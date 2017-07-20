الأسد يبحث مع أنصاري تطورات المنطقة

الوقت- بحث الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مع معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية والوفد المرافق له الاوضاع التي تشهدها المنطقة لاسيما الحرب السورية على الارهاب.

وعرض أنصاري موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، معرباً عن أمله في أن تصب هذه التطورات في صالح إرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء الحرب في سوريا.

الرئيس الأسد من جانبه أكد خلال اللقاء أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في حصول هذه التطورات هو الانتصارات المتواصلة والمتسارعة التي تحققت مؤخراً في الحرب ضد الإرهاب في سورية، مضيفاً أن كل إنجاز يحقّقه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في هذه الحرب سيكون له المزيد من الانعكاسات الإيجابية على الرغم من إصرار بعض الدول على الاستمرار باستخدام الإرهاب لتحقيق غايات سياسية ضيقة أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وفقدان أمن شعوبها.