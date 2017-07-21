تركيا: شركة مرسيدس الألمانية تدعم الارهاب

الوقت- قدمت السلطات التركية قائمة تضم 68 شخصا وشركة إلى أجهزة الأمن الألمانية متهمة إياهم بدعم الإرهاب ومن بين تلك الشركات شركة مرسيدس العالمية.

وقالت صحيفة (زمان ) Zeit الألمانية، ان القائمة تضمنت شركتي Daimler و BASF اللتين تُعدان من أبرز الشركات الألمانية، مشيرة الى أن القائمة ضمت أيضا مطعم ليلي ومحل شاورما في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

وتوجه تركيا هذه الاتهامات إلى الأسماء والشركات الواردة في القائمة بسبب اتصالها بحركة الخدمة التي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا.، وأوضحت الصحيفة أن المحيطين بالحكومة الألمانية وصفوا القائمة بالمضحكة والسخيفة، لافتة إلى أن أجهزة الأمن الألمانية طالبت السلطات التركية بتقديم مزيد من المعلومات لكنها لم تحصل على رد من تركيا.

وكانت السلطات التركية اعتقلت الناشط الحقوقي الألماني بيتر ستيودتنر مما تسبب بمزيد من التوترات في العلاقات بين تركيا وألمانيا.