ايران تستبدل عملتها الرئيسية "الريال" بـ "التومان"

الوقت- أصدرت الحكومة الإيرانية يوم أمس قرارا يتعلق بعملتها الوطنية الريال، حيث قررت الحكومة اعتبار التومان العملة الرئيسية في البلاد بديلا عن الريال، حيث يساوي التومان عشرة ريالات، وذلك حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الاثنين.
وفي إطار سعيها لإجراء مجموعة من التعديلات على التشريعات المالية في الجمهورية الإسلامية، اجتمعت الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس الأحد وأصدرت القرار المتعلق بتبديل العملة الرئيسية في البلاد "الريال".
ويأتي الهدف من هذا القرار في إطار مواجهة التضخم في البلاد، الذي أدى إلى تراجع العملة الإيرانية، حيث أن القرار يلغي "صفر واحد" في العملة الجديدة التومان = 10 ريالات.
ولم يقتصر الاجتماع على هذا القرار فقط، فقد اتخذت عدة قرارات أخرى للجنة الاقتصادية فيما يخص عمل البنوك في إيران. وسيقدم مشروع القرار إلى مجلس الشورى الإسلامي للمصادقة عليه بشكل نهائي.
يذكر أن سعر صرف الدولار بالعملة القديمة في السوق الإيرانية يبلغ حوالي 32668 ريال، وعليه سيصبح سعر صرف العملة الأمريكية بالعملة الجديدة 3266.8 تومان.