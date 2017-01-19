موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"
إذاعة الاحتلال تطرد مذيعة تعاطفت مع الفلسطينيينالوقت- قامت (غالى تساهال) إذاعة قوات الاحتلال بطرد مذيعة الأخبار العاملة في المحطة حن المليح، بعد أن نشرت "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أيدت فيه عملية دهس عناصر الشرطة التي وقعت الأربعاء، أثناء عملية هدم عشرات المنازل في قرية أم الحيران في النقب.
المالكي يوجّه صفعة لكيري: داعش صنيعة إدارة أوباماالوقت- رد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية نوري المالكي، مساء الأربعاء، على تصريحات جون كيري التي اتهمه فيها بإضعاف الحكومة والتسبب بتمدد تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرا إلى أن التنظيم "صنيعة" إدارة رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته باراك أوباما.
كيف ردّت بغداد على وقاحة السبهان بشأن سفير ايرانالوقت- ردّت وزارة الخارجية العراقية على التصريحات الحاقدة لوزير الدولة السعودي والسفير السابق للمملكة ثامر السبهان، حول السفير الإيراني الجديد لدى العراق، معتبرة أنه غاضب جرّاء إخراجه من بغداد.
الوقت- إنه "يحيى جامع" رئيس غامبيا الخاسر في الانتخابات الرئاسية، يبدو أنه متشبث بالعرش العاجي ليرفض نتيجة انتخابات الأول من ديسمبر التي خسرها لصالح زعيم المعارضة أداما بارو، وهو بذلك يقود بلاده نحو حرب أهلية لا محالة.
الوقت- يبدو أن نتنياهو ينوي التعجيل بهدم كل المنازل داخل الخط الأخضر التي بُنيت دون ترخيص في محاولة لاسترضاء المستوطنين الصهاينة في حكومته، متغاضيا عن قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
يتجه تطبيق التراسل الآمن تلغرام للحصول على إمكانية إجراء المكالمات الصوتية وتغيير الموضوعات قريباً، وذلك وفقاً لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دروف عبر حسابه الرسمي على خدمة التدوين المصغرة تويتر.
الهجوم الشرس والاعتداء الغاشم للصهاينة على بلدة أم حيران
00:00
00:00
ALWAGHT.COM
Video: معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي
الوقت- عقد معهد "ترومان للسلام" مؤتمرا في الجامعة العبرية في القدس، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، بمشاركة معارضين سوريين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن مئات الشخصيات الأكاديمية والثقافية والدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في المؤتمر.
وذكرت الإذاعة أن القيادي السوري المعارض فهد المصري شارك في المؤتمر و وجه خلال المؤتمر رسالة عبر الفيديو إلى الصهاينة عرض فيها "خارطة طريق" للسلام بين سوريا و الکیان الاسرائیلي.
معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي