موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الثلاثاء 6 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف يختار الناخب الإيراني الأصلح؟.. المناظرات الرئاسية نموذجا

كيف يختار الناخب الإيراني الأصلح؟.. المناظرات الرئاسية نموذجا الوقت- المناظرات التي تجمع مختلف المرشحين وجها لوجه في إستديو واحد ليتمكن المرشحون من عرض أفكارهم وبرامجهم الانتخابية أمام الشعب الإيراني وعلى الهواء مباشرة.

السعودية تطمح لدعم أمريكي مباشر في عدوانها على اليمن تسعى السعودية إلى إشراك أمريكا بشكل مباشر في عدوانها على اليمن، في وقت يعتقد فيه المراقبون بأنها ستفشل أيضاً في تحقيق أهدافها بفضل صمود اليمنيين بقيادة حركة أنصار الله.

تطورات جبهة الجنوب السوري: هل باتت تل أبيب بحاجة لمنطقة آمنة تحميها؟! الوقت- فهل سيكون الجنوب السوري كما الشمال مسرحاً لعمليات عسكرية تهدف لكسر محور المقاومة وتأمين منطقة آمنة للكيان الإسرائيلي وبدعمٍ ودورٍ أردني؟!

التناغم بين الأزهر والنجف: مصر والعراق والسعي لدورٍ إقليمي فاعل لم تكشف زيارة السيد الحكيم لمصر عن مدى إمكانية التأثير العراقي في الملفات الإقليمية فحسب، بل كشفت أيضاً عن حجم الوعي الذي تتمتع به القيادة العراقية والمصرية في مقاربة الملفات.

ما دلالات زيارة وزير الدفاع الأمريكي الشرق أوسطيّة؟ الوقت- بدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الملقب بـ"الكلب المجنون"، أمس الثلاثاء جولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر ومصر وإسرائيل ، إضافةً إلى جيبوتي بغية بحث عدد من القضايا الأمنية

أخبار

حماس تعلن عن وثيقة "المبادئ والسياسات العامة" من قطر

حماس تعلن عن وثيقة "المبادئ والسياسات العامة" من قطر

حماس تعلن وثيقة "المبادئ والسياسات العامة"

ترامب: يشرفني لقاء زعيم كوريا الشمالية، وهو شخص ذكي ترامب: يشرفني لقاء الزعيم كوريا الشمالية، وهو شخص ذكي

الأمم المتحدة تندد بموجة الاعتقالات والتطهير في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الأمم المتحدة تندد بموجة الاعتقالات والتطهير في تركيا بعد الانقلاب الفاشل

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المتحدّث باسم الحشد الشعبي: تحرير 10 قرى قرب الموصل الوقت- اعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله عن استعادة مناطق جديدة في غرب الموصل، فيما أوضح المتحدث باسم الحشد الشعبي أن القوات حررت

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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موقع امريكي: الماسونية تدمر الشعب الامريكي، واربع رؤساء امريكيين مجرمي حرب

الوقت- تناولت صحيفة "فيتيران تودي" الأمريكية في مقال للكاتب "كيفين باريت" اليوم الإثنين الحروب التي شنتها أمريكا على العالم بعد أحداث 11 أيلول التي ضربت أمريكا والتي اتخذت ذريعة لإعلان عدد من الحروب...
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"إضراب الكرامة"، وقفات تضامنية وردود فعل شعبية

"إضراب الكرامة"، وقفات تضامنية وردود فعل شعبية

الوقت- دخلت معركة "الحرية والكرامة" التي يخوضوها الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية يومها الـ15 على التوالي، وسط تدهور كبير في أوضاعهم الصحية، تزامن ذلك مع دخول حملة التضامن معهم أسبوعها الثاني، وتنظيم وقفات تضامنية في بلدان عدة...
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نار الغوطة الشرقية تحرق المسلحين، وسط اقتتال عنيف بين "جيش الاسلام" و"جبهة النصرة"

نار الغوطة الشرقية تحرق المسلحين، وسط اقتتال عنيف بين "جيش الاسلام" و"جبهة النصرة"

الوقت- لليوم الثالث على التوالي تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المسلحة في غوطة دمشق الشرقية بين مسلحي ما يسمى جيش الاسلام وعناصر جبهة النصرة وحلفائها...
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تصاميم أشهر الجامعات التي تتنافس على لقب أغرب حرم جامعي

تصاميم أشهر الجامعات التي تتنافس على لقب أغرب حرم جامعي

يعتبر اختيار الجامعة من أهم القرارات في حياة كل شخص، فالجامعة ليست مكانا للدراسة فقط بل هي جزء هام من الحياة الدراسية والمهنية والتي ستحمل اسمها كخريج لها طيلة حياتك، لذلك تعمل الجامعات على تطوير نفسها ومحتوياتها من قدرات علمية وبشرية وكذلك عمرانية وفيما يلي سنعرض لكم أغرب أبنية جامعية من حيث عمرانها..
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من على بساط الملك، ميركل تطالب السعودية بوقف الغارات على اليمن

من على بساط الملك، ميركل تطالب السعودية بوقف الغارات على اليمن

الوقت- رغم الانتقادات الواسعة داخل الأوساط الألمانية للملف الحقوقي في الداخل السعودي، وكذلك جرائم التحالف ضد اليمن، توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى السعودية لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز...
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الأزمة الإسرائيليّة-الألمانيّة... نتانياهو واللعب على حافة الهاوية

الأزمة الإسرائيليّة-الألمانيّة... نتانياهو واللعب على حافة الهاوية

الوقت- يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين ألمانيا والكيان الإسرائيلي وصلت إلى حد أبعد من كونها أزمة عابرة يمكن ترميمها بمرور الوقت...
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"ماشامباس" أفضل تصميم معماري لعام 2017

"ماشامباس" أفضل تصميم معماري لعام 2017

في إطار المسابقة السنوية التي تقيمها مجلة "إيفولو" لأفضل تصميم ناطحة سحاب كانت المنافسة محتدمة هذا العام، وبعد إعلان النتائج جاء الفوز ليكون من نصيب تصميم غريب جداً يدعى "ماشامباس".
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"إضراب الكرامة"..قمعٌ مُعجّل لانتصار مؤجّل

"إضراب الكرامة"..قمعٌ مُعجّل لانتصار مؤجّل

الوقت- وسط تصعيد إسرائيلي وتحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية، يواصل الأسرى الفلسطينيون إضراب الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي ضد السجّان الإسرائيلي.
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بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

الوقت- توعّدت بيونغ يانغ، مساء السبت، بمعاقبة الكيان الإسرائيلي بلا رحمة وبعقوبة مضاعفة ألف مرة على ما رأت أنه "إيذاء لكرامة القيادة العليا" لبيونغ يانغ...
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مقابلات خاصة

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1438
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

في حوار خاص لـ "الوقت" مع الإعلامي والمحلل السياسي اليمني حميد رزق يكشف أسرار وأجندات التعاطي مع القاعدة وداعش في اليمن. كما تطرق لتوضيح الأهداف الكامنة وراء.....
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
نادال يحقق رقما قياسياً في بطولة برشلونة للتنس

نادال يحقق رقما قياسياً في بطولة برشلونة للتنس

الإثنين 5 شعبان 1438
فاز الإسباني الشهير "رفائيل نادال" المصنف الثالث على اللاعب النمساوي "دومينيك تيم" المصنف الرابع بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-1 في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس الأمس.
مارسيلو ينقذ الريال من سقوطه امام فالنسيا

مارسيلو ينقذ الريال من سقوطه امام فالنسيا

اليونايتد يخرج من ديربي مانشستر بتعادل رغم نقصه العددي

اليونايتد يخرج من ديربي مانشستر بتعادل رغم نقصه العددي

نادال يتأهل إلى ربع النهائي للتنس

نادال يتأهل إلى ربع النهائي للتنس

"ليونيل ميسي" في طهران + صور

"ليونيل ميسي" في طهران + صور

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Google Hire تطبيق يمكن أن يغير مسيرتك المهنية

Google Hire تطبيق يمكن أن يغير مسيرتك المهنية

الإثنين 5 شعبان 1438
كشفت شركة جوجل عن تقنية جديدة لتطبيق تدعى Google Hire تسمح بنشر فرص الوظائف المطلوبة وتنظيم عملية التقديم عبر كتابة طلبات الالتحاق على موقع الأداة وإرساله إلى المسؤولين لتوظيفهم في الشركات.
ما هي أضرار كتمان العطس ؟

ما هي أضرار كتمان العطس ؟

تقنية جديدة لتشخيص مبكر لمرض غلوكوما

تقنية جديدة لتشخيص مبكر لمرض غلوكوما

شركتي جوجل وفيسبوك يدفعون الملايين لمحتال

شركتي جوجل وفيسبوك يدفعون الملايين لمحتال

ثلاثة ظواهر غريبة عجز العلم عن تفسيرها

ثلاثة ظواهر غريبة عجز العلم عن تفسيرها

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تعرف على أغرب النباتات حول العالم

تعرف على أغرب النباتات حول العالم

الإثنين 5 شعبان 1438
الوقت- غالباً ما يتبادر إلى أذهاننا صورة جميلة وساحرة لأزهار وأشجار يانعة ربما عند ذكر عالم النباتات الأخضر، إلا أنه في حقيقة الأمر بجانب هذا الجمال البديع يوجد غرائب وعجائب لا تقل في جاذبيتها عن أجمل زهور ونباتات العالم سيدفعك الفضول عند رؤيتها إلى التعرف عليها أكثر وهذا ما سنفعله اليوم بعرض عدد من أغرب وأجمل النباتات
افتتاح متحف لمحبي المثلجات في نيويورك

افتتاح متحف لمحبي المثلجات في نيويورك

أول ضحايا قمة جبل إيفرست

أول ضحايا قمة جبل إيفرست

10 حيوانات عادت للظهور بعد أن ظن العلماء أنها انقرضت +صور

10 حيوانات عادت للظهور بعد أن ظن العلماء أنها انقرضت +صور

المراحل التي يطويها جسمك بعد الإقلاع عن التدخين

المراحل التي يطويها جسمك بعد الإقلاع عن التدخين

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تراجع العجز التجاري المصري إلى 46%

تراجع العجز التجاري المصري إلى 46%

الجمعة 2 شعبان 1438
شهدت مصر بعض الصعوبات منذ بداية هذا العام، حيث تراجع العجز التجاري لمصر إلى 6.59 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، منخفضا بذلك 46 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
إيرادات السياحة في تركيا في تراجع متزايد

إيرادات السياحة في تركيا في تراجع متزايد

الاتحاد الأوروبي يسعى للمباحثات التجارية مع أمريكا

الاتحاد الأوروبي يسعى للمباحثات التجارية مع أمريكا

السيسي يوقف تصدير الأسماك للخارج

السيسي يوقف تصدير الأسماك للخارج

أول قطائر صيني لنقل البضائع الروسية

أول قطائر صيني لنقل البضائع الروسية

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رحيل الفنانة القديرة "هالة حسني"

رحيل الفنانة القديرة "هالة حسني"

الأحد 4 شعبان 1438
رحلت الممثلة السورية القديرة "هالة حسني" (75 عاماً) الأمس في سوريا، بعد معاناة وصراع مرير مع المرض والذي أحبرها على التوقف عن التمثيل عام 2011، حيث سجلت آخر مشاركة لها في مسلسل "مرايا".
"ماشامباس" أفضل تصميم معماري لعام 2017

"ماشامباس" أفضل تصميم معماري لعام 2017

أكثر من 20 ألف كلمة انجليزية من جذر عربية!

أكثر من 20 ألف كلمة انجليزية من جذر عربية!

فنون وابداعات فريدة من نوعها

فنون وابداعات فريدة من نوعها

متحف "الفنون الجميلة" في مكسيكو مثال العراقة الفنية

متحف "الفنون الجميلة" في مكسيكو مثال العراقة الفنية

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
مظاهرات في معظم المدن التركية ضد نتائج الاستفتاء
مظاهرات مناوئة للضربة الأمریکیة علی سوریا في بريطانيا و أمریکا
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش

اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش

من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق
إشتباكات طاحنة بين إرهابيي جبهة النصرة والقوات السورية في درعا والقضاء على قائد ميداني رفيع المستوى
الهجوم الارهابي الغاشم على حافلات عائلات كفريا والفوعة و استشهاد اکثر من 60 طفلا
قوات الحشد الشعبي العراقي يقدمون الخدمات للنساء والاطفال والعجزة