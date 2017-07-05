موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 11 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟

وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة! إذن تحكم البراغماتية العلاقة بين موسكو وبرلين. فعلى الرغم من التوتر البارد بين الطرفين، تجمعهم العديد من المصالح المشتركة.

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

كيف يختار الناخب الإيراني الأصلح؟.. المناظرات الرئاسية نموذجا الوقت- المناظرات التي تجمع مختلف المرشحين وجها لوجه في إستديو واحد ليتمكن المرشحون من عرض أفكارهم وبرامجهم الانتخابية أمام الشعب الإيراني وعلى الهواء مباشرة.

أخبار

القائد الخامنئي: الشعب الإيراني هو مصدر هيبة ايران في عين الإعداء

القائد الخامنئي: الشعب الإيراني هو مصدر هيبة ايران في عين الإعداء

القائد الخامنئي: الشعب الإيراني هو مصدر هيبة ايران في عين الإعداء

أكراد سوريا يخططون لإقامة منفذ لهم على المتوسط الوقت- كشفت مصادر كردية سورية عن وجود خطط لإعادة رسم خريطة..

داعش يشنّ هجوما في دير الزور وهدوء نسبي في مناطق خفض التصعيد الوقت- شنّ تنظيم داعش الارهابي، اليوم الأحد، هجوما عنيفا على قوات..

بابا الفاتيكان شعر بالخجل بعد سماع لفظ "أم القنابل"؟ الوقت- قام البابا فرنسيس مساء السبت، بانتقاد تسمية أكبر قنبلة غير نووية..

اردوغان ينوي إرسال جيشه الى إدلب.. ماهو السبب؟ الوقت- تسلّمت "الفصائل المسلحة" في إدلب الجمعة برقية من والي مدينة هاتاي التركية..

الفرنسيون يقترعون اليوم لاختيار من سيدخل الإليزيه الوقت- انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت الشعبي في فرنسا في الجولة الثانية الحاسمة..

بالفيديو فضيحة أخلاقية تهز السعودية والسوشيال ميديا وتدفع الشرطة السعودية للبحث عن مرتكبيها! بالفيديو فضيحة أخلاقية تهز السعودية والسوشيال ميديا!

الشيخ الكعبي: استهداف الشيخ عيسى قاسم هو استهداف للمقدسات..ونحتفظ بحق الردّ الوقت- أكّد الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن استهداف النظام البحريني يلشيخ عيسى قاسم هو استهداف للمقدسات، لافتاً إلى أنّ حركة النجباء وفصائل المقاومة تحتفظ بحق الرد على

المغاربة يبتكرون طرق غريبة للإحتجاج على الحكومة الوقت- تظاهر آلاف المغاربة مساء السبت، في منطقة الحسيمة شمالي المغرب..

رئيس لجنة الامن في الكنيست: رهاناتنا في سوريا تبخرت! رئيس لجنة الامن في الكنيست: رهاناتنا في سوريا تبخرت!

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بالتفصيل...لافروف يكشف عن نص المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا بالتفصيل...لافروف يكشف عن نص المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لترامب ويسقط دعوى اغتصاب سيَّستها إدارته لمنع الهجرة

القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لترامب ويسقط دعوى اغتصاب سيَّستها إدارته لمنع الهجرة

الوقت- وجّه القضاء الأمريكي صفعة مدوية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد أن وافق على إسقاط دعوى اغتصاب رفعت على شابين مهاجرين متهمين بالاعتداء على زميلة لهما في المدرسة، في قضية استغلتها إدارة ترامب لتبرير معركتها ضد الهجرة السرية.
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موقع أمريكي يدعو الشعب الفرنسي إلى مقاطعة الانتخابات، والسبب؟

موقع أمريكي يدعو الشعب الفرنسي إلى مقاطعة الانتخابات، والسبب؟

الوقت- قال موقع وورلد سوشاليست الأمريكي على لسان الكاتب "اليكس لانتير" أنه أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية فإن فرنسا والشعب الفرنسي يتجه نحو الأسوأ، ولهذا ينبغي على الشعب الفرنسي ...
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وول ستريت جورنال: "إسرائيل في مرحلة تحول إلى حليف للدول الخليجیة"

وول ستريت جورنال: "إسرائيل في مرحلة تحول إلى حليف للدول الخليجیة"

الوقت- كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا تحت عنوان إسرائيل بدأت بالظهور كحليف للدول العربية في الخليج الفارسي. لعقود من الزمن كانت سياسة الدول العربية قائمة على قاعدة العداء للكيان الإسرائيلي، وكان الاتحاد ضد هذا العدو هو السمة المشتركة بين هذه الدول...
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الفرنسيون يقترعون اليوم لاختيار من سيدخل الإليزيه

الفرنسيون يقترعون اليوم لاختيار من سيدخل الإليزيه

الوقت- انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت الشعبي في فرنسا في الجولة الثانية الحاسمة..
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دبلوماسي أمريكي سابق: الأسطول الأمريكي الخامس هو الذي يُثبِّت حكم آل خليفة

دبلوماسي أمريكي سابق: الأسطول الأمريكي الخامس هو الذي يُثبِّت حكم آل خليفة

الوقت- اعتبر الدبلوماسي السابق مايكل سبرينغمن أن النظام البحريني يحاكم الشيخ عيسى قاسم اليوم على جرائم خيالية وغير واقعية.
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بلمسة فنان: قرية تونسية متهالكة تتحول الى معلمٍ سياحيٍ

بلمسة فنان: قرية تونسية متهالكة تتحول الى معلمٍ سياحيٍ

أصبحت الجزيرة جربة في تونس والمعروفة باسم "جزيرة الأحلام" من أفضل المناطق لجذب السياح ليس لجمال طبيعتها و حسن مناخها فقط للمسة إبداعية التي أطفاها "مهدي بن الشيخ.
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الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ "فطوم"

الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ "فطوم"

الوقت- نشرت نقابة الفنانين السورية على صفحتها الشخصية على فيسبوك ظهر اليوم، نبأ وفاة الفنانة السورية نجاح حفيظ عن عمر 76 عاماً اثر نوبة قلبية لتفارق على اثرها الحياة...
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رسائل ماكرون تفضحه على غرار كلينتون وترويج لهيستريا الإختراق الروسي

رسائل ماكرون تفضحه على غرار كلينتون وترويج لهيستريا الإختراق الروسي

الوقت- فيما تستعد اللجان الانتخابية الفرنسية على قدم وساق لإجراء الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، يوم غد الأحد، لتحسم الصراع بين كل من المرشحين الوسطي "ماكرون" واليمينية "لوبان"، قامت بعض الجهات الأوروبية والأمريكية بتوجيه اتهامات زائفة لروسيا باختراق حملة المرشح الوسطي على غرار مافعلته مع كلينتون.
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حملات التطهير في تركيا وانعكاساتها على الدولة والمجتمع

حملات التطهير في تركيا وانعكاساتها على الدولة والمجتمع

الوقت- بعد أقل من عشرين يوما على الاستفتاء في تركيا، تابعت السلطات التركية حملات التطهير داخل مفاصل الدولة للمرة الثالثة على التوالي، لتطرد أمس الجمعة 107 من القضاة والمدعين بعد مزاعم عن...
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مقابلات خاصة

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1438
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

في حوار خاص لـ "الوقت" مع الإعلامي والمحلل السياسي اليمني حميد رزق يكشف أسرار وأجندات التعاطي مع القاعدة وداعش في اليمن. كما تطرق لتوضيح الأهداف الكامنة وراء.....
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
اليوفي يتعادل مع توينو بشق الأنفس

اليوفي يتعادل مع توينو بشق الأنفس

الأحد 11 شعبان 1438
الوقت- تمكن يوفنتوس الإيطالي من تحقيق تعادل مثير وصعب جداً في ديربي مدينة تورينو والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم على ملعب اليوفي.
ريال مدريد يسحق غرناطة بالتشكيلة البديلة

ريال مدريد يسحق غرناطة بالتشكيلة البديلة

برشلونة يتخطى فياريال برباعية

برشلونة يتخطى فياريال برباعية

قرعة بطولة الأندية العربية تؤدي لمواجهات نارية

قرعة بطولة الأندية العربية تؤدي لمواجهات نارية

البطولة العربية للأندية إلى الضوء من جديد

البطولة العربية للأندية إلى الضوء من جديد

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مخاطر صحية للأطفال قد تسببها الأجهزة الإلكترونية

مخاطر صحية للأطفال قد تسببها الأجهزة الإلكترونية

السبت 10 شعبان 1438
اكدت دراسة حديثة في سان فرانسيسكو أن هناك العديد من المخاطر والأضرار الصحية قد تسببها الأجهزة التكنولجية للأطفال، حيث إذا زاد عدد الساعات التى يقضيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين في استخدام شاشات الأجهزة المحمولة فإن ذلك سيزيد من مخاطر احتمال تعرضهم للتأخر في النطق.
ميزة لتثبيت المحادثات في تطبيق الواتساب

ميزة لتثبيت المحادثات في تطبيق الواتساب

اختراع للتخلص من الضوضاء أثناء العمل

اختراع للتخلص من الضوضاء أثناء العمل

مصمم ياباني يثبت أن خريطتنا خاطئة ويبدع خريطة جديدة للعالم

مصمم ياباني يثبت أن خريطتنا خاطئة ويبدع خريطة جديدة للعالم

أنفاق فائقة السرعة لنقل السيارات

أنفاق فائقة السرعة لنقل السيارات

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تاجر ينسى لوحة قيمتها 1.6 مليون دولار بالتاكسي

تاجر ينسى لوحة قيمتها 1.6 مليون دولار بالتاكسي

الخميس 8 شعبان 1438
الوقت- في قصة غريبة من نوعها قام تاجر فرنسي بأخذ سيارة أجرة في طريقه للمنزل ووضع لوحة كانت بيده في صندوق السيارة، وعندما أراد النزول رن هاتفه ليجيب عليه وينشغل وينسى اللوحة في السيارة، والمضحك أنه لم يدرك ذلك حتى اليوم التالي، والأغرب من ذلك أن قيمة اللوحة يبلغ 1,6 مليون دولار!
كيف يتم تناول وترتيب الطعام في الفضاء؟!

كيف يتم تناول وترتيب الطعام في الفضاء؟!

جاسوسة للـ"FBI" تغرم بداعشي وتهرب معه

جاسوسة للـ"FBI" تغرم بداعشي وتهرب معه

الإمارات تستورد جبال جليد من القطب الجنوبي

الإمارات تستورد جبال جليد من القطب الجنوبي

يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

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نجاح إقلاع أول طائئرة صينية الصنع

نجاح إقلاع أول طائئرة صينية الصنع

السبت 10 شعبان 1438
تمكنت الشركة الصينية COMAC الأمس، من إجراء أول إقلاع لطائرة C919 ركاب كبيرة من صنعها بنجاح، من مطار شانغهاي- بودنغ الدولي.
الشركة "بويج" تلغي إتفاق مشروع تطوير مطار طهران

الشركة "بويج" تلغي إتفاق مشروع تطوير مطار طهران

الجنيه الجديد "المستحيل" تبين أنه الأفشل

الجنيه الجديد "المستحيل" تبين أنه الأفشل

الأوضاع الإنسانية والإجتماعية في اليمن وشيكة الإنهيار

الأوضاع الإنسانية والإجتماعية في اليمن وشيكة الإنهيار

باحثون اقتصاديون: الأسواق العالمية ستشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة

باحثون اقتصاديون: الأسواق العالمية ستشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة

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بلمسة فنان: قرية تونسية متهالكة تتحول الى معلمٍ سياحيٍ

بلمسة فنان: قرية تونسية متهالكة تتحول الى معلمٍ سياحيٍ

الأحد 11 شعبان 1438
أصبحت الجزيرة جربة في تونس والمعروفة باسم "جزيرة الأحلام" من أفضل المناطق لجذب السياح ليس لجمال طبيعتها و حسن مناخها فقط للمسة إبداعية التي أطفاها "مهدي بن الشيخ.
تعرف على أسرار مداخيل الأسرة الحاكمة في بريطانيا

تعرف على أسرار مداخيل الأسرة الحاكمة في بريطانيا

رحيل الفنانة القديرة "نجاح حفيظ"

رحيل الفنانة القديرة "نجاح حفيظ"

الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ "فطوم"

الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ "فطوم"

مرور في تاريخ الصحافة العربية

مرور في تاريخ الصحافة العربية

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
مظاهرات في معظم المدن التركية ضد نتائج الاستفتاء
مظاهرات مناوئة للضربة الأمریکیة علی سوریا في بريطانيا و أمریکا
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش

اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش

قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق
إشتباكات طاحنة بين إرهابيي جبهة النصرة والقوات السورية في درعا والقضاء على قائد ميداني رفيع المستوى
الهجوم الارهابي الغاشم على حافلات عائلات كفريا والفوعة و استشهاد اکثر من 60 طفلا