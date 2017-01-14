موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  السبت 16 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟ الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...

مظلومية الشعب البحريني في ظل نظامٌ حاكم يفتقد للركيزة الشعبية: حقائق ودلالات يعيش الشعب البحريني في ظل واقعٍ سياسي واجتماعي بات يُهدد مستقبله. فيما يمضي النظام بسياساته التعسفية عبر إصدار أحكام الإعدام والقيام بتلفيق الإتهامات.

الفساد في الكيان الإسرائيلي: مسألة تُهدد الحاضنة الشعبية للأهداف الإسرائيلية تجعل فضائح فساد المسؤولين الإسرائيليين المجتمع الإسرائيلي أقل ثقة بمسؤوليه. وهو ما يُهدد مستقبل الحاضنة الإجتماعية للكيان الإسرائيلي بشكل كبير.

رداً على محاولات عزلها عربياً: مصر نحو دورٍ إقليميٍ فاعل وعبر الشراكة مع العراق بدأ العام 2017 بأحداثٍ يبدو أنها ستكون بداية التحولات السياسية المتوقعة. حيث شكَّلت المساعي التقاربية بين مصر والعراق، موضوع اهتمام الخبراء والمحليين. فالمسألة أكبر من تقارب دولتين.

العلاقة التجارية بين الصين وأمريكا: واقعٌ يفرض الحاجة لإيجاد توازنٍ دولي! يجب انتظار سياسات ترامب العملية والتي ستُحدد طبيعة الرد المقابل من الجانب الصيني. حيث أن الطرفين يقتنعان بضرورة إيجاد توازن إقتصادي دولي يحكم العلاقة بينهم

أخبار

القوات العراقية تحرّر جامعة الموصل بالكامل

القوات العراقية تحرّر جامعة الموصل بالكامل

الوقت- حرّرت القوات العراقية يوم السبت، بحسب مصدر أمني عراقي جامعة الموصل بالساحل الأيسر للمدينة بالكامل ورفع العلم فوق مبانيها.

صحيفة اسرائيلية: أوباما تواطأ في اغتيال القائد مغنية الوقت- قال المعلِّق الأمني في صحيفة "معاريف" "يوسي ملمان" أنه وبحسب تحقيقات نُشرت في صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيوزويك"، فإنه في شباط 2008 أي بعد شهر على دخول باراك أوباما البيت الأبيض، وافق الأخير على أن يكون هناك تواصل بين الـ CIA والموساد في عملية مشتركة لإغتيال المسؤول الكبير في حزب الله عماد مغنية.

داعش يحرق أمّاً وأربعة من أطفالها لترك التنظيم في العراق الوقت- توّج تنظيم داعش الارهابي سلسلة جرائمه في العراق بإحراق عائلة مكونة من خمسة أفراد وهم أم وأربعة من أطفالها بذريعة ترك أرض الخلافة بالحويجة جنوب غربي كركوك.

"الأستانا" محور مباحثات ايران وروسيا وتركيا في موسكو الوقت- في مبادرة أقصت الطرف الأمريكي حول مباحثات إنهاء الصراع السوري، اجتمع مساعدو وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في موسكو الجمعة، لبحث اجتماع أستانا حول سوريا.

مجلس التعاون الخليجي يبعث رسالة إلى إيران لبدء الحوار الوقت- تنوي دول مجلس التعاون الخليجي بعث رسالة ستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيراني، تتعلق بالحوار مع طهران لتصحيح مجرى العلاقات.

الجيش السوري يحرر نبع الفيجة وبسيمة في وادى بردى+صور الوقت- واصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم في وادي بردى وتمكن من تحرير عين الفيجة وبسيمة شمال دمشق عقب فرار المجموعات المسلحة باتجاه بلدة عين الخضرة القريبة.

هآرتس: ترامب سينقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس في الـ 21 من الشهر الحالي الوقت- كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بعد يوم واحد من موعد تنصيبه المقرر في الـ20 من الشهر الجاري.

يديعوت احرونوت: الاستخبارات الاسرائيلية متخوفة من امكانية تسريب ترامب معلومات سرية لروسيا وايران الوقت- كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن تخوف الكيان الاسرائيلي من تسريب معلومات استخباراتية سرية الى ايران وروسيا بعد وصول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض.

هيومن رايتس ووتش تطالب بايقاف توريد الأسلحة للسعودية بسبب ارتكابها جرائم حرب في اليمن الوقت- جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامها للتحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المناطق المدنية في اليمن، مطالبة الدول والحكومات المعنية بالسعي إلى محاسبة الرياض والتوقف عن بيع الأسلحة لها.

وزير الدفاع التركي يؤكد وجود تنسيق مع الطيران السوري والروسي الوقت- أكد وزير الدفاع التركي، فكري إشيك، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، أن التنسيق بين تركيا وروسيا والذي أفضى للتوقيع على مذكرة خاصة بضمان أمن التحليقات في سماء سوريا سيشمل التنسيق مع الطيران السوري أيضاً.

بالصور..القوات العراقية تدخل جامعة الموصل بعد تحرير مجمع الدوائر الحكومية في المدينة الوقت- واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها السريع في مدينة الموصل وتمكنت من اقتحام جامعة الموصل كما حررت مجمع الدوائر الحكومية في المدينة.

ما السبب وراء قصف طائرات الكيان الاسرائيلي لمطار المزة في دمشق؟ (فيديو) الوقت- دوى صباح نهار الجمعة انفجارات عنيفة استهدفة خزانات الوقود في مطار المزة العسكري في سوريا. هذه الانفجارات ناتجة عن قصف الطائرات الاسرائيلية للمطار العسكري ب 8 صواريخ موجة من خارج الاراضي السورية.

سرقة ميكرفون غالي الثمن من تحت قبة البرلمان التركي بعد العراك بين النواب الوقت- قالت وسائل اعلام تركيا أن أحد ميكروفونات منبر البرلمان التركي سرق بعد العراك العنيف الذي نشب أمس الخميس بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض تحت قب البرلمان على خلفية التعديلات الدستورية.

المرشح لإدارة الـ CIA یهاجم بنود الاتفاق النووي مع ایران ويطالب بتعديلها الوقت- اعتبر النائب الجمهوري والمرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل بومبيو، أن الاتفاق النووي والذي وقعته واشنطن و5 دول أخرى مع إيران كان "خطاً"، حسب وصفه.

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة على استراحة شعبية بتعز الوقت- استشهد أكثر من 17 مواطن يمني في مجزرة جديدة ارتكبها الطيران السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على محافظة تعز غرب اليمن.

عون: حزب الله دخل الى سوريا بعد عجز الدولة اللبنانية عن حماية حدودها الوقت- اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن دخول حزب الله الى سوريا جاء في توقيت دقيق وبعد عجز الدولة اللبنانية عن مواجهة خطر الجماعات الارهابية على الحدود السورية اللبنانية.

عقوبات امريكية على 18 من قادة الجيش السوري بينهم العقيد النمر الوقت- فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات هي الاولى من نوعها على قادة عسكريين في الجيش السوري، شملت العقيد سهيل الحسن الملقب بالنمر ومعظمة قادة القوات البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري.

معاريف: الجندي الاسرائيلي يفضل السجن على الالتحاق بدبابات الميركافا الوقت- كشف تقرير جديد لصحيفة معاريف الاسرائيلية، أن جنود الاحتلال فقدوا الثقة بسلاح المدرعات ودبابات الميركافا بعد الهزيمة القاسية امام حزب الله في عام 2016.

احصائية جديدة: الارهاب حصد أرواح 16 ألف عراقي خلال عام 2016 الوقت- كشف تقرير جديد لمنظمة ضحايا حرب العراق أن 16 ألف مدني في العراق قتلوا خلال العام الماضي ما يجعل عام 2016 واحدا من الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للعراقيين منذ الغزو الامريكي عام 2003.

بالصور..الطيران الاسرائيلي يستهدف مطار المزة العسكري في دمشق الوقت- استهدف الكيان الاسرائيلي منذ قليل يستهدف مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق

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ماذا يعني إمتلاك "حماس" لصواريخ أرض-بحر؟

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هل ستشهد اسواق الطاقة العالمية صدمة بعد مجيء ترامب؟

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صحيفة اسرائيلية: أوباما تواطأ في اغتيال القائد مغنية

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البيت الأبيض: فتاة روسية عمرها 21 عاماً غيرت مستقبل أمريكا

عون: حزب الله دخل الى سوريا بعد عجز الدولة اللبنانية عن حماية حدودها

السعودية "صفر اليدين" وهذا سبب رفضها التفاوض مع ايران

وزير الدفاع البريطاني يعترف بتزويد السعودية بمئات القنابل العنقودية المحرمة

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آل سعود ينقضون بيعة "الدرعيّة"..فهل يفعلها آل الشيخ؟

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عون في السعودية...أسباب و تداعيات هذه الزيارة

سوريا في زمن الحرب؛ خسائر تفوق 1100 مليار ونزيف حاد في الكوادر العلمية والمهنية

بوتين يوضّح سبب انعدام الحراسة وقت قتل السفير

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الصين: الغواصة الأمريكية هدفها التجسس ولن نمارس ضبط النفس

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فيصل القاسم مذيع الجزيرة: لم نستطع اسقاط الرئيس الاسد ولكن دمرنا سوريا وليبنها ان استطاع

بالفيديو و الصور اللحظات الاولى لعملية دهس في المانيا أودت بحيات 9 أبرياء و أكثر من 50 جريح حتى اللحظة!

ادانات دولية واسعة لجريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا

ما السبب وراء قصف طائرات الكيان الاسرائيلي لمطار المزة في دمشق؟ (فيديو)

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هذا ماكان يفعله المسلحون لنساء أحياء حلب الشرقية!

الخارجية الروسية: أمريكا طردت 96 مواطناً روسياً من أراضيها

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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هل ترامب هو حصان طروادة لروسيا في البيت الابيض؟
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غزّة على أبواب كارثة إنسانيّة.. أنقذوا أطفالها
هل حسمت مرحلة الذهاب الدوريات الأوروبية الكبرى؟
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"النصرة" تتآكل من الداخل في إدلب

"النصرة" تتآكل من الداخل في إدلب

الوقت- خلال العام 2016 وقعت أكثر من عملية اغتيال وتصفية لقادة مسلحين في جبهة النصرة الارهابية بإدلب "المحافظة الخاضعة للتنظيم المصنف على قائمة الارهاب الدولي"، ومايحصل يشير الى أن نهاية النصرة باتت قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار.
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بالفيديو والصور...اقتحامات وسيطرة وتحرير مناطق واسعة في الموصل من قبضة "داعش"

بالفيديو والصور...اقتحامات وسيطرة وتحرير مناطق واسعة في الموصل من قبضة "داعش"

الوقت- بدأت القوات العراقية والحشد الشعبي، منذ الساعات الأولى في صباح يوم الجمعة، بعملية اقتحام جامعة الموصل في الساحل الأيسر للمدينة، وبعد معارك شرسة مع
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رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً

رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً

أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيسبوك في الإنستغرام عن وصول عدد مستخدمي ميزة القصص خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليون مستخدم خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول.
alwaght.com
السعودية خارج نطاق المعزّين العرب بالراحل رفسنجاني

السعودية خارج نطاق المعزّين العرب بالراحل رفسنجاني

الوقت- بينما قامت غالبية الدول العربية لاسيما تلك التي تقبع تحت مايسمى مجلس التعاون الخليجي، بتقديم تعازيها الحارة لرحيل آية الله هاشمي رفسنجاني، لم تحرك السعودية ساكنا بل قامت بتجنب ظهور مسؤوليها على العلن حتى لايتم التطرق لهذا الموضوع.
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"المعارضات السورية" تعيش العزلة والتهميش: بين استغلال أمريكا لها ودعمها الإرهاب!

"المعارضات السورية" تعيش العزلة والتهميش: بين استغلال أمريكا لها ودعمها الإرهاب!

ضاعت الأطراف التي تحمل اسم المعارضات في غدر وخداع الطرف الأمريكي الذي لم يبخل عليها ببراغماتيته المعهودة، مما دفعها اليوم للبحث عن دورٍ جديد.
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خفايا الأخبار المتناقضة بشأن قابلية إيران على تخزين الوقود النووي

خفايا الأخبار المتناقضة بشأن قابلية إيران على تخزين الوقود النووي

أعلن عباس عراقجي أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وافقت على إزالة رواسب المواد المخصبة في نطنز، ما يعني أن طهران ستكون قادرة على تخصيب كمية أكبر من هذه المواد مستقبلاً.
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بالفیديو والصور..عراك عنيف تحت قبة البرلمان التركي يفضي الى اضرار مادية وبشرية

بالفیديو والصور..عراك عنيف تحت قبة البرلمان التركي يفضي الى اضرار مادية وبشرية

الوقت- شهد البرلمان التركي، الخميس، عراكاً عنيفاً بالأيدي أدى الى اصابات والحاق اضرار مادية كبيرة بالممتلكات، على خلفية التعديلات الدستورية التي يطالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
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هل ستشهد اسواق الطاقة العالمية صدمة بعد مجيء ترامب؟

هل ستشهد اسواق الطاقة العالمية صدمة بعد مجيء ترامب؟

ترامب سيلاقي صعوبات كبيرة في تحقيق وعوده النفطية وستشهد السياسات النفطية الامريكية تخبطا ويبدو ان الصدمة في اسواق النفط ستكون مرحلية ومؤقتة
alwaght.com
مجلس التعاون الخليجي يبعث رسالة إلى إيران لبدء الحوار

مجلس التعاون الخليجي يبعث رسالة إلى إيران لبدء الحوار

الوقت- تنوي دول مجلس التعاون الخليجي بعث رسالة ستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيراني، تتعلق بالحوار مع طهران لتصحيح مجرى العلاقات.
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مقابلات خاصة

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

تركيا تريد إسقاط النظام السوري وهدفها لم يتغير

الخبير السياسي هادي أفقهي يؤكد لـ "الوقت" ان التغيير الحاصل في السياسات التركية ازاء سوريا هو مجرد تغيير تكتيكي وان أنقرة مصرة على اسقاط النظام السوري
الإثنين 11 ربيع الثاني 1438
عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

عتريسي للوقت: نجاح مقترح وقف إطلاق نار شامل في سوريا منوط بعدم العرقلة الأمريكية له

الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

حمّاد لـ "الوقت": إذا ما استمرت السعودية بالتصعيد ضد مصر فستسبب إنقساماً في مجلس التعاون الخليجي

الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
الكنعاني لـ "الوقت": للتسوية السياسية مقبولية لدى معظم الأطراف الشيعية والسنية والكردية بإستثناء القليل من المعترضين

الكنعاني لـ "الوقت": للتسوية السياسية مقبولية لدى معظم الأطراف الشيعية والسنية والكردية بإستثناء القليل من المعترضين

الوقت- حول المبادرة السياسية التي دفعت القوى السنية العراقية وقبلهم السيد عمار الحكيم لزيارة الأردن ومقابل العاهل الأردني، بين البنود والدوافع والتوقيت، وحول معطيات الميدان العسكري العراقي كان لنا حوار مع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الإستاذ علي الكنعاني.
حطيط لـ "الوقت": تهميش الدور السعودي-القطري في عملية إخلاء حلب سبّب الهجوم على الحافلات في كفريا

حطيط لـ "الوقت": تهميش الدور السعودي-القطري في عملية إخلاء حلب سبّب الهجوم على الحافلات في كفريا

الوقت- حوار مع المحلل الإستراتيجي الدكتور نسيب حطيط حول إزدواجية المعايير في تغطية الحرب السورية، وقراءة لحادثة الهجوم على الحافلات في كفريا ومواضيع أخرى مهمة.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
زيدان يحطم رقم برشلونة ويكتب التاريخ في إسبانيا

زيدان يحطم رقم برشلونة ويكتب التاريخ في إسبانيا

الجمعة 15 ربيع الثاني 1438
الوقت- واصل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تحطيم الأرقام القياسية، وتجاوز رقم لويس إنريكي، مدرب برشلونة في عدم الهزيمة مع الكتالوني في 39 مباراة متتالية.
بالتفاصيل مبارة أكثر من مجنونة تؤهل الريال على حساب إشبيلية

بالتفاصيل مبارة أكثر من مجنونة تؤهل الريال على حساب إشبيلية

هل حسمت مرحلة الذهاب الدوريات الأوروبية الكبرى؟

هل حسمت مرحلة الذهاب الدوريات الأوروبية الكبرى؟

كيف سيكون كأس العالم بحلّته الجديدة التي أقرّتها الفيفا ؟

كيف سيكون كأس العالم بحلّته الجديدة التي أقرّتها الفيفا ؟

حفل جوائز الفيفا: كريستيانو الأفضل في العالم ورانييري أفضل مدرب

حفل جوائز الفيفا: كريستيانو الأفضل في العالم ورانييري أفضل مدرب

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رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً

رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً

الخميس 14 ربيع الثاني 1438
أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيسبوك في الإنستغرام عن وصول عدد مستخدمي ميزة القصص خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليون مستخدم خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول.
غالاكسي إكس يقلب سوق الهواتف الذكية في 2017

غالاكسي إكس يقلب سوق الهواتف الذكية في 2017

"مسدس آيفون" على هيئة هاتف ذكي جديد

"مسدس آيفون" على هيئة هاتف ذكي جديد

رئيس شركة سامسونغ معرض للإعتقال بسبب رشوة!

رئيس شركة سامسونغ معرض للإعتقال بسبب رشوة!

فيسبوك تعرض إعلانات فيديو بطريقة مختلفة

فيسبوك تعرض إعلانات فيديو بطريقة مختلفة

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الصين تفتتح أضخم ممشى عائم في العالم للسياحة

الصين تفتتح أضخم ممشى عائم في العالم للسياحة

الأربعاء 13 ربيع الثاني 1438
إفتتح مسؤولو السياحة في الصين أضخم ممشى عائم بطول 5.13 كلم على نهر جونشو في مدينة وديان بمقاطعة قويتشو.
اضرار أفلام الرعب على صحة الإنسان

اضرار أفلام الرعب على صحة الإنسان

رسمة الصغير تظهر قدرة ذكائه الكامنة

رسمة الصغير تظهر قدرة ذكائه الكامنة

تعرف على أغلى الأحجار الكريمة في العالم

تعرف على أغلى الأحجار الكريمة في العالم

10 استخدامات مدهشة ومهمة للعسل

10 استخدامات مدهشة ومهمة للعسل

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ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات الطلب الصيني

ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات الطلب الصيني

الخميس 14 ربيع الثاني 1438
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتوقعات النمو القوي للطلب في الصين ومؤشرات على أن أعضاء أوبك بدأوا في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ووفرة الإمدادات العالمية يكبحان الأسواق.
"إيمانويل ماكرون" يحذر من اختفاء اليورو خلال عشر سنوات!

"إيمانويل ماكرون" يحذر من اختفاء اليورو خلال عشر سنوات!

القلق يعمّ في تركيا بسبب هبوط قياسي جديد لليرة التركية!

القلق يعمّ في تركيا بسبب هبوط قياسي جديد لليرة التركية!

العراق: ستزود مصر بمليون برميل نفط شهرياً

العراق: ستزود مصر بمليون برميل نفط شهرياً

"علي إكسبريس" تستأنف خدمة تسليم السريع للبضائع لروسيا

"علي إكسبريس" تستأنف خدمة تسليم السريع للبضائع لروسيا

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افتتاح مهرجان القرين الثقافي في الكويت

افتتاح مهرجان القرين الثقافي في الكويت

الخميس 14 ربيع الثاني 1438
انطلقت فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان القرين الثقافي في الكويت والتي ستستمر إلى 28 من يناير/كانون الثاني الجاري، وتم خلال الافتتاح تكريم عدد من المسؤولين والمبدعين الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2016.
رحيل أشهر ممثلة في السينما المصرية " كريمة مختار"

رحيل أشهر ممثلة في السينما المصرية " كريمة مختار"

وقائع و أساطير حول "سور الصين العظيم"

وقائع و أساطير حول "سور الصين العظيم"

العثور على 12 مقبرة فرعونية جديدة في جنوب مصر

العثور على 12 مقبرة فرعونية جديدة في جنوب مصر

جورج كلوني: أخشى من رئاسة ترامب وأؤيد ستريب في كل كلمة

جورج كلوني: أخشى من رئاسة ترامب وأؤيد ستريب في كل كلمة

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ألبوم صور وفيدئو

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فيديوهات

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