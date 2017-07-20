واشنطن: حزب الله يعزز ترسانته من الأسلحة التي تهدد اسرائيل

الوقت- قالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هالي، ان حزب الله اللبناني يعزز ترسانته من الاسلحة، مطالبة اليونيفيل بابداء التزام تام في التصدي للتهديد الذي يشكله حزب الله على اسرائيل.

وقالت البعثة الامريكية في الامم المتحدة في بيان ان "السفيرة هالي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للاسلحة، وتهديده "اسرائيل"، واضاف البيان ان السفيرة الامريكية شددت على وجوب ان يمارس المجتمع الدولي "المزيد من الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار، وبخاصة تجاه اسرائيل"، على حد تعبيرها.

وأتى تصريح هالي اثر اجتماعها بمبعوث الامم المتحدة الى لبنان سيغريد كاغ وذلك عشية جلسة يعقدها مجلس الامن الدولي بشأن بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.

وكانت الأمم المتحدة رفضت في نهاية حزيران/مايو المنصرم اتهامات وجهها الكيان إلاسرائيلي الى حزب الله لبنان بتوسيع مراكز المراقبة التابعة له على الحدود تحت ستار منظمة بيئية غير حكومية.