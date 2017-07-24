الخارجية الايرانية: الكويت لم تقم بطرد دبلوماسيين إيرانيين

الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاثنين، أن السفير الايراني في الكويت مازال على رأس عمله يتابع أعماله، نافياً الاخبار التي تحدثت عن طرد الكويت عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.
وأضاف قاسمي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن الكويت لم تطرد دبلوماسيين إيرانيين من الكويت وإنما قامت بتخفيض عدد البعثة الدبلوماسية في هذا البلد، وقال: "أخبروا سفيرنا في الكويت أنه من الأفضل خفض عدد بعثتنا الدبلوماسية في هذا البلد خلال فترة شهر ونصف".
وأشار المسؤول الايراني إلى أن إيران والكويت كانتا تملكان علاقات جيّدة، ولذلك فالقرار الكويتي لم يكن تصرفا لائقا ونوجه اللوم لطرف المقابل فيما خص هذا القرار وقال: "كان يمكننا إجراء مباحثات، سفيرنا سوف يبقى في الكويت، وسوف نلحظ كافة التطورات". ولفت إلى أن إيران تحتفظ لنفسها حق اتخاذ الخطوة نفسها
وفي سياق منفصل كشف قاسمي أن السعودية لم تمنح حتى هذه اللحظة تأشيرات الدخل للفريق الدبلوماسي الإيراني المعني بإدارة شؤون الحجاج أثناء أدائهم للمناسك وقال: "كان من المقرر أن ينتقل هذا الفريق الى السعودية منذ أوائل شهر شوال". ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الى أنه لا يمكن التخمين بالنوايا حول هذا الأمور لكنه يضيف شكوكا الى قراءتنا.