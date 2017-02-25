موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  السبت 29 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة. في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

أخبار

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

صحيفة باكستانية: العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح الوقت- كتبت صحيفة "داون جاب باكستان" في تقرير لها بأن العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح.

16 شهيدا بتفجيرات انتحارية على مراكز أمنية بحمص الوقت- سقط رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حمص السورية شهيدا و15 آخرين بتفجيرات انتحارية استهدفت مبنى الفرع يوم السبت.

رد فعل ظريف على مواقف تركيا الأخيرة المعادية لايران الوقت- في ردّ منه على مواقف تركيا الاخيرة المعادية لايران وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سياسات تركيا السابقة في المنطقة بالخاطئة.

مسلحون يشعلون النيران بمسجد في فلوريدا بأمريكا الوقت- قالت وسائل إعلام أمريكية: إن مسلحين أطلقوا الأعيرة النارية على مسجدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخله.

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الوقت- حذّر البنتاغون وبعض الدول الغربية من تبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب الدولية، الأمر الذي أدى الى تردد البيت الابيض باتخاذ مثل هذا القرار.

الأمن يعتقل نجل محمد علي كلاي في مطار فلوريدا لأنه مسلم الوقت- احتجز أمن مطار بولاية فلوريدا نجل الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي لمدة ساعتين وذلك لأنه مسلم.

روسيا تؤكد أنها ستسخدم الفيتو للمرة السابعة لمنع فرض عقوبات على سوريا الوقت- أكد نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو، ضد اي مشروع قرار يرمي الى فرض عقوبات على الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين.

دي ميستور يسلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول المفاوضات الوقت- قال مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، ان الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات، مؤكدا أن دي ميستور سلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.

القوات اليمنية تسقط طائرة من نوع F16 في جبهة نجران الوقت- أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، تمكنها من اسقاط طائرة من نوع F16 تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في جبهة نجران.

يلدريم: السجون التركية مكتظة وغير قادرة على استيعاب المعتقلين الوقت- اعترف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن السجون التركية لم تعد بمقدورها استيعاب المزيد من المعتقلين، مشيراً الى وجود بعض الاكتظاظ بسبب الحرب ضد ما وصفه بالإرهاب.

ظريف: تركيا تريد تحميل الآخرين مسؤولية فشل سياساتها الخاطئة في المنطقة الوقت- اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الجمعة، عن أسفه للسياسات التركية الخاطئة في المنطقة، مؤكدا ان تلك السياسات هي التي دفعت انقرة لتحميل الآخرين مسؤولية فشلها.

حركة النجباء العراقية: مستعدون لإتمام مسيرة الجهاد وتحرير الجولان السوري المغتصب الوقت- أعرب الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، عن استعداد الحركة لمساندة الجيش السوري لاستعداد لتحرير الجولان من الكيان الاسرائيلي المغتصب، معتبراً في الوقت ذاته أن تنظيم داعش الارهابي ينفذ مخططا صهيونيا بإشراف أمريكي وتنفيذ خليجي تركي

القوات العراقية تحرر معسكر الغزلاني في مدينة الموصل بالكامل الوقت- أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الجمعة، عن تحرير معسكر الغزلاني بالكامل في مدينة الموصل.

عشرات القتلى بتفجير سيارة مفخخة قرب مدينة الباب السورية الوقت- قتل عشرات الأشخاص، الجمعة، بتفجير انتحاري قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي استهدفت تجمع لسيارات من جيش النظام التركي و"درع الفرات" فی المنطقة.

علي عبد الله صالح يهدد بقصف العمق السعودي بصواريخ بعيدة المدى الوقت- هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة واستهداف العمق السعودي بصواريخ بعيدة المدى.

نتنياهو: لن نعيد مرتفعات الجولان لسوريا أبداً الوقت- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات الجولان السورية المتحلة لن تعود لسوريا أبدا، معتبراً أن الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك.

ماليزيا تكشف عن السلاح الفتاك الذي استخدم لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الوقت- كشفت الشرطة الماليزية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جريمة قتل كيم جونغ نام - الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - نفذت بمادة كيماوية شديدة السمية تعرف باسم غاز الأعصاب VX .

مارين لوبان: إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق كان خطأ والرئيس الأسد عدو عدونا الوقت- اعتبرت مرشحة اليمين المتشدد للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، أن إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق كان خطأ، مجددة تاكيدها أنها ستدعم الرئيس السوري في حال وصولها الى قصر الاليزيه.

عقوبات جديد قد تطال القادة العسكريين والمسؤولين السوريين الوقت- قال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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محاربة "داعش" في العراق: التحالف الدولي أم إيران؟
الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.
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دير شبيغل: ملفّ اللاجئين يُشعل الخلاف داخل الإئتلاف الحاكم بألمانيا

دير شبيغل: ملفّ اللاجئين يُشعل الخلاف داخل الإئتلاف الحاكم بألمانيا

الوقت- استعرّ الخلاف في الآونة الأخيرة داخل الحكومة الألمانية بشأن حلّ قضية اللاجئين والحدّ من تدفقهم الى ألمانيا.
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رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليه!

رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليه!

مع تسارع وتيرة الأحداث اليومية وزياد ضغوط العمل والمسؤوليات الشخصية، أصبح الكثير من الناس لا يستطيعون العيش ٍدون كوبٍ من القهوة أو الشاي يومياً. بمعنى آخر، أصبح الكافيين لا غنى عنه في حياة أغلب الناس اليوم.
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النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة

الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...
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ترامب يرسل 500 جندي أمريكي الى سوريا والرياض تواصل دعم إرهاب المعارضة

ترامب يرسل 500 جندي أمريكي الى سوريا والرياض تواصل دعم إرهاب المعارضة

الوقت- على الرغم من كافة التسويات التي مهّدت لها كل من روسيا وايران لحل الأزمة السورية، لازالت أمريكا تصرّ على تصعيد الأوضاع على الأرض لاسيما وأنها تبحث عن موطئ قدم لها عن طريق معبر حليفها التركي.
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فضيحة: بريطانيا تموّل خزينة داعش بـ20 مليون جنيه إسترليني!

فضيحة: بريطانيا تموّل خزينة داعش بـ20 مليون جنيه إسترليني!

الوقت- تواجه بريطانيا حالياً فضيحة من العيار الثقيل، بسبب إرسالها مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني وصل وصل في نهاية المطاف إلى خزينة تنظيم داعش الإرهابي.
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جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفكر وتسعى في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت جالاكسي نوت Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر.
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لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على ثورة البحرين؟!

لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على ثورة البحرين؟!

الوقت- لعبت وسائل الإعلام الغربية والعربية دوراً كبيراً في الأحداث التي شهدها عالمنا العربي مؤخراً، لكن هذا الدور حتماً لم يكن برئياً أو لنصرة المظلومين من هذه الشعوب...
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الفساد وأيدي قادة الکیان الاسرائيلي القذرة.. كرة نار ستشعل الإحتلال

الفساد وأيدي قادة الکیان الاسرائيلي القذرة.. كرة نار ستشعل الإحتلال

الوقت- كما علمّتنا التجارب التاريخية أنه عندما يتفشى الفساد في مختلف جوانب مجتمع ما، فإن الدولة الحاضنة لهذا المجتمع مآلها الإنهيار لا محالة، فهل نحن على موعد قريب لمشاهدة رؤيا ستفرح لها القلوب، رؤيا انهيار الكيان الاسرائيلي من الداخل...
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منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة تدعو للتدخل الفوري لانقاذ ملايين اليمنيين من "الموت جوعاً"

منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة تدعو للتدخل الفوري لانقاذ ملايين اليمنيين من "الموت جوعاً"

الوقت- بالتزامن مع تواصل الجرائم السعودية اليومية بحق الشعب اليمني، حذرت عدد من المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بشكل كبير في اليمن، مشيرة الى أن ملايين اليمنيين أصبحوا قريباً جداً من الموت بسبب المجاعة ونقص الغذاء...
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مقابلات خاصة

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.

في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....
السبت 29 جمادي الاول 1438
السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

تزامناً مع اختتام أعمال مؤتمر "دعم الإنتفاضة الفلسطينية" في طهران، أجرى موقع "الوقت" يوم الأربعاء حواراً خاصاً على هامش المؤتمر مع السفير العراقي في طهران، راجح الموسوي، وخلال الحوار أكد السفير على
الدكتور بسام أبو عبد الله: الأردن دولة وظيفية هدفها حماية إسرائيل و الميدان هو الأساس لكل حل سياسي في سورية

الدكتور بسام أبو عبد الله: الأردن دولة وظيفية هدفها حماية إسرائيل و الميدان هو الأساس لكل حل سياسي في سورية

الوقت- في مقابلة للوقت مع الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق ومدير مركز دمشق للدراسات "مداد" تحدثنا حول آخر تطورات جبهة الجنوب السوري وعن الدول المتورطة في إشعاله والأهداف الكامنة وراء التورط الأردني في دعم المجموعات المسلحة وعن تنفيذ بنود مؤتمر "أستانه" فكان لنا الحوار التالي...
وليام بيمن: الحكومة الأمريكية الجديدة "قليلة الخبرة" و أنها لا تمتلك رؤیة واضحة حول مستقبل المنطقة

وليام بيمن: الحكومة الأمريكية الجديدة "قليلة الخبرة" و أنها لا تمتلك رؤیة واضحة حول مستقبل المنطقة

الوقت- أجرى موقع الوقت التحليلي لقاء مع أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينيسوتا الأمریکیة وليام بيمن كشف خلاله عن علاقات فريق ترامب بالكيان الاسرائيلي و السعودية كما بحثنا معه عددا من القضايا الجوهرية في المنطقة منها فکرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا و الاستراتيجية الأمريكية في العراق بعد القضاء علی تنظيم "داعش" و الاستراتيجية الأمريكية القادمة حول إيران و...
البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة

الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
حلم المدرب الإيطالي قد مات!

حلم المدرب الإيطالي قد مات!

الجمعة 28 جمادي الاول 1438
في أول تعليق عقب إقالت كلاوديو رانييري من تدريب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستر سيتي، والذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، أكد الإيطالي كلاوديو رانييري اليوم إن "حلمه مات".
مانشستر يونايتد يتغلب على مضيفه سانت إيتيان في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد يتغلب على مضيفه سانت إيتيان في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي

مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

أتلتيكو مدريد يضع قدماً في ربع النهائي بعد سحقه لليفركوزن

أتلتيكو مدريد يضع قدماً في ربع النهائي بعد سحقه لليفركوزن

أرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

الجمعة 28 جمادي الاول 1438
أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من أربعة بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب وإن النساء والشباب وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة لتأثيراته المسببة للعجز عن العمل.
التکنولوجیا والتعليم في المستقبل

التکنولوجیا والتعليم في المستقبل

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

شركة آبل ستفتتح مقرها الجديد قريباً

شركة آبل ستفتتح مقرها الجديد قريباً

إطلاق قطار فائق السرعة تحت الماء في الهند

إطلاق قطار فائق السرعة تحت الماء في الهند

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رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليه!

رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليه!

الجمعة 28 جمادي الاول 1438
مع تسارع وتيرة الأحداث اليومية وزياد ضغوط العمل والمسؤوليات الشخصية، أصبح الكثير من الناس لا يستطيعون العيش ٍدون كوبٍ من القهوة أو الشاي يومياً. بمعنى آخر، أصبح الكافيين لا غنى عنه في حياة أغلب الناس اليوم.
رجل يفارق الحياة أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة

رجل يفارق الحياة أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

طبيبة صينية بلا ساقين تساعد المرضى في كل مكان

طبيبة صينية بلا ساقين تساعد المرضى في كل مكان

صورة السمكة الضاحكة تغزو الإنترنت

صورة السمكة الضاحكة تغزو الإنترنت

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رئيس مجموعة نيسان يتنحى

رئيس مجموعة نيسان يتنحى

الجمعة 28 جمادي الاول 1438
لقد قرر رئيس مجموعة نيسان "كارلوس غصن" التنحي على أن يبقى رئيسا لمجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية، من أجل التركيز على تحالفها مع شركتي رينو وميتسوبيشي.
الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

اكتشاف مخزون نفطي في جنوب العراق

اكتشاف مخزون نفطي في جنوب العراق

العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

اليونانيون يغرقون في الديون والفقر

اليونانيون يغرقون في الديون والفقر

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تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
تعد المملكة المتحدة الأغلى بين دول العالم الناطقة باللغة الإنكليزية، من ناحية المصاريف التي يدفعها الطالب من أجل تعلّم اللغة، بينما تعتبر كندا أرخص الدول في هذا المجال.
افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

فيلم "دختر" يفوز بجائزة مهرجان دولي ببلجيكا

فيلم "دختر" يفوز بجائزة مهرجان دولي ببلجيكا

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ألبوم صور وفيدئو

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اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية
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اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
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جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف البوارج الأمريكية