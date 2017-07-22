اعتقال طاقم قارب صيد سعودي بعد انتهاكه المياه الاقليمية الايرانية

الوقت- اقدم قارب صيد سعودي اليوم السبت الى إنتهاك المياه الإقليمية الإيرانية الامر الذي دفع السلطات الايرانية الى اعتقال طاقمه المكون من خمسة بحارة.

وأعلن مدير العلاقات العامة في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة بوشهر (جنوب ايران ) "اردشير ياراحمدي" انه اثر انتهاك قارب صيد سعودي للمياه الاقليمية الايرانية في محافظة بوشهر تم احتجاز القارب و اعتقال 5 افراد من البحارة وطاقمه.

وقال يار احمدي ان قارب صيد تابع للسعودية انتهك المياة الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الخليج الفارسي حيث تم احتجاز القارب في ضواحي جزيرة فارسي بمحافظة بوشهر.

واشار يار احمدي الى انه تم اعتقال البحارة وطاقم هذا القارب السعودي في مياه محافظة بوشهر مبينا انه تم اعتقال 5 من البحارة وطاقم القارب من المواطنين الهنود.

وبيّن ان البحارة وطاقم القارب المعتقلين تم تسليمهم للاجهزة القضائية بمحافظة بوشهر مشيرا الى انه خلال شهر تموز / يوليو للعام الحالي تم احتجاز ثاني قارب صيد انتهك المياه الاقليمية الايرانية في محافظة بوشهر.