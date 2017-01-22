موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

سوريا تستعيد قرية صوران شمال شرقي حلب من داعشالوقت- تمكن الجيش السوري، مساء السبت، من تطهير قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بحلب من عناصر تنظيم داعش الارهابي وسيطر على القرية بشكل كامل، مواصلا تقدمه في ريف حلب الشمالي الشرقي.
الوقت- فيما تعتبر تطورات الساحة السورية التي خرجت عن السيطرة بالنسبة للأمريكيين لغزا بالنسبة للادارة الامريكية بسبب رياحها التي تجري بما لا تشتهي سفن البيت الأبيض، بادرت مؤسسة راند الأمريكية للأبحاث والتي تقدم النصائح للقوات الامريكية في العالم الى تقديم 5 مقترحات...
الوقت- منذ بداية هذا القرن تتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي الحديث، والذي شهد طفرة كبيرة في عالم التقنية التكنولوجية، ومع هذا التسارع الكبير والرهيب يزداد عدد الاختراعات التي ساهم بعضها في تغيير حياة الناس، ومن بعضها لقد أثَّر في كثير من الأحداث السياسية .
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
الوقت- رفعت شركة آبل اليوم الجمعة دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد شركة كوالكوم، حيث اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة كوالكوم الواقع مقرها في سان دييغو بفرض رسوم مرتفعة وأتاوات عليها بسبب استخدامها لتقنيات وبراءات اختراع أساسية تملكها بشكل يخنق الابتكار عبر جعل التراخيص أكثر تكلفة.
الوقت- مرّة أُخرى يُلقي الفساد بأطنابه على الصف الأول في القيادة الإسرائيلية الفاسدة. فبعد موجّة الفساد التي ضرب الجيش الإسرائيلي والسلطة السياسيّة في الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، ليس آخرها سلسلة التحقيقات
الوقت- ادى الرئيس الامريكي الجديد، دونالد ترامب، القسم الجمهوري، وتسلّم الرئاسة الأميركية رسمياً، بادئاً ولايته التي تمتد حتى عام 2021 ، فاتحاً صفحة جديدة من السياسية الدولة ستختلف "كما وعد" عن سابقتها...
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
الوقت- منذ بداية هذا القرن تتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي الحديث، والذي شهد طفرة كبيرة في عالم التقنية التكنولوجية، ومع هذا التسارع الكبير والرهيب يزداد عدد الاختراعات التي ساهم بعضها في تغيير حياة الناس، ومن بعضها لقد أثَّر في كثير من الأحداث السياسية .
قرأ القارئ "محمد ماجد" المدير التنفيذي لتجمع المسلمين في "دالاس" آيتين من القرآن الكريم، خلال القداس الذي حضره الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" ونائبه "مايك بنس" وعائلتيهما في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن السبت.
Video: استقالة قاضي قضاة الأردن بعد “خطبة نارية” ضد حكام الدول الخليجیة
الوقت- قدم رئيس القضاة الشرعيين في الأردن، أحمد هليل، استقالته من جميع مناصبه الرسمية، الأحد، بعد يومين فقط من إلقائه خطبة صلاة الجمعة، أثار فيها حفيظة الشارع الأردني لما تضمنته من مطالبات وصفها البعض بـ"المذلة" من حكام وملوك الخليجیة لدعم الأردن مالياً...
استقالة قاضي قضاة الأردن بعد “خطبة نارية” ضد حكام الدول الخليجیة