موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 24 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة

تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة كان اوباما يرفع شعار عدم التدخل المباشر في الحروب لكن تناقضاته في مواقفه ونتائج سياساته الفاشلة مهدت لظهور ترامب المتطرف

مهمّة "صهر ترامب" الشرق أوسطيّة" هل تفشل قبل بدايتها؟ الوقت- مع وصول الملياردير الأشقر دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة، أولت الصحافة الإسرائيلية إهتماماً بالغاً بحفل التنصيب، متطرّقةً إلى

نظرة على اليهود الأفارقة في الكيان الإسرائيلي: عنصرية أم فصل عنصري؟ الوقت- لطالما دأب الكيان الإسرائيلي على إظهار التحدي الخارجي، وتحديداً العربي والإسلامي، كتهديداً وحيداً لما يسمّيها "دولة إسرائيل"، إلا أن التدقيق في البنية الداخلية الهشّة يميط اللثام

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية! تعود أمريكا الى العراق من خلال بوابة أربيل عبر إنشاء أكبر قنصلية لها في المنطقة. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطوة.

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

أخبار

5 أسباب رئيسية جديدة تأكد مصرية تيران و صنافير!

5 أسباب رئيسية جديدة تأكد مصرية تيران و صنافير!

تتفاعل يوما بعد يوم المعارك السياسية بين كل من مصر و السعودية حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

بالضرب والشتم ردّت سفارة البحرين على المحتجين في لندن الوقت- ردّ أعضاء سفارة البحرين في لندن على المحتجين أمام مبنى السفارة بالضرب والشتم ورمي المياه الحارة على رؤوس المتظاهرين الغاضبين من إعدام الشبان الثلاثة في المنامة.

قائد بالجيش الحرّ يدعو الى التعاون مع الجيش السوري الوقت- دعا "أيمن العاسمي" عضو المجلس العسكري الأعلى لما يسمى الجيش السوري الحرّ يوم الاحد، الى التعاون مع القوات السورية في مواجهة الإرهاب.

شيخ عشيرة "العقيدات" بدير الزور يفضح دعم أمريكا لداعش الوقت- فضح شيخ عشيرة "العقيدات" والنائب في البرلمان السوري " سطام الدندل"، الدور الأمريكي الكبير في دعم داعش خلال الهجمات الأخيرة التي شنّها التنظيم الارهابي في دير الزور.

صالحي: نستطيع أن نعود الى ماقبل الإتفاق النووي وبمستوى أعلى بكثير الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" يوم الاحد حول تهديد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي: نحن نستطيع بكل سهولة ان نعود الى الوراء بسرعة (ماقبل الاتفاق)، ليس فقط في المكان الذي كنّا فيه بل الى مستوى أعلى بكثير من الناحية التقنية.

أوباما يحتفل في ملعب غولف بأول يوم له كمدني الوقت- توجّه الرئيس السابق باراك اوباما، يوم السبت مباشرة بعد خروجه من البيت الأبيض الى ملعب للغولف للاحتفال بأول يوم عمل له كمدني.

سوريا تستعيد قرية صوران شمال شرقي حلب من داعش الوقت- تمكن الجيش السوري، مساء السبت، من تطهير قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بحلب من عناصر تنظيم داعش الارهابي وسيطر على القرية بشكل كامل، مواصلا تقدمه في ريف حلب الشمالي الشرقي.

غدا.. ثوب جديد حول التسوية السورية في أستانا الوقت- تنطلق يوم غد الاثنين، المفاوضات حول التسوية السورية في أستانا بثوب جديد ربما ينهي صراعا دام حوالي 6 أعوام، وستستمر المفاوضات حتى يوم الثلاثاء وراء أبواب مغلقة.

كيري يشارك مع كلبه بالإحتجاجات ضد ترامب الوقت- شارك وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري يوم السبت، بالاحتجاجات المشتعلة ضد الرئيس الجديد دونالد ترامب.

بالصور وثيقة سعودية سرية تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير! قضية تيران وصنافير تصدرت العناوين مؤخراً، بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين الماضي، قراراً بـ"مصرية" تيران وصنافير.

مئات الآلاف يشاركون بمسيرات مناهضة لترامب في واشنطن الوقت- تظاهر مئات الالاف من الأمريكيين في العديد من الولايات السبت 21 يناير/ كانون الثاني، للتنديد بوصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا.

الجيش السوري يسيطر على مواقع استراتيجية في ريف حمص الشرقي ومدينة دير الزور الوقت- واصل الجيش السوري تصديه للجماعات الارهابية في ريف حمص الشرقي وتمكن من تحرير تلة التياس الاستراتيجية في منطقة التيفور بعد أن قضى على تجمعات تنظيم داعش في المنطقة.

كيليتشدار أوغلو: التعديلات الدستورية تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركي الوقت- دعا كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية، الشعب التركي الى رفض التعديلات الدستورية، التي وافق البرلمان عليها صباح الجمعة، والتي ستعطي صلاحيات كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أرودغان، معتبراً في الوقت ذاته أن التعديلات الدستورية تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركي.

مارين لوبان: الاتحاد الأوروبي اصبح للبعض ديناً والتفكير خارجه يعد حراماً الوقت- هاجمت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، اليمنية مارين لوبان، الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي اصبح للبعض ديناً والتفكير خارجه يعد حراماً.

ماهي شروط روسيا لإجلاء صواريخ إسكندر من كالينينغراد؟ الوقت- كشفت القيادة الروسية بعد تعرضها للعديد من الانتقادات الاوروبية والامريكية عن استحالة إجلاء صواريخ اسكندر الاستراتيجية من منطقة كالينينغراد في المرحلة الراهنة.

طيران العدوان السعودي يقصف عدّة محافظات في اليمن وانصار الله تردّ الوقت- واصلت طائرات العدوان السعودي قصفها لمواقع عدّة في محافظات يمنية مستهدفة بضرباتها المدنيين، ما أسفر عن استشهاد مواطن يمني في منطقة السواد بالعاصمة صنعاء.

الأمير السعودي تركي الفيصل يلتقي "تسيبي ليفني" في دافوس الوقت- تواصل السعوديّة سياسة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذه المرّة عبر بوابة الإقتصاد. فقد نشرت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة "تسيبي ليفني" صورة لها جمعتها بالأمير السعودي

واشنطن بوست تنشر أسماء أعضاء حكومة ترامب وتصفها بالأسوأ الوقت- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أسماء أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، واصفة إياها بالأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة من ناحية اختياراته.

الكرملين: عدم ترحيب طهران يعرقل مشاركة واشنطن في مفاوضات أستانا الوقت- قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عدم إيران بالولايات المتحدة يسهم في تعقيد مسألة مشاركتها في مفاوضات أستانا حول سوريا، وذلك بصفة طهران لاعبا هاما في التسوية السورية.

الأمن السعودي يشتبك مع موالين لداعش بجدة.. فيديو الوقت- اشتبك الأمن السعودي، يوم السبت، مع مسلحين يعتقد أنهم متعاطفين مع داعش الارهابي في حي الحرازات بمحافظة جدة بعدما تمت محاصرتهم ورفضوا تسليم أنفسهم.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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العوائق والعقبات التي تواجه تحرير غرب الموصل
لجنة ما تسمي ب"التدخلات الإيرانية في الدول العربية".. الأهداف والغايات
لماذا تراجع بارزاني مبكرا عن فكرة تشكيل كردستان الكبرى؟
تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة
العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة
نقل حسابات التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي الجديد
alwaght.com
صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
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شركة آبل ترفع دعوى قضائية بقيمة 1 مليار دولار ضد كوالكوم

شركة آبل ترفع دعوى قضائية بقيمة 1 مليار دولار ضد كوالكوم

الوقت- رفعت شركة آبل اليوم الجمعة دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد شركة كوالكوم، حيث اتهمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون شركة كوالكوم الواقع مقرها في سان دييغو بفرض رسوم مرتفعة وأتاوات عليها بسبب استخدامها لتقنيات وبراءات اختراع أساسية تملكها بشكل يخنق الابتكار عبر جعل التراخيص أكثر تكلفة.
alwaght.com
فضيحة خطيرة للغاية: هل تم تجنيد رئيس الموساد يوسي كوهين؟

فضيحة خطيرة للغاية: هل تم تجنيد رئيس الموساد يوسي كوهين؟

الوقت- مرّة أُخرى يُلقي الفساد بأطنابه على الصف الأول في القيادة الإسرائيلية الفاسدة. فبعد موجّة الفساد التي ضرب الجيش الإسرائيلي والسلطة السياسيّة في الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، ليس آخرها سلسلة التحقيقات
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ترامب يؤدي اليمین الدستورية كرئيس لأمريكا، ويدشن أول خطاباته بالصور و الفیديو

ترامب يؤدي اليمین الدستورية كرئيس لأمريكا، ويدشن أول خطاباته بالصور و الفیديو

الوقت- ادى الرئيس الامريكي الجديد، دونالد ترامب، القسم الجمهوري، وتسلّم الرئاسة الأميركية رسمياً، بادئاً ولايته التي تمتد حتى عام 2021 ، فاتحاً صفحة جديدة من السياسية الدولة ستختلف "كما وعد" عن سابقتها...
alwaght.com
احتجاجات وعنف في واشنطن مع دخول ترامب للبيت الابيض

احتجاجات وعنف في واشنطن مع دخول ترامب للبيت الابيض

الوقت- تحولت الاحتجاجات التي بدأت في واشنطن جرّاء تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، الى مظاهرات عنف وغضب في الشوارع.
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أردوغان للمعارضين: إذا لم تعودوا لتركيا فلستم بأتراك

أردوغان للمعارضين: إذا لم تعودوا لتركيا فلستم بأتراك

وصف الكثير من الشخصيات التركية مشروع "قانون المواطنة" في التعديل الدستوري بأنه فضفاض لأنه سيسمح للسلطات بإسقاط الجنسية عن أي مواطن يعيش في خارج البلاد لمجرد إتهامه كمعارض.
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أوباما يحتفل في ملعب غولف بأول يوم له كمدني

أوباما يحتفل في ملعب غولف بأول يوم له كمدني

الوقت- توجّه الرئيس السابق باراك اوباما، يوم السبت مباشرة بعد خروجه من البيت الأبيض الى ملعب للغولف للاحتفال بأول يوم عمل له كمدني.
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تعازي دولية لقائد الثورة والشعب الايراني بحادث بلاسكو المؤلم

تعازي دولية لقائد الثورة والشعب الايراني بحادث بلاسكو المؤلم

الوقت- قدّم خلال اليومين السابقين العديد من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم تعازيهم لقائد الثورة والشعب الايراني، بضحايا انهيار مبنى "بلاسكو" التجاري بوسط طهران والذي راح ضحيته حوالي 25 شخصا 16 رجل إطفاء من بينهم، وحوالي 119 جريحا.
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نيويورك تايمز: بركسيت ورئاسة ترامب تنذران بنهاية النظام الامريكي البريطاني في العالم

نيويورك تايمز: بركسيت ورئاسة ترامب تنذران بنهاية النظام الامريكي البريطاني في العالم

الصحيفة الامريكية تساءلت عن اوضاع ما يسمى بالحرية والديمقراطية الغربية في عهد دونالد ترامب ونايجل فاراج.
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مقابلات خاصة

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها

أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.
الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1438
خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.
تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

الخبير السياسي هادي أفقهي يؤكد لـ "الوقت" ان التغيير الحاصل في السياسات التركية ازاء سوريا هو مجرد تغيير تكتيكي وان أنقرة مصرة على اسقاط النظام السوري
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

الأحد 24 ربيع الثاني 1438
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
رأسية راموس تنقذ الريال من التعثر أمام ملقا

رأسية راموس تنقذ الريال من التعثر أمام ملقا

قمة توتنهام ومانشستر سيتي تنتهي بالتعادل

قمة توتنهام ومانشستر سيتي تنتهي بالتعادل

يسقط الريال امام سيلتا فيجو

يسقط الريال امام سيلتا فيجو

تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي

تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي

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صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

الأحد 24 ربيع الثاني 1438
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
شركة آبل ترفع دعوى قضائية بقيمة 1 مليار دولار ضد كوالكوم

شركة آبل ترفع دعوى قضائية بقيمة 1 مليار دولار ضد كوالكوم

نقل حسابات التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي الجديد

نقل حسابات التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي الجديد

تلغرام وميزة االمكالمات الصوتية قريباً

تلغرام وميزة االمكالمات الصوتية قريباً

دراسة أمريكية حديثة "الفلفل الحار يُطيل العمر"

دراسة أمريكية حديثة "الفلفل الحار يُطيل العمر"

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صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

الأحد 24 ربيع الثاني 1438
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
بناء أول مدينة عائمة فى العالم لعام 2019

بناء أول مدينة عائمة فى العالم لعام 2019

طيور النورس و أزمة مطار بيروت

طيور النورس و أزمة مطار بيروت

ماذا تعني العلامة التجارية لبعض الماركات الشهيرة؟

ماذا تعني العلامة التجارية لبعض الماركات الشهيرة؟

بسبب سيلفي يسقط من أطول برج في أوروبا

بسبب سيلفي يسقط من أطول برج في أوروبا

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صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

الأحد 24 ربيع الثاني 1438
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
وزير الدفاع الفرنسي : مبيعات قياسية للأسلحة الفرنسية

وزير الدفاع الفرنسي : مبيعات قياسية للأسلحة الفرنسية

مصر تعلن عن شراء 60 ألف طن قمح من أوكرانيا

مصر تعلن عن شراء 60 ألف طن قمح من أوكرانيا

وصول أول رحلة قطار من الصين إلى لندن

وصول أول رحلة قطار من الصين إلى لندن

أسعار النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأميركي

أسعار النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأميركي

لقراءة المزيد من المقالات   
صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

صور تراجيدية التُقطت قبل ثانية من وقوع مأساة

الأحد 24 ربيع الثاني 1438
الوقت- الجميع يحب الحيوانات، فهي جميلة وأشكالها غريبة وجذّابة ألوانها، ولكنها خطيرة في بعض الاحيان حيث أنها تدرك إذا كنت تنوي إزعاجها أو أذيتها، وذلك لأن الحواس لديها أقوى بعشرات المرّات من التي لدى الانسان.
توج جزائريان في مسابقة تأليف النص المسرحي للأطفال

توج جزائريان في مسابقة تأليف النص المسرحي للأطفال

مشاركة 670 ناشرا من 35 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركة 670 ناشرا من 35 دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

باريس: تنفق 100 مليون يورو لترميم مركز للفنون و الثقافة

باريس: تنفق 100 مليون يورو لترميم مركز للفنون و الثقافة

اكتشاف بقايا هياكل عظمية تشير لتقدم الطب عند الفراعنة

اكتشاف بقايا هياكل عظمية تشير لتقدم الطب عند الفراعنة

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ألبوم صور وفيدئو

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مظاهرات مناهضة لـ"ترامب" فى واشنطن

مظاهرات مناهضة لـ"ترامب" فى واشنطن

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