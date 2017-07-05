موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية
"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافعالوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.
الوقت- وجّه القضاء الأمريكي صفعة مدوية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد أن وافق على إسقاط دعوى اغتصاب رفعت على شابين مهاجرين متهمين بالاعتداء على زميلة لهما في المدرسة، في قضية استغلتها إدارة ترامب لتبرير معركتها ضد الهجرة السرية.
الوقت- كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا تحت عنوان إسرائيل بدأت بالظهور كحليف للدول العربية في الخليج الفارسي. لعقود من الزمن كانت سياسة الدول العربية قائمة على قاعدة العداء للكيان الإسرائيلي، وكان الاتحاد ضد هذا العدو هو السمة المشتركة بين هذه الدول...
الوقت- فيما تستعد اللجان الانتخابية الفرنسية على قدم وساق لإجراء الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، يوم غد الأحد، لتحسم الصراع بين كل من المرشحين الوسطي "ماكرون" واليمينية "لوبان"، قامت بعض الجهات الأوروبية والأمريكية بتوجيه اتهامات زائفة لروسيا باختراق حملة المرشح الوسطي على غرار مافعلته مع كلينتون.
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
اكدت دراسة حديثة في سان فرانسيسكو أن هناك العديد من المخاطر والأضرار الصحية قد تسببها الأجهزة التكنولجية للأطفال، حيث إذا زاد عدد الساعات التى يقضيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين في استخدام شاشات الأجهزة المحمولة فإن ذلك سيزيد من مخاطر احتمال تعرضهم للتأخر في النطق.
الوقت- في قصة غريبة من نوعها قام تاجر فرنسي بأخذ سيارة أجرة في طريقه للمنزل ووضع لوحة كانت بيده في صندوق السيارة، وعندما أراد النزول رن هاتفه ليجيب عليه وينشغل وينسى اللوحة في السيارة، والمضحك أنه لم يدرك ذلك حتى اليوم التالي، والأغرب من ذلك أن قيمة اللوحة يبلغ 1,6 مليون دولار!