ماهي قصة الجندي الأمريكي الذي قتل أكثر من 2746 عراقيا

الوقت- أكد الرقيب في الجيش الأمريكي ديلارد جونسون، في حديث تلفزيوني، أن قتل أكثر من 2746 عراقيا خلال 5 سنوات قضاها أثناء خدمته في العراق بين الأعوام 2005 – 2010.

وأضاف السفاح الأمريكي جونسون أن أول عمليه قتل له، كانت عندما أقدم على قتل 13 عراقيا في حافلة للركاب عن طريق دهسهم بمدرعته بالقرب من مدينة السماوة جنوب العراق".

وحين سألته مذيعة في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن شعوره بعد قتله لهذا العدد الهائل من العراقيين؟، أجاب الارهابي : "شعوري بعد قتل العراقيين أفضل من شعوري بعد قتل الغزلان عندما كان عمري 13 سنة"، وكان جونسون صائد غزلان قبل انضمامه للجيش.

وديلارد جونسون (48 عاما)، ويعاني، في الوقت الحالي، من أمراض نفسية، كما يعيش وحيدا بعد طلاق زوجته.

وأصبح الارهابي الذي يخدم في صفوف الجيش الامريكي "الجندي الأكثر دموية في تاريخ الجيش الأمريكي، وقام بتأليف كتاب أسماه كارنيفور"، ذكر فيه أنه "ومنذ قدومه للعراق لم يكن يمر يوم واحد دون أن يقوم بقتل عراقي أو اثنين".