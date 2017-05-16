موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

ما الذي سيجنيه العراق من عملية محمد رسول الله2؟الوقت- على الرغم من استمرار الحرب الضروس في الموصل، أعلنت قوات الأمنية العراقية، اطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود الغربية للبلاد مع سوريا، مما أثار تساؤلات حول سبب فتح جبهة ثانية قبل انتهاء معركة الموصل....
وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتهاالوقت- العسل والليمون واحدة من الوصفات التقليدية القديمة التي تستعمل لفقدان الوزن. ربما ولحد الآن لم تكن تعرف إن كانت هذه الوصفة موجودة بالفعل، لكن ها قد قلنا لك بأنها وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ فعلاً موجودة، فهل حقاً تساعد هذه الوصفة على إنقاص الوزن؟
تعرف على إيران السياحة والنقاهةالوقت- قد يعتقد البعض بأن المناطق السياحية حكر على البلدان الأوروبية أو تلك البعيدة التي تتميز بالدعاية والسمعة الكبيرة، إلا أن الواقع غير ذلك والمنال قد يكون أحياناً أقرب إلينا مما نتوقع، وفي تقريرنا هذا سنعرفكم على أحد أكثر البلدان السياحية جمالاً وجذابية واستعداداً لتكون وجهة سياحية كبيرة وهي إيران.
من الذي سيسيطر على "الرقّة" بعد "داعش"؟يعتقد المراقبون بأن الإدارة الأمريكية باتت أمام مفترق طرق بشأن مستقبل "الرقّة" بعد تحريرها من "داعش"، فيما يرى البعض بأن واشنطن تسعى لفك ارتباط المدينة بالحكومة المركزية في دمشق.
انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12%تراجع معدل البطالة في مصر إلى 12 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7 في المئة في العام الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري،
الوقت- على الرغم من استمرار الحرب الضروس في الموصل، أعلنت قوات الأمنية العراقية، اطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود الغربية للبلاد مع سوريا، مما أثار تساؤلات حول سبب فتح جبهة ثانية قبل انتهاء معركة الموصل....
الوقت- العسل والليمون واحدة من الوصفات التقليدية القديمة التي تستعمل لفقدان الوزن. ربما ولحد الآن لم تكن تعرف إن كانت هذه الوصفة موجودة بالفعل، لكن ها قد قلنا لك بأنها وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ فعلاً موجودة، فهل حقاً تساعد هذه الوصفة على إنقاص الوزن؟
الوقت - کتب السياسي البارز والعضو السابق في الكونغرس الامريكي "رون بول" في مقال له على موقع "مؤسسة رون بول": "ما نعرفه اليوم هو ان الحكومة السعودية شاركت اكثر من طالبان في تخطيط وتنفيذ احداث 11 سبتمبر...
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
الوقت- العسل والليمون واحدة من الوصفات التقليدية القديمة التي تستعمل لفقدان الوزن. ربما ولحد الآن لم تكن تعرف إن كانت هذه الوصفة موجودة بالفعل، لكن ها قد قلنا لك بأنها وصفة الليمون والعسل مع الماء الدافئ فعلاً موجودة، فهل حقاً تساعد هذه الوصفة على إنقاص الوزن؟
الوقت- قد يعتقد البعض بأن المناطق السياحية حكر على البلدان الأوروبية أو تلك البعيدة التي تتميز بالدعاية والسمعة الكبيرة، إلا أن الواقع غير ذلك والمنال قد يكون أحياناً أقرب إلينا مما نتوقع، وفي تقريرنا هذا سنعرفكم على أحد أكثر البلدان السياحية جمالاً وجذابية واستعداداً لتكون وجهة سياحية كبيرة وهي إيران.