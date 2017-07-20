العبادي: لن نسمح لأية جهة بإعادة العراق إلى الوراء

الوقت- اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس أن الأرقام عن أعداد الضحايا العراقيين في الموصل كاذبة والبعض يحاول تضخيمها، مشيرا الى أنه أنه رفض "المقايضة" بالمدينة، أكد أنه لن يسمح لأية جهة بإعادة العراق إلى الوراء.

وأضاف العبادي في كلمة له خلال زيارة أجراها إلى مؤسسة الشهداء ونقلها موقع السومرية نيوز، "تمكنا من تحرير الموصل من داعش الإرهابي رغم معارضة البعض وتشكيك البعض الآخر"، وتابع العبادي "نجحنا بتوحيد الجهد في محاربة داعش وكان هناك تعاون مميز بين الجيش العراقي والبيشمركة، ولن نسمح لأية جهة بإعادة العراق إلى الوراء"، مؤكدأ أن "دعاة الفتنة كشفت نواياهم"، لافتا في الوقت ذاته إلى "أننا حررنا الموصل وقضينا على داعش ورفضنا المقايضة كما دعا البعض".

وكانت صحيفة "آي" البريطانية زعمت، اليوم الخميس، بأن أكثر من 40 ألف مدني قتلوا في معركة تحرير مدينة الموصل، مشيرة إلى أن عدد القتلى أكثر بكثير مما قدرته بعض الجهات الحكومية، فيما أكدت أن المعاناة الإنسانية في المدينة لا توصف.

واضاف العبادي في جانب اخر من تصريحاته، إن "إرهابيي داعش أرادوا القضاء على كل ما هو حضاري وقتلوا وعذبوا الأبرياء"، لافتا إلى أن "قادة بالأجهزة القمعية للنظام المباد كان لهم دور بارز بداعش وجرائمه"، وأضاف أن "القانون يطبق بعدالة في العراق ولا يمكن حكمه بالرعب والخوف"، مؤكدا أنه "لا يمكن تسييس قضية من ضحى بنفسه من أجل العراق وتحرير أرضه، ونريد بناء الدولة العدالة".

وكان العبادي أعلن في (10 تموز 2017)، عن تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بالكامل.