موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الثلاثاء 19 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي

الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي الوقت- يعود الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن إلى الواجهة مجددا وبقوة هذه المرة. صراع أبعد من مسألة نفوذ محلي بل خلاف جوهري عميق

المغامرة في الجنوب السوري: هل يخطئ الأردن كما أخطأت تركيا وينصاع لواشنطن؟ بقي الأردن غائباً عن الصراع السوري مؤمناً أنه غير معني إلا بالدفاع عن حدوده. لكن هذه اللهجة تغيرت، وبرز الحديث عن احتمال دخول الأراضي السورية لحماية الأمن القومي الأردني.

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟ الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها بعد الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ والنهائي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة! إذن تحكم البراغماتية العلاقة بين موسكو وبرلين. فعلى الرغم من التوتر البارد بين الطرفين، تجمعهم العديد من المصالح المشتركة.

أخبار

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: من يفرط القدس يفرط بمكة المكرمة

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: من يفرط القدس يفرط بمكة المكرمة

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: من يفرط القدس يفرط بمكة المكرمة

العراق وسوريا يشكلان تحالفا أمنيا لمنع تسلل الإرهابيين الوقت- كشف مستشار وزير الداخلية العراقي "وهاب الطائي" عن أن بلاده لن تدافع..

ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟ الوقت- على الرغم من استمرار الحرب الضروس في الموصل، أعلنت قوات الأمنية العراقية، اطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود الغربية للبلاد مع سوريا، مما أثار تساؤلات حول سبب فتح جبهة ثانية قبل انتهاء معركة الموصل....

اليوم جولة جديدة من مفاوضات جنيف السورية الوقت- تستأنف اليوم الثلاثاء في جنيف بسويسرا جولة جديدة من المفاوضات السورية..

وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها الوقت- العسل والليمون واحدة من الوصفات التقليدية القديمة التي تستعمل لفقدان الوزن. ربما ولحد الآن لم تكن تعرف إن كانت هذه الوصفة موجودة بالفعل، لكن ها قد قلنا لك بأنها وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ فعلاً موجودة، فهل حقاً تساعد هذه الوصفة على إنقاص الوزن؟

تعرف على إيران السياحة والنقاهة الوقت- قد يعتقد البعض بأن المناطق السياحية حكر على البلدان الأوروبية أو تلك البعيدة التي تتميز بالدعاية والسمعة الكبيرة، إلا أن الواقع غير ذلك والمنال قد يكون أحياناً أقرب إلينا مما نتوقع، وفي تقريرنا هذا سنعرفكم على أحد أكثر البلدان السياحية جمالاً وجذابية واستعداداً لتكون وجهة سياحية كبيرة وهي إيران.

قراصنة يفشلون في اختراق البنك اللبناني المركزي أعلن مكتب إدارة المصرف المركزي اللبناني اليوم، أن المصرف قد تعرض اليوم لمحاولات قرصنة فاشلة على أنظمته الإلكترونية، وقرر إغلاق الشبكة الداخلية لبضع ساعات للإحتياط.

بيان هام للجيش السوري حول الأوضاع الميدانية في دمشق بيان هام للجيش السوري حول الأوضاع الميدانية في دمشق

قاليباف يعلن انسحابه من الانتخابات الايرانية لصالح ابراهيم رئيسي قاليباف يعلن انسحابه من الانتخابات الايرانية لصالح ابراهيم رئيسي

عاشر دفعة من مسلحي حي الوعر في الباصات الخضر والكشف عن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ اتفاق المصالحة عاشر دفعة من مسلحي حي الوعر في الباصات الخضر والكشف عن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ اتفاق المصالحة

العاصمة اليمنية صنعاء تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي مرض الكوليرا العاصمة اليمنية صنعاء تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي مرض الكوليرا

سياسي امريكي: "السعودية شاركت في تخطيط وتنفيذ احداث 11 سبتمبر" الوقت - کتب السياسي البارز والعضو السابق في الكونغرس الامريكي "رون بول" في مقال له على موقع "مؤسسة رون بول": "ما نعرفه اليوم هو ان الحكومة السعودية شاركت اكثر من طالبان في تخطيط وتنفيذ احداث 11 سبتمبر...

المشمش المجفف یحمي من مرض سرطان الكبد أكد الخبراء والعلماء أن المشمش المجفف يلعب دوراً كبيراً في علاج العديد من الأمراض، بفضل احتوائه على العديد من الفوائد المفيدة للجسم.

من الذي سيسيطر على "الرقّة" بعد "داعش"؟ يعتقد المراقبون بأن الإدارة الأمريكية باتت أمام مفترق طرق بشأن مستقبل "الرقّة" بعد تحريرها من "داعش"، فيما يرى البعض بأن واشنطن تسعى لفك ارتباط المدينة بالحكومة المركزية في دمشق.

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12% تراجع معدل البطالة في مصر إلى 12 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7 في المئة في العام الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري،

كيف علق بوتين على الهجوم الالكتروني كيف علق بوتين على الهجوم الالكتروني

فوائد مذهلة للفراولة كشفت دراسة حديثة عن العديد من الفوائد الصحية لفاكهة الفراولة المحببة للجميع، حيث تبين انها تحتوي على العديد من العناصر الصحية التي تفيد صحة الإنسان بشكل كبير.

لماذا لا ترتفع درجة حرارة الدماغ أثناء التفكير أجرى علماء أمريكيون دراسة حديثة لمعرفة سبب عدم ارتفاع حرارة الدماغ أثناء ارتفاع حرارة الجسم او أثناء التفكير المفرط.

كوريا تعلن نجاح تجربتها الصاروخية، وكيم جونغ يدعو للمزيد كوريا تعلن نجاح تجربتها الصاروخية، وكيم جونغ يدعو للمزيد

أسعار النفط تستقر بسبب توقعات أوبك وروسيا يحافظ النفط على أسعاره بسبب توقعات باتفاق بين أوبك وروسيا على تمديد خفض الإنتاج بعد مرور شهر حزيران.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تعرف على إيران السياحة والنقاهة
من الذي سيسيطر على "الرقّة" بعد "داعش"؟
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في يومهم الـ28.. الأسرى المضربين بسجون الإحتلال يحصدون حراكاً عالمياً
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ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟

ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟

الوقت- على الرغم من استمرار الحرب الضروس في الموصل، أعلنت قوات الأمنية العراقية، اطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود الغربية للبلاد مع سوريا، مما أثار تساؤلات حول سبب فتح جبهة ثانية قبل انتهاء معركة الموصل....
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وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها

وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها

الوقت- العسل والليمون واحدة من الوصفات التقليدية القديمة التي تستعمل لفقدان الوزن. ربما ولحد الآن لم تكن تعرف إن كانت هذه الوصفة موجودة بالفعل، لكن ها قد قلنا لك بأنها وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ فعلاً موجودة، فهل حقاً تساعد هذه الوصفة على إنقاص الوزن؟
alwaght.com
سياسي امريكي: "السعودية شاركت في تخطيط وتنفيذ احداث 11 سبتمبر"

سياسي امريكي: "السعودية شاركت في تخطيط وتنفيذ احداث 11 سبتمبر"

الوقت - کتب السياسي البارز والعضو السابق في الكونغرس الامريكي "رون بول" في مقال له على موقع "مؤسسة رون بول": "ما نعرفه اليوم هو ان الحكومة السعودية شاركت اكثر من طالبان في تخطيط وتنفيذ احداث 11 سبتمبر...
alwaght.com
نقابات العمال في النرويج تقاطع الكيان الإسرائيلي وتعترف بدولة فلسطين وحق العودة

نقابات العمال في النرويج تقاطع الكيان الإسرائيلي وتعترف بدولة فلسطين وحق العودة

الوقت- ضمن اطار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، صوّت "الاتحاد النرويجي لنقابات العمال"، على قرار مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967...
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ايران تدعم تطور العراق في جميع المجالات وحربه ضد الارهاب

ايران تدعم تطور العراق في جميع المجالات وحربه ضد الارهاب

لايزال العراق يعاني من الارهاب الذي ضرب أراضيه واحتل مناطق واسعة، مرتكباً أبشع المجازر والانتهاكات بحق الشعب العراقي والمساجد والمعالم الأثرية والتاريخية والبنى التحتية.
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الانتخابات الإيرانية بعيون الإعلام الأجنبي

الانتخابات الإيرانية بعيون الإعلام الأجنبي

الوقت- أجمع الإعلام الأجنبي قبل المحلي على أن الانتخابات الرئاسية في إيران موضع أنظار العالم والسبب أن إيران باتت رقما صعبا في المعادلات الدولية والإقليمية...
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ديلي تليغراف: ترامب عصبي جداً وغاضب ويفكر في تطهير البيت الأبيض

ديلي تليغراف: ترامب عصبي جداً وغاضب ويفكر في تطهير البيت الأبيض

أكدت صحيفة "ديلي تليغراف" إن ترامب يفكر بشن حملة تطهير لكبار الموظفين في البيت الأبيض بعد النقد الشديد الذي تعرض له لإقالة مدير (إف بي آي) السابق "جيمس كومي".
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بسبب الحصار، الكوليرا تتحول الى وباء وتهدد حياة الملايين في اليمن

بسبب الحصار، الكوليرا تتحول الى وباء وتهدد حياة الملايين في اليمن

الوقت- مع تواصل العدوان السعودي على اليمن والحصار الجائر منذ أكثر من عامين، أعلن أعلن وزير الصحة اليمني، محمد سالم بن حفيظ، عجز القطاع الصحي في اليمن عن مواجهة تفشي الكوليرا في البلاد...
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انتي ميديا: كيف تصنع أمريكا الحرب وتدعي صنع السلام في سوريا

انتي ميديا: كيف تصنع أمريكا الحرب وتدعي صنع السلام في سوريا

الوقت- إن أمريكا تحاول منذ فترة طويلة إظهار نفسها كصانع للسلام في الحرب الحالية في سوريا، في محاولة للتأكيد بأن رئيس البلاد بشار الأسد، هو السبب الجذري للنزاع، وفي الوقت نفسه...
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مقابلات خاصة

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الثلاثاء 15 جمادي الثاني 1438
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

في حوار خاص لـ "الوقت" مع الإعلامي والمحلل السياسي اليمني حميد رزق يكشف أسرار وأجندات التعاطي مع القاعدة وداعش في اليمن. كما تطرق لتوضيح الأهداف الكامنة وراء.....
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
روما يسقط يوفنتوس بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما يسقط يوفنتوس بثلاثية في الدوري الإيطالي

الإثنين 18 شعبان 1438
فاز روما على يوفنتوس بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
توتنهام يودع ملعبه بعد فوزه على اليونايتد

توتنهام يودع ملعبه بعد فوزه على اليونايتد

الريال يتخطى إشبيليه برباعية وتستمر المنافسة على اللقب

الريال يتخطى إشبيليه برباعية وتستمر المنافسة على اللقب

نادال في نهائي بطولة مدريد للتنس

نادال في نهائي بطولة مدريد للتنس

هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى

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المشمش المجفف یحمي من مرض سرطان الكبد

المشمش المجفف یحمي من مرض سرطان الكبد

الإثنين 18 شعبان 1438
أكد الخبراء والعلماء أن المشمش المجفف يلعب دوراً كبيراً في علاج العديد من الأمراض، بفضل احتوائه على العديد من الفوائد المفيدة للجسم.
لماذا لا ترتفع درجة حرارة الدماغ أثناء التفكير

لماذا لا ترتفع درجة حرارة الدماغ أثناء التفكير

قناع جديد لتنقية الهواء من التلوث

قناع جديد لتنقية الهواء من التلوث

منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة إيبولا

منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة إيبولا

غطاء هاتف ذكي يعد القهوة

غطاء هاتف ذكي يعد القهوة

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وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها

وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها

الثلاثاء 19 شعبان 1438
الوقت- العسل والليمون واحدة من الوصفات التقليدية القديمة التي تستعمل لفقدان الوزن. ربما ولحد الآن لم تكن تعرف إن كانت هذه الوصفة موجودة بالفعل، لكن ها قد قلنا لك بأنها وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ فعلاً موجودة، فهل حقاً تساعد هذه الوصفة على إنقاص الوزن؟
فوائد مذهلة للفراولة

فوائد مذهلة للفراولة

أسباب قد تورث الشعور بالإرهاق الدائم

أسباب قد تورث الشعور بالإرهاق الدائم

تعرف على أغرب حالات الشعوذة والسحر في المجتمع الإسرائيلي

تعرف على أغرب حالات الشعوذة والسحر في المجتمع الإسرائيلي

الضحك يعيد الحياة إلى المرضى

الضحك يعيد الحياة إلى المرضى

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قراصنة يفشلون في اختراق البنك اللبناني المركزي

قراصنة يفشلون في اختراق البنك اللبناني المركزي

الإثنين 18 شعبان 1438
أعلن مكتب إدارة المصرف المركزي اللبناني اليوم، أن المصرف قد تعرض اليوم لمحاولات قرصنة فاشلة على أنظمته الإلكترونية، وقرر إغلاق الشبكة الداخلية لبضع ساعات للإحتياط.
انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12%

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12%

أسعار النفط تستقر بسبب توقعات أوبك وروسيا

أسعار النفط تستقر بسبب توقعات أوبك وروسيا

باكستان والصين يوقعان اتفاقية تمويل السكك الحديدية

باكستان والصين يوقعان اتفاقية تمويل السكك الحديدية

"شويبله" قلق من شأن تخفيف الضرائب بين الدول الاقتصادية الكبرى

"شويبله" قلق من شأن تخفيف الضرائب بين الدول الاقتصادية الكبرى

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تعرف على إيران السياحة والنقاهة

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

الثلاثاء 19 شعبان 1438
الوقت- قد يعتقد البعض بأن المناطق السياحية حكر على البلدان الأوروبية أو تلك البعيدة التي تتميز بالدعاية والسمعة الكبيرة، إلا أن الواقع غير ذلك والمنال قد يكون أحياناً أقرب إلينا مما نتوقع، وفي تقريرنا هذا سنعرفكم على أحد أكثر البلدان السياحية جمالاً وجذابية واستعداداً لتكون وجهة سياحية كبيرة وهي إيران.
ما لا تعرفه عن تراث اليمن وجماله

ما لا تعرفه عن تراث اليمن وجماله

الإنتخابات بين الماضي والحاضر

الإنتخابات بين الماضي والحاضر

اختفاء مسودة نادرة لإحدى روايات "هاري بوتر"

اختفاء مسودة نادرة لإحدى روايات "هاري بوتر"

أبرز الأفلام العالمية المستوحاة من الواقع

أبرز الأفلام العالمية المستوحاة من الواقع

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
مظاهرات في معظم المدن التركية ضد نتائج الاستفتاء
أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت

أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت

شهيد ومصابين في هجوم للقوات السعودية على القطيف
قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق
إشتباكات طاحنة بين إرهابيي جبهة النصرة والقوات السورية في درعا والقضاء على قائد ميداني رفيع المستوى