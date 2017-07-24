جبهة النصرة تسيطر على ادلب بعد طرد "أحرار الشام"

الوقت- أعلنت وسائل اعلام سورية، أن جبهة النصرة سيطرت على مدينة ادلب شمال غرب سورية بالكامل بعد طرد مسلحي حركة احرار الشام من أخر مواقعها في المدينة.
وأكدت مصادر ميدانية سورية، أن هيئة تحرير الشام سيطرت على مدينة إدلب بالكامل بعد طرد مسلحي أحرار الشام من المدينة وعززت حواجزها على مدخل المدينة بدبابات، وأضافت المصادر " سيطر مسلحو جبهة النصرة على شركة الكهرباء في مدينة إدلب وطردت كل عناصر الحرس الموجودين فيها كما طردتهم من كل الحواجز والنقاط التي كانت تحت سيطرتهم ".
بدوره قال قيادي في حركة نور الدين الزنكي الارهابية لوكالة الأنباء الألمانية إن "حركة احرار الشام انسحبت بشكل كامل من معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي وذلك ضمن اتفاق مع هيئة تحرير الشام وتوجه رتل عسكري باتجاه مدينتي أريحا وبنش بريف إدلب ومنطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي".
وتعتبر مدينة ادلب أول محافظة سورية تسيطر عليها جبهة النصرة بعد طرد فصائل المعارضة وثاني مركز محافظة تحت سيطرة المعارضة في سورية بعد مدينة الرقة التي لا زالت تحت سيطرة تنظيم داعش.