مساعي لإعادة العوائل النازحة إلى الموصل.. وروسيا تورّد دبابة "ت-90" للعراق

الوقت- بحث سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، مع نائب الرئيس العراقي "أسامة النجيفي"، المستجدات السياسية والأمنية وأوضاع العوائل النازحة بعد تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت الجبوري، مساء الأربعاء الى ضرورة تضافر جميع إمكانيات الدولة من أجل الإسراع بعودة العوائل النازحة إلى مدينة الموصل والمدن المحررة الأخرى وإعمارها وتوفير الخدمات الضرورية لساكنيها، مشيرا إلى أن مجلس النواب داعم ومساند لكل الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

وتابع رئيس مجلس النواب موضحا، أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف وإدامة الحوار من اجل مواجهة التحديات التي تمرّ بها البلاد والمنطقة.

الى ذلك ناقش الجبوري والنجيفي تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة، حيث أكدا أهمية العمل المشترك والفاعل مع الكتل السياسية العراقية الأخرى من خلال تفعيل الحوار الذي يسهم بشكل فاعل في تذليل ما يعيق التفاهم الوطني والحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره.

في سياق آخر كشف فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري الفني، عن أن روسيا ستورد للعراق خلال العام الجاري دفعة كبيرة من دبابات طراز "ت-90 س/س ك".

وتابع كوجين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الليلة، إنه "تم عقد صفقة جدية تشمل دفعة كبيرة من الدبابات، لا يمكنني الكشف عن المبلغ الدقيق، لكن عدد الدبابات سيكون كبيرا.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذه الدفعة هي الأولى فقط من دفعات عدة للمعدات العسكرية الروسية، التي من المخطط توريدها للعراق، وأضاف كوجين في هذا السياق: من الممكن أن نتحدث عن توريد عدة مئات من الدبابات في إطار صفقة تتجاوز قيمتها مليار دولار.