داعش: الموصل أرض الخذلان والمعصية

الوقت- كشف مصدر استخباري من داخل مدينة تلعفر، الاثنين، بأن تنظيم داعش الارهابي برر انهياره وخسارته بسبب ما سماه "الخذلان والمعصية في أرض الموصل".
وأضاف المصدر، بحسب قناة السومرية العراقية ان " عصابات داعش بررت عبر نقاطها الإعلامية في مدينة تلعفر ان انكسارها وخسارتها في معركة الموصل كان بسبب تخاذل وخيانة بعض عناصرهم وتعاونهم مع القوات الأمني"، مبينا ان "التنظيم اطلق تسمية أرض الخذلان والمعصية على الموصل بعد ان كانت تطلق عليها ارض التمكين والطاعة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "داعش يحاول اقناع أهالي تلعفر انهم لم يخسروا مدينة الموصل بل انهم انسحبوا منها بعد ان ادركت قياداتهم حجم الاختراق الأمني الذي حصل داخل صفوفهم وتعاون عناصرهم مع الأجهزة الأمنية".
يذكر ان القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها وتشكيلاتها تمكنت من تحرير كامل مدينة الموصل، فيما تستعد لخوض معركة تحرير قضاء تلعفر من "داعش" التي استباحت الحرمات.