ترامب يواصل مسلسل الاقالات، وتيلرسون ينتظر دوره

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  الثلاثاء 1 ذی‌القعده‏ 1438
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الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.. بين الحلم والرفض

الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.. بين الحلم والرفض يعتقد المراقبون بأن رفض الحكومة العراقية والوضع الإقلیمي وضغوطات المجتمع الدولي لا تسمح لإقليم کردستان العراق بالانفصال عن البلد، بالإضافة إلى رفض أحزاب كردية مهمة لموضوع الانفصال.

استفتاء الانفصال الكردي وابرز المعوقات التي يواجهها الوقت- أدى الانهيار الأمني في العراق عام 2014 وسيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد الى انشغال الحكومة المركزية بالحرب مما فسح المجال أمام سلطات اقليم كردستان للمضي بمشروع الانفصال...

الفخ الذي تنصبه الدول الخليجية لإقليم كردستان العراق الوقت- بالتزامن مع إستعدادات إقليم كردستان العراقي لإستفتاء تعيين المصير، تسعى الإمارات والسعودية لدعم إنفصالٍ يخدم مصالحهما ولبناء قاعدة عسكرية فيه مقابل الدعم اللامحدود. في حين تتأهب بغداد لكبح جماحهما.

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استطلاع: غالبية مواطني كردستان العراق ضد اجراء استفتاء الانفصال الوقت- أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته أكبر وسائل الاعلامية المحلية في اقليم كردستان العراق، رفض الغالبية العظمى من المواطنين لاجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، على شكله الحالي.

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تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
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الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

ترامب يواصل مسلسل الاقالات، وتيلرسون ينتظر دوره

الإثنين 30 شوال 1438
 
 
 
 
 
ترامب يواصل مسلسل الاقالات، وتيلرسون ينتظر دوره

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ترامب ينوي ترشيح ريكس تيلرسون لمنصب وزير الخارجية الامريكية

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الوقت- كشفت وسائل اعلام امريكية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ينوي الاطاحة بوزير خارجيته ريكس تيلرسون، مرجحة أن يقدم تيلرسون من تلقاء نفسه على تقديم استقالته من منصبه بعد أن وصلت الخلافات مع رئيسه الى طريق مسدود.

وكتتمة لمسلسل الاقالات الذي ينتهجه ترامب منذ وصوله للبيت، بعد أن اطاح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي،  والناطق الصحفي باسم الرئيس شون سبايسر وعدد من موظفي البيت الابيض، قال مصدر أمريكي مطلع في حديث لقناة  سي ان ان الإخبارية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون يعتزم الاستقالة من منصبه، بعد تزايد نسبة الخلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب ".

وأضافت قناة (CNN)  الإخبارية الأمريكية إن الخلافات بين الرجلين بدأت بعد الانتقاد العلني من قبل ترامب لوزير العدل وذلك خلال مقابلة مع صحيفة نيوزويك الأمريكية، حيث يعتقد تيلرسون أنه لا يجب على ترامب أن ينتقد وزرائه بهذه الطريقة العلنية.

وكان ترامب قد انتقد وزير عدله فيما خص التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالية حول التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية، كما ويشكل الاتفاق النووي بين ايران والدول 1+5 موضوع آخر للخلافات بين ترامب وتيلرسون حيث يسعى الرئيس الأمريكي الى ابعاد تيلرسون وجهاز وزارة الخارجية عن اتخاذ أي قرار في هذا المجال.

و نقلت قناة السي أن أن عن مقربين من الوزير الأمريكي أنه وعلى الرغم من وجود خلافات بين ترامب ووزير خارجيته، فإن تيلرسون يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية العام الميلادي الجاري، وقال المصدر: "خروج تيلرسون من الادارة الأمريكية قبل نهاية العام لن يكون مفاجئا".

نيويورك تايمز: الأزمة القطرية عمقت خلاف ترامب ووزير خارجيته

كذلك أكدت صحيفة نيويورك تايمز وجود خلافات بين ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون بشأن أزمة مقاطعة قطر، وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي ديكلان فان ترامب في خصومة مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع جميع قادة الخليج المرتبطين الضالعين في الأزمة"، ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات الجيدة تعزي إلى فترة عمل تيلرسون رئيسا تنفيذيا بشركة إكسون موبيل، واستطردت نيويورك تايمز: "تيلرسون  يشعر بالريبة تجاه المطالب التي تضغط السعودية والإمارات من أجل تنفيذها"، ومضت تقول: “التوتر بين ترامب الذي يبدو عاقد العزم على أن يجعل من قطر "عبرة"، وبين ريكس تيلرسون الذي يتخذ موقفا أكثر براجماتية قد أعاق جهود المسؤولين الأمريكيين لحلحلة الصراع"، ورأت الصحيفة أن خلافات ترامب وتيلرسون تعكس انقساما مشابها في واشنطن إذ أن قطاعا كبيرا من مسؤولي الأجهزة الأمنية والخارجية الأمريكيين يعتبرون قطر حليفا يعول عليه في دعم العمليات العسكرية الخارجية.

بدوره علق جون ألترمان، زميل "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" البحثي قائلا: "إذا لم يستطع وزير الخارجية التحدث باسم الرئيس، لا يجب أن يتكلم من الأساس، يتعين عليهم الاتفاق على رسالة وإستراتيجية محددة".

ترامب همّش دور تيلرسون بخصوص الاتفاق النووي

ومن بين الخلافات الاخرى بين ترامب وتيلرسون، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب سحب مهمة إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران من يد الخارجية ووضعها بيد مجموعة من موظفي البيت الأبيض.

واضافت المجلة نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، أن القرار ربما يسمح لترامب اتخاذ إجراءات "عقابية" بشأن طهران، مؤكدة أن ترامب وصل لقناعة بأن الوزارة فشلت في إبراز فشل إيران في الالتزام بما جاء في الاتفاق، وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض للمجلة: "الرئيس كلف فريقا من البيت الأبيض بمهمة إعداد الملف، التي كانت مسندة سابقا إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون"، واعتبر المصدر أن ترامب يهدف بهذه الخطوة إلى إقصاء وزارة الخارجية، التي فشلت، في وجهة نظره، في إعطائه تبريرات للانسحاب من الاتفاق وإمكانية محاسبة وردع النظام الإيراني

خلافات متعددة

مشاكل وزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرسون لم تقتصر على ترامب فقط، حيث أثار تيلرسون قبل أيام فضيحة داخل البيت الأبيض، عندما صاح بصوت عالي في وجه رئيس إدارة شؤون الموظفين، جوني دي ستيفانو، لرفضه مرشحيه لمنصب نواب وزير الخارجية.

ونقلت وسائل الاعلام الأمريكية في ذلك الوقت عن مصادر في الإدارة الأمريكية راقبت هذا المشهد الغريب الذي وقع يوم الجمعة الماضي، قولها إن تيلرسون، المعروف بهدوئه وقدرته على ضبط النفس، رفع صوته إلى حدّ الصراخ، مطالبا رئيس إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض بعدم التدخل في التعيينات التي يجريها داخل وزارته، بعدما رفض دي ستيفانو الموافقة على الأسماء التي رفعها الوزير لتعيين أصحابها نوابا له في الخارجية الأمريكية.

ووفقا لأقوال شهود الواقعة، فقد هاجم تيلرسون موظفي البيت الأبيض متهما إياهم بتسريب بيانات ومعلومات من شأنها أن  تفسد سمعته. وأبلغ دي ستيفانو، بأنه لا يرغب في تدخله أبدا "بأي شكل من الأشكال في تثبيت الموظفين"، وقال له إنه غير مؤهل أبدا لتعيين موظفي وزارة الخارجية، وإن أي وزير للخارجية يمكنه التعامل مع هذه المهمة أفضل من أي شيء آخر. كما عمد وزير الخارجية أيضا إلى تذكير الحاضرين بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وعده بمنحه حرية التصرف في تعيين نوابه وكبار الموظفين في وزارته.

وكان الرئيس ترامب اختار رجل الأعمال المعروف تيلرسون وزيرا للخارجية من خارج حلبة السياسيين في واشنطن، وهو مثله ينحدر من أوساط رجال المال والأعمال.

وشغل تيلرسون (64 عاما)، قبل تعيينه وزيرا للخارجية، يدير شركة "إكسون موبيل" منذ 2006 التي لها أنشطة في مجالي النفط والغاز في أكثر من خمسين بلدا، وتشير السيرة الذاتية لريكس تيلرسون المهندس المدني السابق إلى انضمامه إلى شركة إكسون عام 1975، وصعوده في المناصب حتى خدم في منصب رئيسها التنفيذي خلال الفترة من 2006 حتى 2016، ووقعت عقود شراكة مع شركة "روس نفط" الروسية، التي تملكها الدولة، منذ 2011 وفي العام 2012، منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تيلرسون وسام الصداقة، ويقول الإعلام الأمريكي إن العقود التي وقعتها المجموعة مع روسيا قد تبلغ عائداتها 500 مليار دولار.

يذكر أن إكسون موبيل  شركة أمريكية متخصصة في مجال النفط ومشتقات الوقود  متعددة الجنسيات. يقع مقرها بولاية تكساس، و يبلغ عدد العاملين في الشركة أكثر من 82000 شخص في جميع أنحاء العالم.

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