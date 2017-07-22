الحرس الثوري الايراني يحتجز زورق ثاني للسعودية خلال أقل من اسبوعين

الوقت- في حدث يعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، أوقفت القوات البحرية للحرس الثوري اليوم السبت زورقاً سعودياً للصيد، في المياه الاقليمية الايرانية بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وعقب انتشار الخبر، قال أردشير يار أحمدي، مدير العلاقات العامة في مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، إن قوات المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني أوقفت أمس الجمعة زورق صيد سعوديا قرب جزيرة فارسي في مياه المحافظة.

وقامت قوات المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الايراني فجر اليوم باعتقال طاقم الزورق في المياه الاقليمية الايرانية.

وفي هذا السياق قال يار أحمدي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الحرس الثوري اعتقل خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية كانوا على متن الزورق.

وأضاف يار أحمدي بأن زورق الصيد هذا هو الثاني للسعودية الذي يدخل مياه إيران الإقليمية خلال الشهر الحالي، إلى ذلك قال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه أن الزورق السعودي يطلق عليه اسم "كوثر الثاني"، وأن طاقم الزورق الذين تم احتجازهم جميعهم هنود وهم الان محتجزون لدى قيادة خفر السواحل بمحافظة بوشهر.

يشار إلى أن هذا الزورق هو ثاني زورق سعودي يتم احتجازه في غضون اقل من اسبوعين بسبب اختراقه للمياه الاقليمية الايرانية في محافظة بوشهر، من قبل القوة البحرية للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري.