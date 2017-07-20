الذكاء الإصطناعي أصبح يشكل خطراً على البشر

الوقت- أعلن إيلون موسك مؤسس شركة تيسلا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكبر تهديد للبشرية حيث سجعلنا نواجه العديد من المشاكل في المستقبل.

وفي هذا الإطار قال موسك خلال أحد اللقاءات التي جمعته بشخصيات سياسية أمريكية "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح جزءا من الحرب الإلكترونية، ومن الممكن أن يساهم في انتشار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت، وهذا أمر في غاية الخطورة".

وبالإضافة إلى ذلك فإنه صرح في العام الماضي قائلاً: "البشرية ستكون على شفا كارثة حقيقية، ما لم يتمكن البشر من التكيف مع الواقع الجديد، وإنتاج الغذاء بنفس الوتيرة التي يطورون بها الروبوتات".

يذكر أن إيلون موسك ليس الشخص الوحيد الذي يشعر بخطر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الذي توصل إليه العلماء، فمنذ مدة أكد الفيلسوف السويدي "نيك بوستروم" أن "الذكاء الاصطناعي قد يؤدي في المستقبل المنظور إلى فناء البشرية".

وأضاف بوستروم أن "مثل تلك الأفكار الخطيرة نراها اليوم مجرد أوهام اعتدناها في أفلام الخيال العلمي، ولكن هناك بعض العلماء يؤكدون أن التطور السريع للتكنولوجيا يجعل تلك الأفكار تبدو أكثر واقعية".‎