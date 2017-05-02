موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

البحرين وخيوط المؤامرة الصهيونيةتدلل القرائن المتوفرة أن نظام آل خليفة يسعى لتنفيذ أجندات خارجية تخدم الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع البحرين كبلد وتورطت المنطقة بفتنة وأزمة أمنية جديدة.
وزارة الأمن تعلّق حظر ترامب للايرانيين من دخول أمريكاالوقت- لم تمضي ساعة واحدة على اعتراض ترامب لإجراء القاضي الفيدرالي الذي أمر بوقف مؤقت لقانون حظر اللاجئين من دخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، حتى علّقت وزارة الأمن الداخلي العمل بالقانون المثير للجدل والذي يشمل الايرانيين.
الوقت- نشر معهد "امريكن إنتربرايز" الأمريكي، تحليلا تنبأ فيه بقدرات ومواقف قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية، ملفتا الى أن التغيير في أساليب الجيش الايراني الدفاعية ستؤثر بشكل جذري على الحسابات الاستراتيجية وتوازن القوى في المنطقة
الوقت- بالتزامن مع تسريع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصولترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض والتضيق المستمر على المواطنين الفلسطينيين، تظاهر آلاف الأشخاص من عرب الداخل (عرب 48) وعدد من نشطاء السلام وسط تل أبيب لمطالبة حكومة الاحتلال بوقف هدم منازل العرب بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء.
واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها النوعية في جبهات ما وراء الحدود، وألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات العدوان السعودي، كما صدت القوات اليمنية هجمات لقوات العدوان على منفذ البقع الحدودي، في وقت اعترفت فيه الامارات بخسائر بشرية ومادية جديدة في صفوف قواتها المشاركة في العدوان على اليمن.
قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم على لسان الكاتب "راييف نادر" إن ترامب وبالكاد بعد أسبوعين من مكوثه في البيت الأبيض، أعطى إشارات قوية أنه خطف الضوابط والتوازنات من المؤسسات الديمقراطية، حيث تبين ان ترامب يعاني من جنون العظمة الذي لا حد له.
الوقت- قال موقع المونيتور في مقال له: إن الشعب السعودي ومن كلا الجنسين بات تواقاً للتمرد والثورة على الواقع الديني والاجتماعي والسياسي وذلك إثر ما يشهد من ازدواجية في تطبيق الأحكام، ناهيك عن التناقضات في الأقوال والأفعال
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية التي حظر ترامب دخول رعاياها الى أمريكا، مشيرة الى مخاوف الشركات من تأثير ذلك على مستقبل العلاقات التجارية بصورة خاصة مع إيران والعراق.
الوقت- أكدّت الصين الأمس، إنها لم تستخدم عملتها قط كأداة للحصول على مزايا تجارية ولا تسعى أبداً لخوض "حرب عملات"، بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين لإضرارها الشركات والمستهلكين الأميركيين بتخفيض قيمة اليوان.
الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.