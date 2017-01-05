موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- تناولت صحيفة "فيتيران تودي" الأمريكية في مقال للكاتب "كيفين باريت" اليوم الإثنين الحروب التي شنتها أمريكا على العالم بعد أحداث 11 أيلول التي ضربت أمريكا والتي اتخذت ذريعة لإعلان عدد من الحروب...
الوقت- دخلت معركة "الحرية والكرامة" التي يخوضوها الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية يومها الـ15 على التوالي، وسط تدهور كبير في أوضاعهم الصحية، تزامن ذلك مع دخول حملة التضامن معهم أسبوعها الثاني، وتنظيم وقفات تضامنية في بلدان عدة...
يعتبر اختيار الجامعة من أهم القرارات في حياة كل شخص، فالجامعة ليست مكانا للدراسة فقط بل هي جزء هام من الحياة الدراسية والمهنية والتي ستحمل اسمها كخريج لها طيلة حياتك، لذلك تعمل الجامعات على تطوير نفسها ومحتوياتها من قدرات علمية وبشرية وكذلك عمرانية وفيما يلي سنعرض لكم أغرب أبنية جامعية من حيث عمرانها..
الوقت- رغم الانتقادات الواسعة داخل الأوساط الألمانية للملف الحقوقي في الداخل السعودي، وكذلك جرائم التحالف ضد اليمن، توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى السعودية لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز...
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
الوقت- غالباً ما يتبادر إلى أذهاننا صورة جميلة وساحرة لأزهار وأشجار يانعة ربما عند ذكر عالم النباتات الأخضر، إلا أنه في حقيقة الأمر بجانب هذا الجمال البديع يوجد غرائب وعجائب لا تقل في جاذبيتها عن أجمل زهور ونباتات العالم سيدفعك الفضول عند رؤيتها إلى التعرف عليها أكثر وهذا ما سنفعله اليوم بعرض عدد من أغرب وأجمل النباتات