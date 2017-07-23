أبو الغيط: اسرائيل تلعب بالنار

الوقت- أتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"اللعب بالنار" وإدخال المنطقة "منحنى بالغ الخطورة".

ونقل بيان عن الأمين العام للجامعة قوله إن "القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به"، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل" أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي، من خلال فرضها إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي.

ويمنع كيان الاحتلال لليوم الثاني عشر على التوالي من دخول المسجد الأقصى، وحرمت المسلمين من تأدية صلاة جمعتين فيه، بسبب نصب بوابات إلكترونية على أبواب الحرم القدسي.

وكان أكثر من مائة مستوطن دخلوا اليوم الأحد الى المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، برفقة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات في باحاته، وكشفت مصادر محلية في القدس إن اقتحام المسجد المبارك جاء وهو خالٍ من المُصلين أو من مسؤولي وموظفي الأوقاف الاسلامية.