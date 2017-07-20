نوير يعين قائداً للبايرن

الوقت- اختار نادي بايرن ميونيخ حارس المرمى الدولي "مانويل نوير" قائدا للفريق، بعد أن اعتزل فيليب لام.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي للبايرن "كارل هاينتس رومينيغه" أن "حامل الرقم واحد هو خيارنا الرقم واحد، مانويل نوير."

وأضاف رومينيغه أن الحارس "محترف أثبت مكانته، وسيحمل شارة القائد خلفا لفيليب لام .. لقد تطور بشكل جيد ليس فقط مع المنتخب الوطني، وليس فقط على أرض الملعب، بل خارجه أيضا".

ويذكر أن نوير (31 عاما) يحمل شارة قيادة المنتخب الألماني منذ المباراة الدولية الأخيرة للاعب خط الوسط "باستيان شفاينشتايغر" في شهر أغسطس الماضي.