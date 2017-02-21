موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 26 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

إرتباك أمريكي إزاء مناورات الحرس الثوري الايراني وفشل جديد في التصعيد الوقت- تتجاهل إيران التصعيد الأمريكي من موقع القوة لا الضعف. فيما تعيش أمريكا حالة من الإرباك الواضح نتيجة توجهات إدارة يسودها جنون العظمة الذي يختصره دونالد ترامب.

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.

أخبار

مقتل قائد القوات الاماراتية في اليمن

مقتل قائد القوات الاماراتية في اليمن

الوقت- قتل قائد القوات الاماراتية في اليمن العميد ناصر مشبب العتيبي، صباح اليوم الأربعاء في مدينة المخا، بالتزامن مع اطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من قبل القوات اليمنية المشتركة على باب المندب.

مسؤول روسي يكشف تفاصيل جديدة حول الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين الوقت- كشف مسؤول روسي ان الرئيس فلاديمير بوتين وخلال المحادثات الهاتفية مع الرئيس الامريكي (دونالد ترامب) اكد علي ضرورة تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بشكل دقيق.

بالصور..ناشطون يعلقون عبارة "مرحبا باللاجئين" على تمثال الحرية في نيويورك الوقت- نشرت عدد من المواقع الاخبارية الأمريكية صور لتمثال الحرية في نيويورك وتحتها لافتة كتب عليها " مرحبا باللاجئين" بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد اللاجئين.

الاتحاد الاوروبي يعتبر السفير الأمريكي الجديد "شخصاً غير مرغوب" الوقت- اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن السفير الأمريكي الجديد لدى الاتحاد والذي اقترحته ادارة الرئيس دونالد ترامب، شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك في تصعيد جديد للتوتر بين القارة العجوز وواشنطن، ويسبب أزمة دبلوماسية كبرى بين الجانبين.

جدل واسع في تركيا بعد رفع يلدريم لاشارة "الذئاب الرمادية" الوقت- في خطوة أثارت الكثير من الجدل، بين أعضاء الحزب الحاكم في تركيا، استخدم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إشارة "الذئب" الخاصة بحزب الحركة القومية المعارض.

الجيش اليمني يتوعد العدوان السعودي بمفاجآت جديدة وقاصمة الوقت- توعد العميد شرف غالب لقمان، الناطق الرسمي باسم بالقوات المسلحة اليمنية، تحالف العدوان السعودي الأمريكي بمزيد من المفاجآت الجديدة القاصمة.

أسلحة سعودية تصل الى عناصر تنظيم القاعدة في اليمن الوقت- قالت مصادر محلية يمنية أن تنظيم القاعدة استولى على ثلاث شاحنات سعودية محملة بالأسلحة كانت في طريقها للمرتزقة بمدينة تعز اليمنية.

مؤسسة بحثية أمريكية: قاسم سليماني البطل الفدائي والشخصية الايرانية الأكثر شعبية الوقت-أكدت مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية في تقرير جديد نشر أمس الثلاثاء، أن اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق قدس في قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران، يملك شعبية عارمة في بلاده والمنطقة.

ألمانيا ترفع عدد جنودها للمرة الأولى منذ سنوات الوقت- للمرة الأولى منذ الوحدة بين شطري ألمانيا، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية زيادة عديد قواتها الى نحو 200 الف بحلول العام 2024.

واشنطن: لا نبحث عن تعزيز التعاون مع روسيا في سوريا الوقت- أكد الناطق باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) جيف ديفيس وجود تنسيق "كاف" بين واشنطن وموسكو من أجل العمليات العسكرية في سوريا، مشيراً في الوقت ذاته الى أن واشنطن لا تبحث عن تعزيز التعاون مع روسيا في الوقت الراهن.

محكمة تركية تصدر حكم أولي بحق صلاح الدين ديمرتاش الوقت- أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، حكماً بالسجن خمسة أشهر على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش بتهمة إهانة الدولة التركية.

معارك عنيفة في دير الزور والجيش السوري يتصدى لتحركات داعش على محاور القتال الوقت- واصل الجيش السوري تصديه للجماعات الارهابية على مختلف محاور القتال في مدينة دير الزور المحاصرة، ولاسيما منطقة "المقابر" و"سرية جنيد" على المحور الجنوبي للمدينة.

ما هي البلدان التي حذر اليونيسيف من مواجهة أطفالها خطر الموت جوعاً؟ ما هي البلدان التي حذر اليونيسيف من مواجهة أطفالها خطر الموت جوعاً؟

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

لافروف يؤكد تجسس المخابرات الأمريكية على السفير الروسي بواشنطن الوقت- كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن فضيحة تجسس جديدة للمخابرات الامريكية، مؤكدا تجسسها على السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرغي كيسلاك.

البحرينيون يتظاهرون تنديدا بجريمة تصفية شاب معارض الوقت- تظاهر مئات البحرينيين، مساء يوم الإثنين، في مسيرات غاضبة تحت شعار "ما رأيت إلا جميلا"، وفاءً لدم الشهيد عبد الله العجوز، الذي تعرض لتصفية جسدية على يد عناصر المرتزقة فجر الاثنين في بلدة النويدرات، مؤكدين التمسك بالثأر من النظام الخليفي.

الجيش السوري يتقدم غرب حلب.. وداعش يطرد المعارضة غرب درعا الوقت- واصلت القوات السورية وحلفائها يوم الثلاثاء تقدمها مابعد حاجز "الصورة" في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب، ليسيطروا ناريا على جسر الرقة غرب المدينة.

ماهو موقف إيفانكا ترامب من قرار والدها بترحيل المهاجرين؟ الوقت- غرّدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مبنية على مبدأ التسامح الديني، تعقيبا على قرار والدها، فيما يخص ملامح القرار الجديد الذى سوف يمكن السلطات الاتحادية من الترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين.

انطلاق المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين في طهران الوقت- تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران، أولى مباحثات المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي الوقت-أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قراراً بتعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

ما هي البلدان التي حذر اليونيسيف من مواجهة أطفالها خطر الموت جوعاً؟

تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

ألمانيا ترفع عدد جنودها للمرة الأولى منذ سنوات

واشنطن: لا نبحث عن تعزيز التعاون مع روسيا في سوريا

أسلحة سعودية تصل الى عناصر تنظيم القاعدة في اليمن

مؤسسة بحثية أمريكية: قاسم سليماني البطل الفدائي والشخصية الايرانية الأكثر شعبية

معارك عنيفة في دير الزور والجيش السوري يتصدى لتحركات داعش على محاور القتال

مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

أتلتيكو مدريد يضع قدماً في ربع النهائي بعد سحقه لليفركوزن

الجيش اليمني يتوعد العدوان السعودي بمفاجآت جديدة وقاصمة

تلوث الهواء يسبب ولادة مبكرة لـ 2.7 مليون حالة سنويا

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الاتحاد الاوروبي يعتبر السفير الأمريكي الجديد "شخصاً غير مرغوب"

يلدريم يرفع اشارة "الذئاب الرمادية" ويثير جدل واسع

الرئيس الأسد: سنستعيد كل الاراضي السورية والغرب يدفع ثمن دعمه لمن ظنهم "معارضة معتدلة"

روسيا ترد بحزم على مواقف امريكية استفزازية

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

المواقف الأخيرة للقاهرة تقلق "إسرائيل" وتزعزع كيانها

الجيش السوري يصدر بياناً يدعو فيه أبناء ريف حلب الشرقي بالعودة الى منازلهم

الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 سيغزو الأسواق مجدداً بحلة جديدة

صورة غزال تسبب أزمة بين الأمم المتحدة والكيان الاسرائيلي

بالفيديو والصور... ارتفاع حصيلة العدوان السعودي على مجلس عزاء النساء بصنعاء الى 8 شهيدات

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

تونس: نعترف بالدولة السورية وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها

بعد تحرير الموصل والرقة الى أين سيفرّ البغدادي؟

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل

بالصور... تفجير ارهابي يضرب العاصمة العراقية بغداد وسقوط عشرات الشهداء وداعش يتبناه

هافينغتون بوست: وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب أمر خطير لعدّة أسباب

صور مؤلمة.. ضحايا مجزرة العدوان السعودي في مجلس العزاء النسائي في صنعاء

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء

"بابا فانجا" تنبأت بعد فوز ترامب: أوباما الرئيس الأخير

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"!

وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب!

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!!

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

الكيان الاسرائيلي يواصل علاج المسلحين في جنوب سوريا

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

المواقف الأخيرة للقاهرة تقلق "إسرائيل" وتزعزع كيانها

السعودية تبيع أسهم آرامكو لبنوك اسرائيلية

الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 سيغزو الأسواق مجدداً بحلة جديدة

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

طبيب ترامب يكشف المستور.. وهذا ما قاله!

أزمة في البيت الابيض والسبب إيفانكا!

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com

alwaght.com

alwaght.com
العراق ما بعد داعش: احتلال أمريكي جديد؟
اليونانيون يغرقون في الديون والفقر
الولايات المتحدة ومعادلة المواجهة الكردية التركية في الرقة
قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية
لماذا لم يهاجم تنظيم "داعش" الإرهابي إيران؟
التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات
alwaght.com
تلوث الهواء يسبب ولادة مبكرة لـ 2.7 مليون حالة سنويا

تلوث الهواء يسبب ولادة مبكرة لـ 2.7 مليون حالة سنويا

اكد العلماء إن الحد من تلوث الهواء الطلق ربما يساعد في منع 2.7 مليون حالة ولادة مبكرة سنوياً، وهي حالة خطرة وتهدد حياة الأطفال وتزيد من خطر تعرضهم لمشكلات بدنية وعصبية على المدى الطويل.
alwaght.com
"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق

"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق

الوقت- قبل عامين ونيف ومن على منبر جامع الموصل الكبير، أعلن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي المدعو "أبو بكر البغدادي" دولة "الخلافة" على أجزاء من سوريا والعراق، ومنذ ذلك ...
alwaght.com
السيد نصرالله: المقاومة لن تلتزم خطوطاً حمراء بشأن أمونيا حيفا ونووي ديمونا.. والتكفيريون في مرحلة الهزيمة الآن

السيد نصرالله: المقاومة لن تلتزم خطوطاً حمراء بشأن أمونيا حيفا ونووي ديمونا.. والتكفيريون في مرحلة الهزيمة الآن

الوقت- جدّد السيد نصرالله رسائله الردعيّة للكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة لن تلتزم خطوطاً حمراء بشأن أمونيا حيفا ونووي ديمونا، إذا ما شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان.
alwaght.com
إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل

تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.
alwaght.com
واتساب تتيح مشاركة صورة أو فيديو كتحديث حالة في تطبيقاتها

واتساب تتيح مشاركة صورة أو فيديو كتحديث حالة في تطبيقاتها

أعلنت خدمة المحادثات لتطبيق واتساب، عن بدء إطلاق تحديث جديد ومميز لخاصية تحديثات الحالة Status، وذلك في تطبيقاتها لأنظمة أندرويد وآي أو إس iOS وويندوز فون.
alwaght.com
المنبوذ ترامب يواجه حملة جديدة لمنع دخوله بريطانيا

المنبوذ ترامب يواجه حملة جديدة لمنع دخوله بريطانيا

الوقت- "لن نستقبله" هذا ما قاله عمدة لندن وزعيم المعارضة في حال قرّر ترامب زيارة بريطانيا، ولكن الأمر المثير للقلق هو...
alwaght.com
کیف نفعل الوضع الليلي على المتصفح كروم؟

کیف نفعل الوضع الليلي على المتصفح كروم؟

من خلال التطبيقات التي تدعم ميزة الوضع الليلي سيكون بوسعك تحويل مظهر التطبيق إلى اللون الأسود أو الرمادي الأمر الذي يخفف من حدة الإضاءة ويجعل عملية التصفح في ظروف الإضاءة الخافتة أقل ضرراً على العين.
alwaght.com
أهالي الفوعة وكفريا يناشدون العالم "رغيف الخبز" فهل من مجيب؟

أهالي الفوعة وكفريا يناشدون العالم "رغيف الخبز" فهل من مجيب؟

الوقت- قد تكون المعانات هي السمة المشتركة اليوم بين كافة أطياف الشعب السوري، وسط حرب كونية يخوضها ضد الإرهاب والتكفير المستورد من كافة أصقاع الأرض...
alwaght.com
هافينغتون بوست: وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب أمر خطير لعدّة أسباب

هافينغتون بوست: وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب أمر خطير لعدّة أسباب

الوقت- أكدت صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية إن وضع حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية أمر خطير ومهدد للأمن والاستقرار في عموم منطقة الشرق الأوسط...
لقراءة المزيد من المقالات...

مقابلات خاصة

وليام بيمن: الحكومة الأمريكية الجديدة "قليلة الخبرة" و أنها لا تمتلك رؤیة واضحة حول مستقبل المنطقة

وليام بيمن: الحكومة الأمريكية الجديدة "قليلة الخبرة" و أنها لا تمتلك رؤیة واضحة حول مستقبل المنطقة

الوقت- أجرى موقع الوقت التحليلي لقاء مع أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينيسوتا الأمریکیة وليام بيمن كشف خلاله عن علاقات فريق ترامب بالكيان الاسرائيلي و السعودية كما بحثنا معه عددا من القضايا الجوهرية في المنطقة منها فکرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا و الاستراتيجية الأمريكية في العراق بعد القضاء علی تنظيم "داعش" و الاستراتيجية الأمريكية القادمة حول إيران و...
الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة

الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.
الدکتور خالد القدومي للوقت: القدس خط أحمر وشعبنا سیلقن العدو دروساً لن ینساها

الدکتور خالد القدومي للوقت: القدس خط أحمر وشعبنا سیلقن العدو دروساً لن ینساها

الوقت- حول تبعات وآثار إنتخاب السنوار و تأثیر هذا الأمر علی ملفات حماس الداخلیة والخارجیة وبالأخص مواجهتها للکیان الصهیوني وعلاقاتها مع دول المنطقة. وفیما یتعلق بمستقبل حماس وتطور العلاقات وسبل التعاون مع إیران و سوريا و غیرها من الأسئلة والأمور الهامة المتعلقة بتطورات الساحة الأمریکیة؛ أجرینا مقابلة خاصة مع ممثل حرکة حماس في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدکتور خالد القدومي.
صلاح الدين محمد لـ "الوقت": فلسطين القضية المحورية للمسلمين

صلاح الدين محمد لـ "الوقت": فلسطين القضية المحورية للمسلمين

أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدین محمد بهاء الدین إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي ولابدّ من التحرك لتحرير القدس الشريف.
"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي المصري

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي المصري

الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب وتوقيت هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوريا بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة
لقراءة المزيد من المقالات   
رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

مباراة مجنونة بين سيتي وموناكو

الأربعاء 26 جمادي الاول 1438
قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره وخرج فائزا من موقعته المثيرة أمام ضيفه موناكو الفرنسي 5-3 مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أتلتيكو مدريد يضع قدماً في ربع النهائي بعد سحقه لليفركوزن

أتلتيكو مدريد يضع قدماً في ربع النهائي بعد سحقه لليفركوزن

أرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بالصور: برشلونة تتخطى ليجانيس بصعوبة

بالصور: برشلونة تتخطى ليجانيس بصعوبة

مانشستر يونايتد ينتزع بطاقة التأهل من مضيفه بلاكبيرن

مانشستر يونايتد ينتزع بطاقة التأهل من مضيفه بلاكبيرن

لقراءة المزيد من المقالات   
تلوث الهواء يسبب ولادة مبكرة لـ 2.7 مليون حالة سنويا

تلوث الهواء يسبب ولادة مبكرة لـ 2.7 مليون حالة سنويا

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
اكد العلماء إن الحد من تلوث الهواء الطلق ربما يساعد في منع 2.7 مليون حالة ولادة مبكرة سنوياً، وهي حالة خطرة وتهدد حياة الأطفال وتزيد من خطر تعرضهم لمشكلات بدنية وعصبية على المدى الطويل.
شركة ديزني تخترع غرفة لشحن الهاتف بشكل لاسلكي

شركة ديزني تخترع غرفة لشحن الهاتف بشكل لاسلكي

واتساب تتيح مشاركة صورة أو فيديو كتحديث حالة في تطبيقاتها

واتساب تتيح مشاركة صورة أو فيديو كتحديث حالة في تطبيقاتها

دراسة علمية :الرجال يرثون جينة الصلع من جهة الأم وليس الأب

دراسة علمية :الرجال يرثون جينة الصلع من جهة الأم وليس الأب

دراسة علمية تؤكد وجود قارة مختفية تحت سطح الأرض

دراسة علمية تؤكد وجود قارة مختفية تحت سطح الأرض

لقراءة المزيد من المقالات   
مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
لقد قدم أنتونيو فيراري صاحب مطعم في إيطاليا خصماً على فاتورة عائلة بقيمة 55 في المئة، بعد أن أُعجب بالطريقة المهذبة التي تصرف بها أطفالهم خلال زيارتهم إلى المطعم.
طبيبة صينية بلا ساقين تساعد المرضى في كل مكان

طبيبة صينية بلا ساقين تساعد المرضى في كل مكان

صورة السمكة الضاحكة تغزو الإنترنت

صورة السمكة الضاحكة تغزو الإنترنت

حاول الصيد بالرمح فنال عقوبة خطيرة

حاول الصيد بالرمح فنال عقوبة خطيرة

في السودان أهرامات أكثر من مصر!

في السودان أهرامات أكثر من مصر!

لقراءة المزيد من المقالات   
العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
العملة المصرية تستمر في التحسن مقابل الدولار الأميركي، الذي بدأ منذ نحو أسبوعين، ارتفع خلالهما سعر صرف الجنيه بما يقارب العشرين في المئة، فيما اعتبره محللون باتجاه استقرار سعر العملة التي تم تعويمها في نوفمبر الماضي.
اليونانيون يغرقون في الديون والفقر

اليونانيون يغرقون في الديون والفقر

روسيا تكشف قيمة صواريخ "إس 300" الموردة لإيران

روسيا تكشف قيمة صواريخ "إس 300" الموردة لإيران

خط أنابيب جديد لتصدير النفط من العراق عبر إيران

خط أنابيب جديد لتصدير النفط من العراق عبر إيران

22 صفقة تبرمها الإمارات بمعرض "آيدكس 2017" الدفاعي بقيمة تفوق 4.4 مليار درهم

22 صفقة تبرمها الإمارات بمعرض "آيدكس 2017" الدفاعي بقيمة تفوق 4.4 مليار درهم

لقراءة المزيد من المقالات   
تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
تعد المملكة المتحدة الأغلى بين دول العالم الناطقة باللغة الإنكليزية، من ناحية المصاريف التي يدفعها الطالب من أجل تعلّم اللغة، بينما تعتبر كندا أرخص الدول في هذا المجال.
افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

فيلم "دختر" يفوز بجائزة مهرجان دولي ببلجيكا

فيلم "دختر" يفوز بجائزة مهرجان دولي ببلجيكا

لقراءة المزيد من المقالات   

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران
مظاهرات اهالی بعلین احتجاجا علی بناء المستوطنات الصهیونیة
الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش
سفر الرئيس روحاني إلى الكويت وعمان
انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران

انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران

انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
ضرب مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي
جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف البوارج الأمريكية
الطائرات العراقية تستهدف عناصر "داعش" في الجانب الأيمن من الموصل