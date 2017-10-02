موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

النظام البحريني يعلن مقتل 3 نشطاء سياسيينالوقت- استكمالاً لسلسة الجرائم بحق المواطنيين البحرينيين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل ثلاثة نشطاء بحرينيين خلال ما أسمته الوزارة بمحاولة هروب من البلاد صباح يوم أمس الخميس.
الوقت- شهدت شوارع العاصمة الايرانية طهران والمدن الإيرانية الاخرى مسيرات حاشدة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الايرانية البارزة من بينهم اللواء قاسم سليماني,
الوقت- بُعَيد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن الكيان الإسرائيلي ينتهر "الفرصة الذهبيّة" للاستيطان الأمر الذي جعل القدس في مهبّ الريح، لاسيّما في ظل تآكل
الوقت- قال الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا يملكها السوريون وأن للسلام مكونين هما محاربة الإرهاب والإرهابيين ووقف تدفق الإرهاب وكل أنواع الدعم اللوجيستي والحوار بين السوريين لتحديد مستقبل بلدهم ونظامه السياسي بأسره...
أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة".
-استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
كشفت بيانات جديدة أصدرتها شركة لينكدإن والتي تُعدّ أكبر شبكة للمهنيين على الإنترنت في العالم، عن أكثر 10 كلمات شائعة الاستخدام في الملفات المهنية في الإمارات بعد تحليل ملايين الملفات في الأشهر 12 الماضية.
عندما غفى تايلر دانيلز، الشاب البريطاني البالغ من العمر 21 عاما وهو عاطل عن العمل، لم يكن بحسابه البنكي سوى 90 سنتا، لكنه استيقظ في صباح اليوم التالي ليجد أنه تم سحب 1.2 مليون استرليني (1.5 مليون دولار).