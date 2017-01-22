موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

سوريا تستعيد قرية صوران شمال شرقي حلب من داعشالوقت- تمكن الجيش السوري، مساء السبت، من تطهير قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بحلب من عناصر تنظيم داعش الارهابي وسيطر على القرية بشكل كامل، مواصلا تقدمه في ريف حلب الشمالي الشرقي.
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
الوقت- رفعت شركة آبل اليوم الجمعة دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد شركة كوالكوم، حيث اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة كوالكوم الواقع مقرها في سان دييغو بفرض رسوم مرتفعة وأتاوات عليها بسبب استخدامها لتقنيات وبراءات اختراع أساسية تملكها بشكل يخنق الابتكار عبر جعل التراخيص أكثر تكلفة.
الوقت- مرّة أُخرى يُلقي الفساد بأطنابه على الصف الأول في القيادة الإسرائيلية الفاسدة. فبعد موجّة الفساد التي ضرب الجيش الإسرائيلي والسلطة السياسيّة في الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، ليس آخرها سلسلة التحقيقات
الوقت- ادى الرئيس الامريكي الجديد، دونالد ترامب، القسم الجمهوري، وتسلّم الرئاسة الأميركية رسمياً، بادئاً ولايته التي تمتد حتى عام 2021 ، فاتحاً صفحة جديدة من السياسية الدولة ستختلف "كما وعد" عن سابقتها...
الوقت- قدّم خلال اليومين السابقين العديد من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم تعازيهم لقائد الثورة والشعب الايراني، بضحايا انهيار مبنى "بلاسكو" التجاري بوسط طهران والذي راح ضحيته حوالي 25 شخصا 16 رجل إطفاء من بينهم، وحوالي 119 جريحا.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
Video: معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي
الوقت- عقد معهد "ترومان للسلام" مؤتمرا في الجامعة العبرية في القدس، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، بمشاركة معارضين سوريين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن مئات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في المؤتمر.
وذكرت الإذاعة أن القيادي السوري المعارض فهد المصري شارك في المؤتمر و وجه خلال المؤتمر رسالة عبر الفيديو إلى الصهاينة عرض فيها "خارطة طريق" للسلام بين سوريا و الکیان الاسرائیلي.
معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي