حرب دينية عالمية وشيكة سيشعلها انتهاك الاحتلال للأقصى

الوقت- أكد القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية السفير "حسام الدباس"، بأن العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى سيؤدي إلى حرب دينية ليس في فلسطين فقط وإنما في العالم أجمع.

وتابع الدباس مشيرا الى أن العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على أرضه وخاصة في القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وتعرضه لأبشع أنواع العدوان الصهيوني الظالم الذي تجاوز كل القوانين والمواثيق والأعراف والقيم الإنسانية.

واعتبر القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، أن السلوك الاحتلالي الإسرائيلي يعد بكل المقاييس انتهاكا للحقوق الدينية وحرمة المقدسات، فقد أغلقوا المسجد الأقصى ومنعوا الصلاة فيه وتدنيسه بشكل غير مسبوق ولأول مرة منذ احتلاله في العام 1967 .

وناشد الدباس كل الأمة العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة، للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الصارخ الذي لا تحمد عقباه.

مسيرة جماهيرية في صنعاء تحت شعار" الصرخة نحو الأقصى"

كما دعا الدباس العالم للوقوف أمام مسؤولياته لوقف التهور والغطرسة الإسرائيلية، التي تضرب بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية.

وحضّ المنظمات الحقوقية والإعلامية لكي تأخذ موقفها لنصرة الحق والمرابطين على بوابات الأقصى، وهم يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية ولفضح الانتهاكات الصهيونية في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة.

وتابع القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، مؤكدا أن فلسطين تتعرض بشكل يومي وممنهج لإرهاب الدولة الرامي إلى التهجير القسري للسكان، عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتمييز العنصري والاعتقالات وفرض حالة مقيتة من الفصل والحصار العنصري، والاستهداف المستمر لحقوقهم المدنية والدينية التي تقرّها الأديان والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.