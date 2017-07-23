الخارجية الايرانية تعلق بشكل رسمي على أحداث الاقصى

الوقت- أدانت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد الاعتداءات الصهيونية في القدس المحتلة مؤكدة أن فلسطين لا تزال القضية الأولى.

هذا وأدان بهرام قاسمي المتحدث بأسم الخارجية، استمرار الاعتداءات الصهيونية والقمع الهمجي للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، وقال ان فلسطين لازالت القضية الاولي للعالم الاسلامي، والكيان الصهيوني مظهر ومصدر ارهاب الدولة وبث الرعب في المنطقة.

واستنكر قاسمي بشدة، استمرار الاعتداءات وأعمال القمع الوحشي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في القدس المحتلة والتي بدأت بذريعة منع دخول المصلين الفلسطينيين الي المسجد الاقصى .

وناشد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الرأي العام ووسائل الاعلام واصحاب الرأي الحر والشعوب والحكومات في العالم، ان يهبوا لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة الاعتداءات والممارسات اللاأنسانية للكيان الصهيوني الغاصب.

وشدد قاسمي علي ان القدس الشريف والمسجد الاقصى، القبلة الاولي للمسلمين، يبقي دائما يرتبط بجميع المسلمين في العالم واصحاب الارض الشعب الفلسطيني، وقال ان استمرار عمليات القمع الواسعة ضد الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة الغاصبين والمجرمين، والاعتداءات وانتهاك الحقوق الابتدائية للشعب الفلسطيني خاصة تضييق الحريات الدينية واهدار حقوق المسلمين الفلسطينيين بالوصول الى الاماكن المقدسة في القدس الشريف ، يكشف ان فلسطين لازالت القضية الاولي للعالم الاسلامي، وان الكيان الصهيوني المصدر الاساسي لارهاب الدولة وبث الرعب في المنطقة.

وانتقد قاسمي صمت وتجاهل دول المنطقة التي تدعي التوجه الإسلامي، والثقل في العالم الاسلامي، داعيا المحافل الدولية سيما الأمم المتحدة الي الاسراع بدراسة التطورات المؤسفة في الاراضي المحتلة والتصدي الحازم لأعمال القمع وسياسات التمييز العنصري والديني للكيان الصهيوني.

كما ناشد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، المنظمات الدولية وحقوق الانسان بمافيها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية (يونسكو) الي تحمل مسؤولياتها، والعمل على انهاء السياسات الهمجية والمنافية للقوانين وحقوق الانسان للكيان الصهيوني.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت علي عشرات المصلين الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث يواصل الفلسطينيون الصلاة خارج المسجد رفضا للإجراءات الإسرائيلية الجديدة.