موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...
صحيفة اسرائيلية: أوباما تواطأ في اغتيال القائد مغنيةالوقت- قال المعلِّق الأمني في صحيفة "معاريف" "يوسي ملمان" أنه وبحسب تحقيقات نُشرت في صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيوزويك"، فإنه في شباط 2008 أي بعد شهر على دخول باراك أوباما البيت الأبيض، وافق الأخير على أن يكون هناك تواصل بين الـ CIA والموساد في عملية مشتركة لإغتيال المسؤول الكبير في حزب الله عماد مغنية.
الوقت- خلال العام 2016 وقعت أكثر من عملية اغتيال وتصفية لقادة مسلحين في جبهة النصرة الارهابية بإدلب "المحافظة الخاضعة للتنظيم المصنف على قائمة الارهاب الدولي"، ومايحصل يشير الى أن نهاية النصرة باتت قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار.
أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيسبوك في الإنستغرام عن وصول عدد مستخدمي ميزة القصص خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليون مستخدم خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول.
الوقت- بينما قامت غالبية الدول العربية لاسيما تلك التي تقبع تحت مايسمى مجلس التعاون الخليجي، بتقديم تعازيها الحارة لرحيل آية الله هاشمي رفسنجاني، لم تحرك السعودية ساكنا بل قامت بتجنب ظهور مسؤوليها على العلن حتى لايتم التطرق لهذا الموضوع.
الوقت- حول إتهام أردوغان لأمريكا بدعمها للإرهاب في سوريا والتصعيد المقابل وحول الأسباب الكامنة خلف إمتناع أمريكا عن تقديم الدعم لتركيا في حملتها على مشارف مدينة الباب وأفق نجاح المقترح الروسي التركي لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، كان لنا حوار مع المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات الإجتماعية والتربوية في بيروت الدكتور طلال عتريسي.
الوقت- حول التصعيد السعودي اتجاه مصر ورأي الإعلام في ذلك، وحول العلاقة بين مصر وإيران، والتساؤلات حول إمكانيتها؟ وإن كانت ستعتبر رداً على التصعيد السعودي؟ وما آثارها بين الإيجابي والسلبي، كان لنا حوار مع الباحث المصري وأستاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مدحت حماد.
الوقت- حول المبادرة السياسية التي دفعت القوى السنية العراقية وقبلهم السيد عمار الحكيم لزيارة الأردن ومقابل العاهل الأردني، بين البنود والدوافع والتوقيت، وحول معطيات الميدان العسكري العراقي كان لنا حوار مع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الإستاذ علي الكنعاني.
أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيسبوك في الإنستغرام عن وصول عدد مستخدمي ميزة القصص خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليون مستخدم خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول.
انطلقت فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان القرين الثقافي في الكويت والتي ستستمر إلى 28 من يناير/كانون الثاني الجاري، وتم خلال الافتتاح تكريم عدد من المسؤولين والمبدعين الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2016.
الوقت- وصلت القوات العراقية في شرق الموصل إلى ضفاف نهر دجلة. وأظهرت خارطة محدثة وصول تلك القوات إلى ضفاف نهر دجلة بالقرب من الجسر الرابع وانضمام أحياء جديدة إلى المناطق المحررة (الفرقان و المزارع) على ضفة نهر دجلة، وحي (الرفاق) شمال شرق المدينة، وأيضاً أجزاء من ( يارمجة الشرقية) جنوب شرق الموصل.
القوات العراقية, تصل, نهر دجلة