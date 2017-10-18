موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
الوقت- تجارة السلاح الدولية واحدة من أهم التجارات في العالم التي تدرّ أرباحا وعائدات هائلة على المصنعين وخاصة الكبار منهم، رغم ضخامتها تبقى حقيقة هذه التجارة خفية في ظل الحديث الشائع عن الأسواق السوداء لبيع السلاح...
الوقت- قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في خطابه الأخير إنه قد أعلن نهجاً جديداً ضد إيران حيث أعتبر إيران كسبب لجميع المشكلات في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، وقد ذهب الصدام به حتى إلى حد اتهام إيران...
الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك، وسط أنباء عن قيام قوات البيشمركة التابعة للبارزاني بتخلية مواقعها لتنظيم داعش الارهابي قبل أن يصل الجيش العراقي إليها.
الوقت -قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال اقتصادي تحليلي اليوم الاثنين على لسان الكاتب "هاميش مكري" إنه يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من احتفال الرئيس شي جين بينغ لمعرفة ما إذا كان بإمكان الصين توسيع صناعات الخدمات...
الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
الوقت- يشكو كثيرون من أن أولادهم يدرسون كثيراً ويجدّون في المدرسة أو الجامعة بين المتابعة وشراء المراجع والإستعانة بأستاذ خصوصي ولكن دون جدوى، فالنتائج دائماً مخيبة أو أقل من المتوقعة. هذا طبعاً وفي معظم الأحيان ليس تقصير الطالب ولا يعني أنه غبي، لأن لذلك أسباب عدّة ومن أهمها أن الطالب لا يدرس بالطريقة الصحيحة.