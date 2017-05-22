موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمنيالوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...
الوقت- نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا اعتبرت فيه ان انتخاب الشيخ حسن روحاني من جديد رئيسا للجمهورية الايرانية، جعل ادارة ترامب في مواجهة مع الاتحاد الاوروبي حول سياسة امريكا المستقبلية اتجاه ايران...
بات حي الوعر في مدينة حمص آمنا بعد تنفيذ بنود المصالحة التي تم التوصل إليها في آذار الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي وعودة مؤسسات الدولة إليه، وبذلك تكون مدينة حمص خالية بالكامل من السلاح والمسلحين.
الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الوقت- الكثير منا يستخدم أكياس الشاي للحصول على كوب من الشاي لإستعادة نشاطه بسرعة، دون الإضطرار إلى غلي الماء في الإبريق ووضع الشاي داخله، ولكن ما هي المدة المثالية لإبقاء أكياس الشاي فب الماء هو السؤال الذي يطرحه أكثرنا؟