موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الإثنين 25 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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الراشد لـ"الوقت": تجريم آل خليفة لفريضة الخمس هو حرب على الامّة الاسلامية؛ والخوف من ردود الفعل اجل صدور الحكم الوقت- أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية حكماً يتضمن السجن سنة مع وقف التنفيذ ضد الشيخ عيسى قاسم، وفرضت عليه غرامات مالية بعد تهم عديدة وجهت اليه، للوقوف على تفاصيل وتداعيات ما حدث، ولمعرفة وجهة الشعب البحريني بعد هذا الحكم

القمّة العربيّة الأمريكية: كيف تفضحها تصريحات ترامب ضد الإسلام؟ الوقت- بعدما كان الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين، أحد ركائز حملته الانتخابيّة، توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعوديّة في زيارته الخارجيّة الأولى للمشاركة في القمّة

هل يعكس السباق الإنتخابي في إيران ديموقراطية مفقودة لدى أغلب الدول؟ كما يحصل ومع كل انتخابات رئاسية تخوضها أي دولة تتمتع بدور بارز، توجهت الأنظار اليوم للإنتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمني الوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...

الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي الوقت- يعود الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن إلى الواجهة مجددا وبقوة هذه المرة. صراع أبعد من مسألة نفوذ محلي بل خلاف جوهري عميق

أخبار

غابارد: السعودية هي الراعي الأكبر للإرهاب

غابارد: السعودية هي الراعي الأكبر للإرهاب

غابارد: السعودية هي الراعي الأكبر للإرهاب

ماذا قال زعيم القائمة الوطنية العراقية عن الحشد الشعبي وقاعدة بعشيقة ماذا قال زعيم القائمة الوطنية العراقية عن الحشد الشعبي وقاعدة بعشيقة

غلوبال ريسيرش: الحرب على سوريا فضحت حقيقة الاعلام الغربي غلوبال ريسيرش: الحرب على سوريا فضحت حقيقة الاعلام الغربي

فانانشيال تايمز: ترامب خلق آلاف الوظائف للأمريكيين على حساب السعودية فانانشيال تايمز: ترامب خلق آلاف الوظائف للأمريكيين على حساب السعودية

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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وول ستريت جورنال: انتخاب روحاني من جديد اوجد فجوة بين اوروبا وامريكا حول ايران

الوقت- نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا اعتبرت فيه ان انتخاب الشيخ حسن روحاني من جديد رئيسا للجمهورية الايرانية، جعل ادارة ترامب في مواجهة مع الاتحاد الاوروبي حول سياسة امريكا المستقبلية اتجاه ايران...
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فيسك: خطاب ترامب للعالم الإسلامي هو خطاب النفاق في بلد التطرف الوهابي

فيسك: خطاب ترامب للعالم الإسلامي هو خطاب النفاق في بلد التطرف الوهابي

فيسك: خطاب ترامب للعالم الإسلامي هو خطاب النفاق في بلد التطرف الوهابي
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هاشتاغ #بنت-ترامب.. يزيل ورقة التوت عن واقع الكبت الاجتماعي و الثقافي في السعودية

هاشتاغ #بنت-ترامب.. يزيل ورقة التوت عن واقع الكبت الاجتماعي و الثقافي في السعودية

الوقت- مضحكة ومبكية التعليقات والهاشتاغات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت من #بنت ترامب هستيريا لدى الشعب السعودي...
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نقيب الفنانين السوريين يوضح تفاصيل لقاء بشار الأسد بالفنانين العرب

نقيب الفنانين السوريين يوضح تفاصيل لقاء بشار الأسد بالفنانين العرب

الوقت- نتائج زيارة وفد الفنانين العرب ورؤساء النقابات والاتحادات الفنية العربية إلى سورية كانت إيجابية ومرضية بالنسبة لنقابة الفنانين السوريين وستبقى أصداؤها ...
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كيف اصبح حي الوعر خاليا من المسلحين؟ تسلسل زمني

كيف اصبح حي الوعر خاليا من المسلحين؟ تسلسل زمني

بات حي الوعر في مدينة حمص آمنا بعد تنفيذ بنود المصالحة التي تم التوصل إليها في آذار الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي وعودة مؤسسات الدولة إليه، وبذلك تكون مدينة حمص خالية بالكامل من السلاح والمسلحين.
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الاستراتيجية التركية الجديدة لمواجهة الأكراد في الشمال السوري

الاستراتيجية التركية الجديدة لمواجهة الأكراد في الشمال السوري

الوقت- على عكس توقعات تركيا من الحكومة الامريكية الجديدة، قدمت واشنطن مؤخرا مساعدات للأكراد السوريين تضمنت أسلحة جديدة وثقيلة، مما أدى الى توتر العلاقة بين أنقرة والولايات المتحدة...
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الاندبندنت: خطاب ترامب للمسلمين مَليء بالتعالي والنفاق

الاندبندنت: خطاب ترامب للمسلمين مَليء بالتعالي والنفاق

الوقت- علقت صحيفة الاندبندنت البريطانية على خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي القاه يوم الاحد في السعودية، معتبرة انه مَليء بالتعالي والنفاق وكان حصرا للترحيب بالحاضرين.
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بعد تحريره لعشرات القرى...طيران التحالف يقصف الحشد الشعبي

بعد تحريره لعشرات القرى...طيران التحالف يقصف الحشد الشعبي

الرقعة الجغرافية لـ "تنظيم داعش الارهابي" في العراق تتضاءل يوماً بعد يوم جراء الجهود التي يبذلها الحشد الشعبي والقوات العراقية لدحر الارهاب.
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كبرى الصحف العالمية تسخر من زيارة ترامب إلى السعودية

كبرى الصحف العالمية تسخر من زيارة ترامب إلى السعودية

الوقت- يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى السعودية حيث من المقرر أن يُعقد خلال زيارته هذه ثلاث قمم (أمريكية – سعودية)، (أمريكية – عربية) وأخرى (أمريكية – إسلامية)
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مقابلات خاصة

الدكتور عتريسي لـ"الوقت": السعودية غير مهتمة بمواقف ترامب من الاسلام وهدفها هو تشكيل محور ضد ايران

الدكتور عتريسي لـ"الوقت": السعودية غير مهتمة بمواقف ترامب من الاسلام وهدفها هو تشكيل محور ضد ايران

"السعودية غير مهتمة بمواقف ترامب من الاسلام، هي اليوم مهتمة فقط بتشكيل محور او حلف ضد ايران بالدرجة الاولى، طالما ان ترامب يعلن مواقف ضد ايران فهي مستعدة لترتيب كل الامور السياسية والمالية....
الأحد 24 شعبان 1438
شمص لـ "الوقت": نسب الإقتراع العالية دليل ديمقراطية وشفافية ورغبة في تداول السلطة في إيران؛ ونتائج هذه الجولة غير محسومة بعد

شمص لـ "الوقت": نسب الإقتراع العالية دليل ديمقراطية وشفافية ورغبة في تداول السلطة في إيران؛ ونتائج هذه الجولة غير محسومة بعد

مع إقتراب كل إنتخابات رئاسية في إيران
النائب السابق جلال فيروز لـ "الوقت": أحداث العوامية تذكرنا بإنتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

النائب السابق جلال فيروز لـ "الوقت": أحداث العوامية تذكرنا بإنتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
الريال يتوج ملكاً على إسبانيا

الريال يتوج ملكاً على إسبانيا

الإثنين 25 شعبان 1438
توج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني وذلك بعدما فازعلى حساب مالقا بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
اليوفي يتوج بلقب الدوري الإيطالي

اليوفي يتوج بلقب الدوري الإيطالي

"تيم" قريب من نهائي بطولة روما للتنس

"تيم" قريب من نهائي بطولة روما للتنس

الريال أمام فرصة احراز الثنائية المستعصية

الريال أمام فرصة احراز الثنائية المستعصية

بايرن ميونخ يحسم لقب "البوندسليغا"

بايرن ميونخ يحسم لقب "البوندسليغا"

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"عجلة فيريس" الهائلة قريباً في الصين

"عجلة فيريس" الهائلة قريباً في الصين

السبت 23 شعبان 1438
أعلنت الحكومة الصينية بأنها ستفتتح أول دولاب هواءيطلق عليه اسم "عجلة فيريس" قريباً في مدينة ويفانغ وسيكون له إطلالة على نهر بايلانغ في مقاطعة شاندوغ شرق البلاد، وهو مزود بأجهزة تلفاز وشبكة واي فاي.
اختراع مثير للجدل لشحن الهواتف الذكية

اختراع مثير للجدل لشحن الهواتف الذكية

تعرف على سبب شعورنا بسرعة مرور الزمن مع تقدمنا بالعمر(الجزء الأول)

تعرف على سبب شعورنا بسرعة مرور الزمن مع تقدمنا بالعمر(الجزء الأول)

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الثاني)

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الثاني)

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كم يجب إبقاء أكياس الشاي في كوب الماء؟

كم يجب إبقاء أكياس الشاي في كوب الماء؟

الإثنين 25 شعبان 1438
الوقت- الكثير منا يستخدم أكياس الشاي للحصول على كوب من الشاي لإستعادة نشاطه بسرعة، دون الإضطرار إلى غلي الماء في الإبريق ووضع الشاي داخله، ولكن ما هي المدة المثالية لإبقاء أكياس الشاي فب الماء هو السؤال الذي يطرحه أكثرنا؟
النوم يزيد من جمالك ويحافظ على شبابك

النوم يزيد من جمالك ويحافظ على شبابك

الخرف سيقضى على المسنين في بريطانيا عام 2040

الخرف سيقضى على المسنين في بريطانيا عام 2040

أطعمة خفيفة تمدكم بالطاقة اللازمة

أطعمة خفيفة تمدكم بالطاقة اللازمة

الإبتعاد عن الرياضة يؤدي إلى مشاكل صحية جدية

الإبتعاد عن الرياضة يؤدي إلى مشاكل صحية جدية

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انخفاض معدل العجز التجاري في الجزائر

انخفاض معدل العجز التجاري في الجزائر

الأحد 24 شعبان 1438
انخفض معدل العجز التجاري في الجزائر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بنسبة 47.2% مقارنة بالعجز المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
نصف تريليون خسائر الزراعة من الافات والأمراض

نصف تريليون خسائر الزراعة من الافات والأمراض

الدولار في هبوط مستمر وغير مسبوق

الدولار في هبوط مستمر وغير مسبوق

السيسي يتوقع أن حقول الغاز ستوفر المليارات سنوياً

السيسي يتوقع أن حقول الغاز ستوفر المليارات سنوياً

طهران تستلم 4 طائرات "ATR 72-600" فرنسية

طهران تستلم 4 طائرات "ATR 72-600" فرنسية

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نقيب الفنانين السوريين يوضح تفاصيل لقاء بشار الأسد بالفنانين العرب

نقيب الفنانين السوريين يوضح تفاصيل لقاء بشار الأسد بالفنانين العرب

الإثنين 25 شعبان 1438
الوقت- نتائج زيارة وفد الفنانين العرب ورؤساء النقابات والاتحادات الفنية العربية إلى سورية كانت إيجابية ومرضية بالنسبة لنقابة الفنانين السوريين وستبقى أصداؤها ...
لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد

سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد

المكرمين في حفل نقابة الفنانين في سوريا

المكرمين في حفل نقابة الفنانين في سوريا

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

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مظاهرات شعبية حاشدة في البحرين دفاعاً عن الشيخ عيسى قاسم
اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش
أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
مظاهرات شعبية حاشدة في البحرين دفاعاً عن الشيخ عيسى قاسم

مظاهرات شعبية حاشدة في البحرين دفاعاً عن الشيخ عيسى قاسم

مسيرات حاشدة في اليمن تنديداً بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن
اشتباكات بين أنصار أردوغان ومعارضيه أمام السفارة التركية في واشنطن
شهيد ومصابين في هجوم للقوات السعودية على القطيف
قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو