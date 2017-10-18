موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الرقة بعد داعش.. السيطرة كردية والمكسب أمريكي! الوقت- مدينة الرقة التي كانت المعقل الأهم لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا باتت اليوم تحت سيطرة الأكراد بيد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)...

تجارة السلاح الأمريكية.. الحقيقة الخفية! الوقت- تجارة السلاح الدولية واحدة من أهم التجارات في العالم التي تدرّ أرباحا وعائدات هائلة على المصنعين وخاصة الكبار منهم، رغم ضخامتها تبقى حقيقة هذه التجارة خفية في ظل الحديث الشائع عن الأسواق السوداء لبيع السلاح...

ماهی اسباب الخوف الامريكي من ايران الوقت- قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في خطابه الأخير إنه قد أعلن نهجاً جديداً ضد إيران حيث أعتبر إيران كسبب لجميع المشكلات في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، وقد ذهب الصدام به حتى إلى حد اتهام إيران...

وول ستريت جورنال: كردستان العراق خسر رهانه على الإستقلال الوقت- خسر القادة السياسيون في إقليم كردستان العراقي رهانهم على الإستقلال. هذا ما كتبه "ياروسلاف تروفيموف" الكاتب المختص في منطقة الشرق الأوسط، في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية...

بعد انقلابه على بن نايف.. بن سلمان في خطر الانقلاب! الوقت- تعيش العائلة الحاكمة في السعودية اليوم حالة من الترقب والخوف وذلك بعد الاحكام الجائرة التي يتبناها ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان"

المواقف الأمريكية تجاه استعادة كركوك.. رماديّة بنكهة الانحياز؟ الوقت تتسم السياسة الخارجية الامريكية في العراق بـ "الرمادية" في الوقت الراهن وخصوصاُ فيما يتعلق بالاوضاع السياسية بين كل من اربيل وبغداد...

سنجار وحقول نفط الشمال بقبضة القوات العراقية المشتركة.. والبيشمركة تُخلي مواقعها لداعش (صور) الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك، وسط أنباء عن قيام قوات البيشمركة التابعة للبارزاني بتخلية مواقعها لتنظيم داعش الارهابي قبل أن يصل الجيش العراقي إليها.

الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي الوقت -قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال اقتصادي تحليلي اليوم الاثنين على لسان الكاتب "هاميش مكري" إنه يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من احتفال الرئيس شي جين بينغ لمعرفة ما إذا كان بإمكان الصين توسيع صناعات الخدمات...