عدد وجبات الطعام وتوقيتها يزيد من الوزن

الوقت- أكد باحثون في جامعة لوما ليندا في أميركا وباحثون من جمهورية التشيك إلى أن زيادة وجبات الطعام وخاصة في الليل يزيد من فرص اكتساب الوزن الزائد، بعد أن حللوا بيانات أكثر من 50 ألف شخص.
وتوصل الباحثون إلى نتائج هامة وهي أن هناك عوامل لها علاقة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وهي أن يتناول كل شخص وجبة واحدة أو اثنين فقط يومياً، والصيام لمدة تبلغ 18 ساعة متواصلة، وجعل وجبة الإفطار أو الغذاء الوجبة الرئيسية بدلا من العشاء.
وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من ثلاث وجبات يومياً مع وجبات خفيفة، ارتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم.
وفي هذا الإطار، أوصت الباحثة في كلية الصحة العامة بجامعة "لوما ليندا" الدكتورة "هانا كاهليفونا"، بتناول وجبة الإفطار والغذاء مع تجنب وجبة العشاء، وتجنب الوجبات الخفيفة وأن تكون وجبة الإفطار الأهم والأكبر.