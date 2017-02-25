موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

دي ميستور يسلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول المفاوضاتالوقت- قال مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، ان الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات، مؤكدا أن دي ميستور سلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.
مع تسارع وتيرة الأحداث اليومية وزياد ضغوط العمل والمسؤوليات الشخصية، أصبح الكثير من الناس لا يستطيعون العيش ٍدون كوبٍ من القهوة أو الشاي يومياً. بمعنى آخر، أصبح الكافيين لا غنى عنه في حياة أغلب الناس اليوم.
إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفكر وتسعى في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت جالاكسي نوت Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر.
الوقت- كما علمّتنا التجارب التاريخية أنه عندما يتفشى الفساد في مختلف جوانب مجتمع ما، فإن الدولة الحاضنة لهذا المجتمع مآلها الإنهيار لا محالة، فهل نحن على موعد قريب لمشاهدة رؤيا ستفرح لها القلوب، رؤيا انهيار الكيان الاسرائيلي من الداخل...
الوقت- بالتزامن مع تواصل الجرائم السعودية اليومية بحق الشعب اليمني، حذرت عدد من المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بشكل كبير في اليمن، مشيرة الى أن ملايين اليمنيين أصبحوا قريباً جداً من الموت بسبب المجاعة ونقص الغذاء...
في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....
الوقت- في مقابلة للوقت مع الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق ومدير مركز دمشق للدراسات "مداد" تحدثنا حول آخر تطورات جبهة الجنوب السوري وعن الدول المتورطة في إشعاله والأهداف الكامنة وراء التورط الأردني في دعم المجموعات المسلحة وعن تنفيذ بنود مؤتمر "أستانه" فكان لنا الحوار التالي...
الوقت- أجرى موقع الوقت التحليلي لقاء مع أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينيسوتا الأمریکیة وليام بيمن كشف خلاله عن علاقات فريق ترامب بالكيان الاسرائيلي و السعودية كما بحثنا معه عددا من القضايا الجوهرية في المنطقة منها فکرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا و الاستراتيجية الأمريكية في العراق بعد القضاء علی تنظيم "داعش" و الاستراتيجية الأمريكية القادمة حول إيران و...
الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.
مع تسارع وتيرة الأحداث اليومية وزياد ضغوط العمل والمسؤوليات الشخصية، أصبح الكثير من الناس لا يستطيعون العيش ٍدون كوبٍ من القهوة أو الشاي يومياً. بمعنى آخر، أصبح الكافيين لا غنى عنه في حياة أغلب الناس اليوم.
اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية
00:00
00:00
ALWAGHT.COM
Video: انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
الوقت- باشرت القوات العراقية الأحد عملية استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل والتي يتوقع أن تكون الأكثر شراسة في إطار المواجهات التي بدأت منذ أربعة أشهر لاستعادة ثاني المدن العراقية وآخر اكبر معاقل تنظيم داعش في البلاد...