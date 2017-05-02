موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- تشغل مدينة الباب السورية حيزاً كبيراً في فكر أبناء الشعب السوري حيث تمتاز المدينة بشنّ هجوم من قبل قوات "درع الفرات" المدعومة تركياً ناهيك عن القوات السورية التي باتت بحسب رأي الكثير من المحليين العسكريين...
الوقت- نشر معهد "امريكن إنتربرايز" الأمريكي، تحليلا تنبأ فيه بقدرات ومواقف قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية، ملفتا الى أن التغيير في أساليب الجيش الايراني الدفاعية ستؤثر بشكل جذري على الحسابات الاستراتيجية وتوازن القوى في المنطقة
الوقت- بالتزامن مع تسريع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصولترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض والتضيق المستمر على المواطنين الفلسطينيين، تظاهر آلاف الأشخاص من عرب الداخل (عرب 48) وعدد من نشطاء السلام وسط تل أبيب لمطالبة حكومة الاحتلال بوقف هدم منازل العرب بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء.
واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها النوعية في جبهات ما وراء الحدود، وألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات العدوان السعودي، كما صدت القوات اليمنية هجمات لقوات العدوان على منفذ البقع الحدودي، في وقت اعترفت فيه الامارات بخسائر بشرية ومادية جديدة في صفوف قواتها المشاركة في العدوان على اليمن.
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.