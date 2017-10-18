موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأربعاء 27 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

الغارديان: تقرير الامم المتحدة حول المجاعة في روهينغيا تم سحبه بناء على طلب حكومة ميانمار

الغارديان: تقرير الامم المتحدة حول المجاعة في روهينغيا تم سحبه بناء على طلب حكومة ميانمار

الغارديان: تقرير الامم المتحدة حول المجاعة في روهينغيا تم سحبه بناء على طلب حكومة ميانمار

البشمركة تفرّ الى مواقع ماقبل اجتياح داعش مع تقدم الجيش العراقي الوقت- فرّت قوات البشمركة التابعة للبارزاني زعيم إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو 2014، قبل اجتياح تنظيم داعش لشمال وغرب العراق.

تفجير انتحاري يودي بحياة 7 أشخاص جنوب غرب باكستان الوقت- سقط اليوم الاربعاء سبعة أشخاص قتلى في هجوم نفذه مفجر انتحاري من حركة..

استشهاد قائد القوات السورية في دير الزور بمعارك مع داعش الوقت- استشهد العميد في الحرس الجمهوري وقائد العمليات في دير الزور..

الاندبندنت: هكذا استغل البارزاني الاستفتاء وضحك على الأكراد الاندبندنت: هكذا استغل البارزاني الاستفتاء وضحك على الأكراد

المحكمة الأمريكية تعلق مرسوم ترامب المتعلق بالسفر قبل دخوله حيز التنفيذ المحكمة الأمريكية تعلق مرسوم ترامب المتعلق بالسفر قبل دخوله حيز التنفيذ

القبض على مجموعة متطرفة في فرنسا هدفها المسلمون واللاجئون الوقت- تمكنت قوات الأمن الفرنسية اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على مجموعة متطرفة مكونة من 10 أشخاص، كانت تعمل على شن هجمات ضد بعض السياسيين...

القوات العراقية تسيطر على مناطق خاضعة للبيشمركة في الموصل القوات العراقية تسيطر على مناطق خاضعة للبيشمركة في الموصل

رئيس برلمان إقليم كردستان: برزاني سيقدم خدمة كبيرة للأكراد بتقديم استقالته رئيس برلمان إقليم كردستان: بارزاني سيقدم خدمة كبيرة للأكراد بتقديم استقالته

وزير الخارجية القطري: السعودية تحرض على تغيير النظام في الدوحة وزير الخارجية القطري: السعودية تحرض على تغيير النظام في الدوحة

بالصور..نائبة عراقية ترفع دعوى قضائية ضد مسعود بارزاني بالصور..نائبة عراقية ترفع دعوى قضائية ضد مسعود بارزاني

روحاني: ترامب تعود على نقض العهود روحاني: تصريحات ترامب سخيفة، وواشنطن تعودت على نقض العهود

البنتاغون: المئات من عناصر داعش سلموا أنفسهم في مدينة الرقة البنتاغون: 400عنصر من داعش سلموا أنفسهم في الرقة

بالخريطة المفصلة..الجيش السوري يحرر مناطق واسعة في ريف دير الزور بالخريطة المفصلة..الجيش السوري يحرر مناطق واسعة في ريف دير الزور

الامارات تعترف بسقوط إحدى مقاتلاتها في اليمن ومصرع طاقمها الامارات تعترف بسقوط إحدى مقاتلاتها في اليمن ومصر طاقمها

رئيس الوزراء العراقي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية العبادي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

الجيش الأمريكي: لا دلائل على وجود وحدات للحرس الثوري الإيراني في كركوك الجيش الأمريكي: لا دلائل على وجود وحدات للحرس الثوري الإيراني في كركوك

العبادي: الاستفتاء انتهى واصبح من الماضي العبادي: الاستفتاء انتهى واصبح من الماضي

استهداف دورية للشرطة التركية جنوب تركيا وسقوط قتلى وجرحى استهداف دورية للشرطة التركية جنوب تركيا وسقوط قتلى وجرحى

الرئيس العراقي يوجه كلمة خاصة لأهالي كركوك وهذا ما جاء فيها الرئيس العراقي يوجه كلمة خاصة لأهالي كركوك

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بالصور..نائبة عراقية ترفع دعوى قضائية ضد مسعود بارزاني

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یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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الرقة بعد داعش.. السيطرة كردية والمكسب أمريكي!

الرقة بعد داعش.. السيطرة كردية والمكسب أمريكي!

الوقت- مدينة الرقة التي كانت المعقل الأهم لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا باتت اليوم تحت سيطرة الأكراد بيد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)...
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تجارة السلاح الأمريكية.. الحقيقة الخفية!

تجارة السلاح الأمريكية.. الحقيقة الخفية!

الوقت- تجارة السلاح الدولية واحدة من أهم التجارات في العالم التي تدرّ أرباحا وعائدات هائلة على المصنعين وخاصة الكبار منهم، رغم ضخامتها تبقى حقيقة هذه التجارة خفية في ظل الحديث الشائع عن الأسواق السوداء لبيع السلاح...
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ماهی اسباب الخوف الامريكي من ايران

ماهی اسباب الخوف الامريكي من ايران

الوقت- قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في خطابه الأخير إنه قد أعلن نهجاً جديداً ضد إيران حيث أعتبر إيران كسبب لجميع المشكلات في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، وقد ذهب الصدام به حتى إلى حد اتهام إيران...
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وول ستريت جورنال: كردستان العراق خسر رهانه على الإستقلال

وول ستريت جورنال: كردستان العراق خسر رهانه على الإستقلال

الوقت- خسر القادة السياسيون في إقليم كردستان العراقي رهانهم على الإستقلال. هذا ما كتبه "ياروسلاف تروفيموف" الكاتب المختص في منطقة الشرق الأوسط، في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية...
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بعد انقلابه على بن نايف.. بن سلمان في خطر الانقلاب!

بعد انقلابه على بن نايف.. بن سلمان في خطر الانقلاب!

الوقت- تعيش العائلة الحاكمة في السعودية اليوم حالة من الترقب والخوف وذلك بعد الاحكام الجائرة التي يتبناها ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان"
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المواقف الأمريكية تجاه استعادة كركوك.. رماديّة بنكهة الانحياز؟

المواقف الأمريكية تجاه استعادة كركوك.. رماديّة بنكهة الانحياز؟

الوقت تتسم السياسة الخارجية الامريكية في العراق بـ "الرمادية" في الوقت الراهن وخصوصاُ فيما يتعلق بالاوضاع السياسية بين كل من اربيل وبغداد...
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سنجار وحقول نفط الشمال بقبضة القوات العراقية المشتركة.. والبيشمركة تُخلي مواقعها لداعش (صور)

سنجار وحقول نفط الشمال بقبضة القوات العراقية المشتركة.. والبيشمركة تُخلي مواقعها لداعش (صور)

الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك، وسط أنباء عن قيام قوات البيشمركة التابعة للبارزاني بتخلية مواقعها لتنظيم داعش الارهابي قبل أن يصل الجيش العراقي إليها.
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الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

الوقت -قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال اقتصادي تحليلي اليوم الاثنين على لسان الكاتب "هاميش مكري" إنه يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من احتفال الرئيس شي جين بينغ لمعرفة ما إذا كان بإمكان الصين توسيع صناعات الخدمات...
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"الزعطوط" يلتقي "الكردستاني" في الرقة...ومزيد من الفضائح حول مقاتلي داعش الأجانب!

"الزعطوط" يلتقي "الكردستاني" في الرقة...ومزيد من الفضائح حول مقاتلي داعش الأجانب!

الوقت- استطاعت يوم امس الثلاثاء قوات سوريا الديمقراطية " قسد" المدعومة امريكياً من رفع رايتها داخل مدينة الرقة معلنة السيطرة الكاملة على المدينة بعد معارك عنيفة مع مقاتلي التنظيم في وسط المدينة
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مقابلات خاصة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الإثنين 25 محرم 1439
د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- في أجواء التطورات على الساحة الفلسطينية، وحول موضوع المصالحة الأخيرة، كان لموقع الوقت الإخباري اتصال هاتفي بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
مانشستر سيتي يسقط نابولي بثنائية

مانشستر سيتي يسقط نابولي بثنائية

الأربعاء 27 محرم 1439
تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
توتنهام يخطف نقطتين ثمينتين من البرنابيو

توتنهام يخطف نقطتين ثمينتين من البرنابيو

فيدرر يسقط نادال ويتوج بلقب شنغهاي

فيدرر يسقط نادال ويتوج بلقب شنغهاي

ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

فيدرر سيواجه نادال في نهائي شنغهاي

فيدرر سيواجه نادال في نهائي شنغهاي

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دراسة تكشف علاقة السكر بمرض السرطان

دراسة تكشف علاقة السكر بمرض السرطان

الأربعاء 27 محرم 1439
أعدت جامعتا " KU Leuven" و"VUB" البلجيكيتان بتعاون مع معهد "VIB" بحث جديد وهي ظاهرة صحية تعرف بـ"تأثير وربرغ"، والتي استغرقت أكثر من 9 سنوات.
غوغل تقدم برنامجاً لحماية بريدها الإلكتروني

غوغل تقدم برنامجاً لحماية بريدها الإلكتروني

تلوث الهواء في أوروبا يقضي على الآلاف من سكانها سنوياً

تلوث الهواء في أوروبا يقضي على الآلاف من سكانها سنوياً

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التوت الأزرق يعزز وظائف الدماغ لدى الأطفال

التوت الأزرق يعزز وظائف الدماغ لدى الأطفال

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أعراض نقص الحديد عند الأطفال

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

الأربعاء 27 محرم 1439
أكد طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف كال، أنه في حال نقص الحديد في جسم الأطفال فإنه يهدد بالإصابة بفقر الدم والذي يدعى الأنيميا.
تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

ما هي أسباب تغاير لون العينين؟

ما هي أسباب تغاير لون العينين؟

بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

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المرأة السعودية تساهم في انعاش سوق السيارات

المرأة السعودية تساهم في انعاش سوق السيارات

الأربعاء 27 محرم 1439
أجرت شركة "يو غوف" للأبحاث في لندن إن حوالي 85% من النساء في السعودية يسعين للحصول على رخصة قيادة لشراء سيارات خاصة بهن، ويبلغ عددهم حوالي 14 مليوناً، منهن 6.4 مليون في السن من 20 إلى 49 عاماً.
عجز الموازنة في الأردن سينتهي في عام 2018

عجز الموازنة في الأردن سينتهي في عام 2018

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

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روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

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تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

تعرف أكثر: كيف ندرس بطريقة صحيحة؟

الأربعاء 27 محرم 1439
الوقت- يشكو كثيرون من أن أولادهم يدرسون كثيراً ويجدّون في المدرسة أو الجامعة بين المتابعة وشراء المراجع والإستعانة بأستاذ خصوصي ولكن دون جدوى، فالنتائج دائماً مخيبة أو أقل من المتوقعة. هذا طبعاً وفي معظم الأحيان ليس تقصير الطالب ولا يعني أنه غبي، لأن لذلك أسباب عدّة ومن أهمها أن الطالب لا يدرس بالطريقة الصحيحة.
فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

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