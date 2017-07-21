واشنطن تنهي تدريب "عناصر أمن الرقة"

الوقت- اعلن الجيش الامريكي، تخريج 250 من سكان مدينة الرقة السورية بعد دورة تدريبية للحفاظ على الأمن في المناطق المحررة من "داعش" هناك.

ونشرت مواقع اخبارية سورية، مراسم التخرج للمتدربين الذين تتلمذوا على أيدي خبراء عسكريين أمريكيين في بلدة عين عيسى شمال الرقة بحضور لفيف من الخبراء الأمريكيين قادة ما يسمى بالأجهزة الأمنية المستحدثة في مناطق نشاط المسلحين الأكراد المدعومين من واشنطن في قتال "داعش".

ومن المنتظر أن ينتشر الخريجون على الحواجز المقامة في مناطق نشاط الأكراد، والتحري للكشف عن خلايا "داعش" النائمة هناك، إضافة إلى تفكيك العبوات الناسفة والمفخخات.

ويؤكد الجانب الأمريكي أنه قد نشر في مناطق دعم الأكراد في شمال شرق سوريا ما لا يقل عن 3,5 ألف عسكري حتى الآن.