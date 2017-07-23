سقوط صاروخين من غزة على مستوطنة يد مردخاي

الوقت- أفادت الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم الأحد، أنه سمع صوت انفجاران وقعا في مستوطنة يد مردخاي المحاذية لشمال قطاع غزة .
وصرّحت إذاعة الاحتلال أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة فجر اليوم الأحد، ولم تؤكد أي أطراف فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ .
من جانبها تداولت صفحات فلسطينية على "الفيس بوك" صورا قالت أنها للحظة إطلاق الصورايخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وتداولوا فيديو يعرض أنها صواريخ منطلقة من غزة باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي.