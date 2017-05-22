موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمنيالوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...
بات حي الوعر في مدينة حمص آمنا بعد تنفيذ بنود المصالحة التي تم التوصل إليها في آذار الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي وعودة مؤسسات الدولة إليه، وبذلك تكون مدينة حمص خالية بالكامل من السلاح والمسلحين.
الوقت- قالت صحيفة "نيويوك تايمز" الأمريكية اليوم على لسان الكاتب "مارك مازاريتي": إن الصين تمكنت من صد وتحطيم محاولات التجسس الخاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية " سي اي ايه"، حيث قتلت عدد كبير من الجواسيس الخاصين بالوكالة.
الوقت- توالت الإدانات العربية والدولية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى السعودية، وانتقدت الإستقبال الحار لترامب وابنته والوفد المرافق لهم في الرياض، واعتبرت ترامب بات أشبه بالمتسول لاقتصاده المنهار.
الوقت- لم نستبعد أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء رقصة الحرب أو مايسمى "العرضة" التقليدية في السعودية مع الملك سلمان، لاسيما في هذه الظروف التي صعّدت فيها الرياض من توعّداتها لايران وبعض دول المنطقة.
الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الوقت- الكثير منا يستخدم أكياس الشاي للحصول على كوب من الشاي لإستعادة نشاطه بسرعة، دون الإضطرار إلى غلي الماء في الإبريق ووضع الشاي داخله، ولكن ما هي المدة المثالية لإبقاء أكياس الشاي فب الماء هو السؤال الذي يطرحه أكثرنا؟