موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأربعاء 7 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

كيف يختار الناخب الإيراني الأصلح؟.. المناظرات الرئاسية نموذجا الوقت- المناظرات التي تجمع مختلف المرشحين وجها لوجه في إستديو واحد ليتمكن المرشحون من عرض أفكارهم وبرامجهم الانتخابية أمام الشعب الإيراني وعلى الهواء مباشرة.

السعودية تطمح لدعم أمريكي مباشر في عدوانها على اليمن تسعى السعودية إلى إشراك أمريكا بشكل مباشر في عدوانها على اليمن، في وقت يعتقد فيه المراقبون بأنها ستفشل أيضاً في تحقيق أهدافها بفضل صمود اليمنيين بقيادة حركة أنصار الله.

تطورات جبهة الجنوب السوري: هل باتت تل أبيب بحاجة لمنطقة آمنة تحميها؟! الوقت- فهل سيكون الجنوب السوري كما الشمال مسرحاً لعمليات عسكرية تهدف لكسر محور المقاومة وتأمين منطقة آمنة للكيان الإسرائيلي وبدعمٍ ودورٍ أردني؟!

أخبار

اردوغان يرضخ لضغوط روسيا الإقتصادية ويدعو لحل سياسي في سوريا

اردوغان يرضخ لضغوط روسيا الإقتصادية ويدعو لحل سياسي في سوريا

الوقت- صرّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء قبل مغادرته أنقرة للقاء الرئيس بوتين..

غلوبال ريسيرش: الناتو وأصحاب "الخوذ البيضاء" ينظمان تجارة الأعضاء البشرية في سوريا غلوبال ريسيرش: الناتو وأصحاب "الخوذ البيضاء" ينظمان تجارة الأعضاء البشرية في سوريا

وثيقة روسية في اجتماع أستانا لانشاء أربع مناطق آمنة في سوريا وثيقة روسية لانشاء أربع مناطق آمنة في سوريا

الامارات تعترف بمقتل عسكري جديد في اليمن الامارات تعترف بمقتل عسكري جديد في اليمن

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب صديق أبدي لإسرائيل، سيقف بجانبها دائما نائب الرئيس الأمريكي: ترامب صديق أبدي لإسرائيل، سيقف بجانبها دائما

بريطانيا: لن ندفع فاتوة الخروج من الاتحاد الاوروبي بريطانيا: لن ندفع فاتوة الطلاق من الاتحاد الاوروبي

تيلرسون: محادثات ايجابية بين ترامب وبوتين بشأن سوريا تيلرسون: محادثات ايجابية بين ترامب وبوتين بشأن سوريا

واشنطن: موقفنا من حماس لم يتغير وماتزال "ارهابية" واشنطن: موقفنا من حماس لم يتغير وماتزال "ارهابية"

انفجار ضخم قرب السفارة الامريكية في كابول انفجار ضخم قرب السفارة الامريكية في كابول

مفتي السعودية يهاجم الأزهر وشيخه مفتي السعودية يهاجم الأزهر وشيخه

محمد بن سلمان: جزيرتي تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان محمد بن سلمان: جزيرتي تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان

"كتائب القسّام" تمهل العدو الإسرائيلي 24 ساعة وإلاّ سيدفع الثمن الوقت- نشرت كتائب عز الدين القسام رسالة حذّرت فيها العدو من تجاهل مطالب الأسرى"العادلة المشروعة"، وأمهلت قيادة العدو "24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى.

بلجيكا تعتذر لانتخاب السعودية في اللجنة الأممية لحقوق المرأة بلجيكا تعتذر لانتخاب السعودية في اللجنة الأممية لحقوق المرأة

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على دورية شرطة في القاهرة قتلى وجرحى في هجوم مسلح على دورية شرطة في القاهرة

سويسرا تحذر من هجمات ارهابية جديدة ستضرب دولاً أوروبية سويسرا تحذر من هجمات ارهابية جديدة في أوروبا

اليونيسكو تؤكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة وتطالب اسرائيل بسحب سيادتها عنها اليونيسكو تؤكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة وتطالب اسرائيل بسحب سيادتها عنها

ميركل تجري محادثات مكثفة مع الرئيس الروسي بوتين ميركل تجري محادثات مكثفة مع الرئيس الروسي بوتين

من هو رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي أضرب عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين من هو رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي أضرب عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

وزير الدفاع الإيراني: أي إعتداء على دمشق سيوسع رقعة الحرب وسفك الدماء وزير الدفاع الإيراني: إن أي إعتداء على دمشق سيوسع رقعة الحرب وسفك الدماء

رفع العلم الإسرائيلي في جامعة أردنية يثير حالة من الغضب والاستنكار الوقت- في حادثة اعتبرها الكثيرون استفزازا للشعب الأردني والفلسطيني في عقر دارهم، تم رفع "العلم الاسرائيلي" في فعالية أقيمت في الجامعة الاردنية قبل أيام، ما أثار موجة غضب عارمة.

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غلوبال ريسريش: عندما ينطق أحد باسم اليوان الصيني يصطف الدولار في الخلف

"كتائب القسّام" تمهل العدو الإسرائيلي 24 ساعة وإلاّ سيدفع الثمن

تصعيد السلطة الفلسطينية ضد غزة، الدوافع والاحتمالات

كيف يواصل "داعش" حياته؟

رونالدو يطلب من زيدان إزاحة بنزيما جانباً

واشنطن: موقفنا من حماس لم يتغير وماتزال "ارهابية"

محمد بن سلمان: جزيرتي تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان

ميركل تجري محادثات مكثفة مع الرئيس الروسي بوتين

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تنامي التعاون بين الکیان الإسرائيلي والسعودية مع بناء شبكة للسكك الحديدية

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟

انفجار ضخم قرب السفارة الامريكية في كابول

بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

"التسونامي النووي" الذي سيغرق أمريكا؟

من هو الشاب اللبناني الذي أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت؟ + صور

لبناني أعزل مجرد من السلاح يفضح اجراءات العدو الصهيوني على الحدود اللبنانية! صور

بالصورة كوريا الشمالية: نحن جاهزون لاجراء تجربة نووية "في أي وقت وفي أي مكان"!

ضابط رفيع في شعبة الاستخبارات العسكرية "الاسرائيلية": لا أحد يمكنه اعتبار حزب الله "نمراً من ورق"

فوكس نيوز: زوارق الحرس الثوري تجبر مدمرة أمريكية على تغير مسيرها

الخطوة الأخيرة نحو القصر: الإنقلاب يدخل المرحلة التنفيذيّة؟

الإقتتال الداخلي على اشده في الغوطة الشرقية، وجيش الإسلام ينتقم من زوجة أمير النصرة

قراءة آنيَّة في كواليس الصراع الحقيقية: من يريد رأس حزب الله؟

انفجار الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن، ومظاهرات غاضبة في عدن قد تتحول لصراع مسلح

ترامب ينتقد السعودية بشدة، ويطالبها بمزيد من الأموال

طائرة سورية من دون طيار تحلق فوق فلسطين المحتلة

الغارديان: انشقاق عدد كبير من المقاتلين الأجانب عن تنظيم داعش الإرهابي يؤدي إلى فقدانه قوته الضاربة

ضابط ألماني يصبح لاجئاً سورياً، والسبب...

بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

أول رسالة من زعيم كوريا الشمالية للرئيس الأسد بعد العدوان الأمريكي على سوريا

مسؤول امريكي رفيع : هذا ما قاله الاسد لترامب بعد قصف مطار الشعيرات!

خطأ أمريكي أم صدفة: كيف فضحت غارة دير الزور مسرحية خان شيخون؟

أمريكا والقصة الحقيقية للضربة العسكرية في سوريا: تحليل ودلالات

نجل الملك يهدد مالك مجموعة “إم بي سي”: سأدمرك!

ماذا عن المُخطّط الأمريكي الجديد في الجنوب السوري؟

هذا ما قاله داعش في أول تعليق له على الرئيس الامريكي ترامب!

تل أبيب تَسقط في معركة حزب الله النفسية: الحرب ليست فقط عسكرية!

قائد العمليات البحريّة بالجيش الإسرائيليّ: هذا هو حزب الله الذي نخشاه!

كيف أذلّت كوريا الشمالية أمريكا عسكريا؟

غرفة العمليات المشتركة: أوَّلُ ردٍ على العدوان الأمريكي وتل أبيب أولى الضحايا!

بالصور هكذا علقت إيفانكا ترامب على جريمة الكيماوي في خان شيخون!

بالأرقام..الخسائر الأمريكية تفوق الخسائر السورية بأضعاف نتيجة قصف مطار الشعيرات

هذا هو السبب المباشر الذي دفع السيسي الى زيارة السعودية نهار الاحد القادم!

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟
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تنامي التعاون بين الکیان الإسرائيلي والسعودية مع بناء شبكة للسكك الحديدية

تنامي التعاون بين الکیان الإسرائيلي والسعودية مع بناء شبكة للسكك الحديدية

الوقت- أعلنت وسائل الإعلام المختلفة عن مخطط لإنشاء شبكة للسكك الحديدية تربط بين الکیان الإسرائيلي والسعودية مرورا بالأردن ودول الخليج الفارسي، تحت اسم «مشروع سكة السلام الإقليمي»...
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جهل ترامب بالسياسة الخارجية يٌعرض مكانة أمريكا الاستراتيجية للخطر

جهل ترامب بالسياسة الخارجية يٌعرض مكانة أمريكا الاستراتيجية للخطر

الوقت- الرئيس الأمريكي ترامب يفتقر إلى استراتيجية واضحة وتصرفاته الاستفزازية هذه سوف تؤدي إلى تدمير كافة المسارات الدبلوماسية وقد تدخل الولايات المتحدة في حرب عسكرية...
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"وثيقة حماس" في عيون الصحف الغربية والإسرائيلية

"وثيقة حماس" في عيون الصحف الغربية والإسرائيلية

الوقت- جاءت الوثيقة التي أعدتها حركة حماس، تحت مسمى "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، لتشكل منعطفا حاسماً في تاريخ الحركة وتاريخ القضية الفلسطينية، مما أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة في وسائل الإعلام العالمية على اختلاف لغاتها...
alwaght.com
نجوم كرة قدم عرب تألقوا ووصلوا للعالمية

نجوم كرة قدم عرب تألقوا ووصلوا للعالمية

الوقت- تعتبر القارة العجوز بمثابة الحلم الذي يجذب إليه كل صاحب طموح في عالم الساحرة المستديرة، فالدوريات الأوروبية الكبرى تعتبر الأقوى والأكثر مشاهدة حول العالم، وككل نجوم العالم لطالم سعى لاعبي كرة القدم العرب او من أصل عربي للعب في إحدى هذه الدوريات أو لصالح إحدى المنتخبات الأوروبية التي يحملون جنسيتها، وفيما يلي أبرز نجوم عرب أو من أصل عرب صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية ووصلت شهرتهم للعالم أجمع:
alwaght.com
غلوبال ريسريش: عندما ينطق أحد باسم اليوان الصيني يصطف الدولار في الخلف

غلوبال ريسريش: عندما ينطق أحد باسم اليوان الصيني يصطف الدولار في الخلف

الوقت- تناول موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال له اليوم على لسان الكاتب "ألاسدير ماكليود" السياسة الاقتصادية الأمريكية في العالم والتي تعتمد على شن الحروب على عدد من دول المنطقة بغية استنزاف مقدراتها...
alwaght.com
السيد نصر الله: كل لحظة تمر في سوريا هي لحظة نصر والحدود تشهد تحولاً مهمًا

السيد نصر الله: كل لحظة تمر في سوريا هي لحظة نصر والحدود تشهد تحولاً مهمًا

السيد نصر الله: كل لحظة تمر في سوريا هي لحظة نصر والحدود تشهد تحولاً مهمًا
alwaght.com
تعرف على أغرب الوظائف في قصر الملكة اليزابيث

تعرف على أغرب الوظائف في قصر الملكة اليزابيث

الوقت- كثيرة هي الأخبار والتفاصيل الغريبة التي نسمعها عن حياة الملوك والملكات، ولعل ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث هي احدى الملكات التي تمتلك الكثير من التفاصيل الغريبة والتي ..
alwaght.com
ما هي أهداف أمريكا من إنشاء قاعدة عسكرية في اليمن؟!

ما هي أهداف أمريكا من إنشاء قاعدة عسكرية في اليمن؟!

الوقت- تواردت أنباء خلال الـ 24 ساعة الماضية تتحدث عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة على أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، وتسعى واشنطن...
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من هو الشاب اللبناني الذي أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت؟ + صور

من هو الشاب اللبناني الذي أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت؟ + صور

أثبتت حادثة اختراق الشاب اللبناني (علي مرعي) للحواجز الأمنية الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة مرة أخرى أكذوبة "الجيش الذي لا يقهر" وبيّنت للعالم أن كيان الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت.
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مقابلات خاصة

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1438
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

في حوار خاص لـ "الوقت" مع الإعلامي والمحلل السياسي اليمني حميد رزق يكشف أسرار وأجندات التعاطي مع القاعدة وداعش في اليمن. كما تطرق لتوضيح الأهداف الكامنة وراء.....
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
رونالدو يسحق الأتليتيكو بهاتريك في دوري الأبطال

رونالدو يسحق الأتليتيكو بهاتريك في دوري الأبطال

الأربعاء 7 شعبان 1438
الوقت- تمكن نجم ريال مدريد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة فريقه ريال مدريد إلى فوز ساحق على غريمه أتليتتيكو مدريد في الديربي الذي أتى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بهاتريك سجله في شوطي المبارة.
نجوم كرة قدم عرب تألقوا ووصلوا للعالمية

نجوم كرة قدم عرب تألقوا ووصلوا للعالمية

رونالدو يطلب من زيدان إزاحة بنزيما جانباً

رونالدو يطلب من زيدان إزاحة بنزيما جانباً

نادال يحقق رقما قياسياً في بطولة برشلونة للتنس

نادال يحقق رقما قياسياً في بطولة برشلونة للتنس

مارسيلو ينقذ الريال من سقوطه امام فالنسيا

مارسيلو ينقذ الريال من سقوطه امام فالنسيا

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الصين تطور تكنولوجيا لزيادة مدة بقاء الانسان في الفضاء

الصين تطور تكنولوجيا لزيادة مدة بقاء الانسان في الفضاء

الثلاثاء 6 شعبان 1438
الوقت- في إطار تطوير الإمكانيات العالمية المختصة بالقدرة البشرية الفضائية، عمل عدد من المختصين والعلماء الصينيون على تحديث نوع من التقنيات التي تمكن رواد الفضاء من قضاء فترة أطول في الفضاء في المدار المحيط بالأرض دقيقاً.
واتساب يلحق بفايسبوك وتويتر بخاصيته الجديدة

واتساب يلحق بفايسبوك وتويتر بخاصيته الجديدة

Google Hire تطبيق يمكن أن يغير مسيرتك المهنية

Google Hire تطبيق يمكن أن يغير مسيرتك المهنية

ما هي أضرار كتمان العطس ؟

ما هي أضرار كتمان العطس ؟

تقنية جديدة لتشخيص مبكر لمرض غلوكوما

تقنية جديدة لتشخيص مبكر لمرض غلوكوما

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يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

الثلاثاء 6 شعبان 1438
الوقت- يخضع اليخت الضخم الفاخر "Sailing Yacht A" لسلسلة اختبارات في جبل طارق، قبل أيام من تسليمه لمالكه الروسي الملياردير ورجل الأعمال، أندريه ميلنيشينكو.
القهوة عديمة اللون ابتكار إبداعي جديد

القهوة عديمة اللون ابتكار إبداعي جديد

تعرف على أغرب النباتات حول العالم

تعرف على أغرب النباتات حول العالم

افتتاح متحف لمحبي المثلجات في نيويورك

افتتاح متحف لمحبي المثلجات في نيويورك

أول ضحايا قمة جبل إيفرست

أول ضحايا قمة جبل إيفرست

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إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي الإجمالي والفرق بينهما

إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي الإجمالي والفرق بينهما

الثلاثاء 6 شعبان 1438
الوقت- كثيرة هي المصطلحات والعبارات التي قد تتوارد على مسامعكم يومياً في التلفاز ونشراته الإقتصادية أو برامجه السياسية أو حتى في نقاشاتكم وحواراتكم اليومية، فمنها ما قد تعرفونه ومنها ما يكون علمي وصعب الفهم، وفيما يلي سنعرض لكم مصطلحين من عالم الإقتصاد يعتبران الأكثر تداولاً ربما في المجالين الإقتصادي والسياسي، وهما إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي الإجمالي، بين التعريف والفوارق بينهما.
السعودية: أزمات متفاقمة تدفع بالعاطلين عن العمل للتظاهر في الرياض

السعودية: أزمات متفاقمة تدفع بالعاطلين عن العمل للتظاهر في الرياض

تراجع العجز التجاري المصري إلى 46%

تراجع العجز التجاري المصري إلى 46%

إيرادات السياحة في تركيا في تراجع متزايد

إيرادات السياحة في تركيا في تراجع متزايد

الاتحاد الأوروبي يسعى للمباحثات التجارية مع أمريكا

الاتحاد الأوروبي يسعى للمباحثات التجارية مع أمريكا

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ملياردير نرويجي يتبرع بثروة لتنظيف المحيطات!

ملياردير نرويجي يتبرع بثروة لتنظيف المحيطات!

الثلاثاء 6 شعبان 1438
الوقت- كشفت صحيفة "أفتنبوستن" النروجية الشهيرة في تقرير لها شمل مقابلة مع الملياردير النرويجي "جيل إنغركه" أن الأخير يعتزم التبرع بمبلغ مالي ضخم جداً لأهداف بيئية وتنموية عدة.
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