موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

واشنطن: لا نبحث عن تعزيز التعاون مع روسيا في سورياالوقت- أكد الناطق باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) جيف ديفيس وجود تنسيق "كاف" بين واشنطن وموسكو من أجل العمليات العسكرية في سوريا، مشيراً في الوقت ذاته الى أن واشنطن لا تبحث عن تعزيز التعاون مع روسيا في الوقت الراهن.
البحرينيون يتظاهرون تنديدا بجريمة تصفية شاب معارضالوقت- تظاهر مئات البحرينيين، مساء يوم الإثنين، في مسيرات غاضبة تحت شعار "ما رأيت إلا جميلا"، وفاءً لدم الشهيد عبد الله العجوز، الذي تعرض لتصفية جسدية على يد عناصر المرتزقة فجر الاثنين في بلدة النويدرات، مؤكدين التمسك بالثأر من النظام الخليفي.
ماهو موقف إيفانكا ترامب من قرار والدها بترحيل المهاجرين؟الوقت- غرّدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مبنية على مبدأ التسامح الديني، تعقيبا على قرار والدها، فيما يخص ملامح القرار الجديد الذى سوف يمكن السلطات الاتحادية من الترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين.
الوقت- أجرى موقع الوقت التحليلي لقاء مع أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا في جامعة مينيسوتا الأمریکیة وليام بيمن كشف خلاله عن علاقات فريق ترامب بالكيان الاسرائيلي و السعودية كما بحثنا معه عددا من القضايا الجوهرية في المنطقة منها فکرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا و الاستراتيجية الأمريكية في العراق بعد القضاء علی تنظيم "داعش" و الاستراتيجية الأمريكية القادمة حول إيران و...
الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.
الوقت- حول تبعات وآثار إنتخاب السنوار و تأثیر هذا الأمر علی ملفات حماس الداخلیة والخارجیة وبالأخص مواجهتها للکیان الصهیوني وعلاقاتها مع دول المنطقة. وفیما یتعلق بمستقبل حماس وتطور العلاقات وسبل التعاون مع إیران و سوريا و غیرها من الأسئلة والأمور الهامة المتعلقة بتطورات الساحة الأمریکیة؛ أجرینا مقابلة خاصة مع ممثل حرکة حماس في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدکتور خالد القدومي.
الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب وتوقيت هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوريا بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة
العملة المصرية تستمر في التحسن مقابل الدولار الأميركي، الذي بدأ منذ نحو أسبوعين، ارتفع خلالهما سعر صرف الجنيه بما يقارب العشرين في المئة، فيما اعتبره محللون باتجاه استقرار سعر العملة التي تم تعويمها في نوفمبر الماضي.
انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران
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Video: انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
الوقت- باشرت القوات العراقية الأحد عملية استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل والتي يتوقع أن تكون الأكثر شراسة في إطار المواجهات التي بدأت منذ أربعة أشهر لاستعادة ثاني المدن العراقية وآخر اكبر معاقل تنظيم داعش في البلاد...