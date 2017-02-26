موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمصالوقت- قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف الدكتور "بشار الجعفري" أن الوفد ناقش مع دي ميستورا نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الارهاب كأولوية، طالباً من الأخير إصدار بيان يدين التفجيرات التي نفذتها النصرة في حمص.
حادث دهس بولاية لويزيانا بأمريكا يخلّف 31 جريحاالوقت- سائق شاحنة يدهس حشداً من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز والشرطة تلقي القبض عليه وتستبعد أن يكون الحادث إرهابياً، وتشير إلى أنّ السائق كان مخموراً عندما كان يقود السيارة.
قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال للكاتب "ريك ستيرلينك" إن ذوي الخوذات البيضاء قد يفوزون بجائزة أوسكار في فئة "وثائقي قصير" في حفل توزيع جوائز الأكاديمية يوم غد الأحد، وهذا لن يكون مفاجأة لأي أحد ذلك لأنهم مجموعة صمّمت للاحتيال وافتعال الحقائق.
كشفت شركة HMD Global الصينية اليوم خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 والذي سينطلق غداً في مدينة برشلونة الإسبانية عن أحدث هواتفها المحمولة الحاملة للعلامة التجارية نوكيا، وأكدت على التوقعات الكثيرة التي تحدثت عن عودة هاتف نوكيا 3310.
الوقت- في خطوة تصعيدية جديدة لاأحد يستطيع أن يتنبأ بإنعكاساتها على الداخل الأمريكي، منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول أبرز وسائل الإعلام الأمريكية إلى البيت الأبيض لتغطية مؤتمراته الصحفية، مما تسبب ...
في حوار خاص للوقت مع "مجاهد" سلطنا الضوء على القضية الفلسطينية بعيون جزائرية وعلى الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة وعرّجنا على صفحات مناهضي المقاومة وأعدائها فوضحنا أسباب الإنكسارات والهزائم وطرق علاجها فكان لنا اللقاء التالي
في حوار مع أحمد الهادي تحدثنا حول وقع هذا المؤتمر وتوقيته الحساس في المنطقة وعن أهمية الدور الإيراني في الحفاط على فلسطين وعن أسباب نمو وتكاثر الجماعات الأصولية المتطرفة إضافةً إلى رؤيته حول واقع ومستقبل..
في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....