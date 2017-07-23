آية الله خامنئي يزيل الغبار عن ضريح الإمام الرضا (ع)

الوقت- تشرف اليوم الأحد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، بالمشاركة في مراسم إماطة الغبار عن ضريح الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام في مدينة مشهد المقدسة.
وجرت مراسم إماطة الغبار عن الضريح المطهر نقلاً عن وكالة تسنيم، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية وجمع من كبار العلماء والمراجع منهم آية الله سبحاني وآية الله مصباح يزدي وآية الله مرتضوي بالاضافة الى حشود من المؤمنين الزوار.
وقد تشرف الامام الخامنئي بالمشاركة في هذه المراسم المعنوية خلال السنوات الماضية ايضا.
والامام أبو الحسن علي بن موسى الرضا (وُلد في المدينة المنورة في 11 ذي القعدة 148 هـ وتُوفِّي في طوس في صفر 203 هـ) هو ثامن الأئمة الاثنا عشر الأطهار. لقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيدًا عن أرض أبائه.