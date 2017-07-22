هذا هو عدد الدواعش الذين يهدّدون أوروبا

الوقت- كشفت الإنتربول (الشرطة الدولية) قائمة من 173 إرهابيا داعشيا، يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا، انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط.

ومدّت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا الإنتربول بمعلومات، ساعدته في تحديد أسماء العشرات من المشتبه بتخطيطهم لهجمات في أوروبا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ومع تراجع داعش في العراق وسوريا تعتقد بعض الدول الأوروبية، فإن مخاطر شن متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد، لا سيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلادهم.

ورغم عدم وجود أدلة على دخول أي من الشخصيات المشمولة في القائمة إلى أوروبا، فإن المخاوف من عودة محتملة لمتشددين أوربيين دفعت الإنتربول إلى تحذير دول القارة.

وذكرت "الانتربول" إن المتطرفين المدرجين على القائمة ربما تلقوا تدريبات لصنع أجهزة متفجرة في هجمات تسبب قتلى ومصابين، ويعتقد أن بإمكانهم السفر عبر الدول للمشاركة في أنشطة إرهابية.

ويأتي هذا فيما يتلقى داعش ضربات قوية في أهم معاقله بالشرق الأوسط، لا سيما بمدينتي الموصل العراقية التي تم تحريرها بالكامل من التنظيم، والرقة السورية حيث تدور معارك منذ أسابيع لطرد المتشددين منها.

وتعرضت مدن أوروبية عدة على مدى السنوات الماضية لهجمات دامية قتل خلالها المئات، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.