موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الثلاثاء 26 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أخبار

رئيس الوزراء العراقي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

رئيس الوزراء العراقي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

العبادي: الأكراد طالبوا بتخليصهم من الدكتاتورية

الجيش الأمريكي: لا دلائل على وجود وحدات للحرس الثوري الإيراني في كركوك الجيش الأمريكي: لا دلائل على وجود وحدات للحرس الثوري الإيراني في كركوك

العبادي: الاستفتاء انتهى واصبح من الماضي العبادي: الاستفتاء انتهى واصبح من الماضي

استهداف دورية للشرطة التركية جنوب تركيا وسقوط قتلى وجرحى استهداف دورية للشرطة التركية جنوب تركيا وسقوط قتلى وجرحى

الرئيس العراقي يوجه كلمة خاصة لأهالي كركوك وهذا ما جاء فيها الرئيس العراقي يوجه كلمة خاصة لأهالي كركوك

غلوبال ريسيرش: يجب على أوروبا وقف ترامب عند حده لانه لم يقرأ حتى بنود الاتفاق النووي غلوبال ريسيرش: يجب على أوروبا وقف ترامب عند حده لانه لم يقرأ حتى بنود الاتفاق النووي

ايران ترد على الاقاويل التي تدعي دورها في عمليات كركوك ايران ترد على الاقاويل التي تدعي دورها في عمليات كركوك

شهداء وجرحى بينهم سوريين اثنين بغارات سعودية شمال اليمن الوقت- سقط 3 مدنيين بينهم سائق سوري شهداءا وجرح 4 أشخاص..

بيونغ يانغ تتوقّع اقتراب الحرب النووية الوقت- توقّع نائب مندوب كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، كيم إن ريونغ، وقوع..

الجيش العراقي يستعيد حقلين نفطيين من البيشمركة الوقت- تمكّن الجيش العراقي اليوم الثلااثاء، من السيطرة على حقلي..

شاهد أبشع انتحار في العالم بطله لاجئ سوري في تركيا الوقت- بعد أن فرّ من الحرب في سوريا انتحر لاجئ سوري، يبلغ..

الإعلام الكردي يفبرك صورا يزعم أنها للّواء سليماني مع قادة الحشد قبل دخول كركوك الوقت- نشرت للمرّة الثانية وكالة روداو الكردية يوم الاثنين صورة للواء قاسم..

الروهينغا في أشقى حالاتهم مع استمرار فرارهم الى بنغلادش الوقت- باتت أوضاعا الروهينغا في الحضيض مع استمرار فرار آلاف الأشخاص من منازلهم..

منظمة حقوقية تتهم الإمارات بممارسة العبودية الحديثة الوقت- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إن مؤشرات حقوق العمال..

عاجل بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح! بوتين يفاجئ كيم جونغ أون...وترامب فرح!

كركوك تعمق الخلافات بين أكبر حزبين كرديين وسط اتهامات بالخيانة كركوك تعمق الخلافات بين أكبر حزبين كرديين وسط اتهامات بالخيانة

العبادي يدعو قوات البيشمركة في كركوك الى اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية العبادي يدعو قوات البيشمركة في كركوك الى اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية

مسؤول كردي: لن نرسل أولادنا للموت دفاعاً عن كرسي البارزاني مسؤول كردي: لن نرسل أولادنا للموت دفاعاً عن كرسي البارزاني

الشرطة العراقية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة كركوك الشرطة العراقية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة كركوك

الرئيس العراقي يدعو لوقف تفاقم النزاع في كركوك والعودة للحوار بشكل فوري الرئيس العراقي يدعو لوقف تفاقم النزاع في كركوك والعودة للحوار بشكل فوري

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الروهينغا في أشقى حالاتهم مع استمرار فرارهم الى بنغلادش

الجيش العراقي يستعيد حقلين نفطيين من البيشمركة

العبادي يدعو قوات البيشمركة في كركوك الى اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية

فيدرر يسقط نادال ويتوج بلقب شنغهاي

عجز الموازنة في الأردن سينتهي في عام 2018

غلوبال ريسيرش: يجب على أوروبا وقف ترامب عند حده لانه لم يقرأ حتى بنود الاتفاق النووي

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لماذا وضعت أمريكا "جوائز مالية" مقابل معلومات عن قياديين في حزب الله؟

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ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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ما مدى تأثير الأزمة العراقية على الأسواق النفطية؟
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المواقف الأمريكية تجاه استعادة كركوك.. رماديّة بنكهة الانحياز؟

المواقف الأمريكية تجاه استعادة كركوك.. رماديّة بنكهة الانحياز؟

الوقت تتسم السياسة الخارجية الامريكية في العراق بـ "الرمادية" في الوقت الراهن وخصوصاُ فيما يتعلق بالاوضاع السياسية بين كل من اربيل وبغداد...
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سنجار وحقول نفط الشمال بقبضة القوات العراقية المشتركة.. والبيشمركة تُخلي مواقعها لداعش (صور)

سنجار وحقول نفط الشمال بقبضة القوات العراقية المشتركة.. والبيشمركة تُخلي مواقعها لداعش (صور)

الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك، وسط أنباء عن قيام قوات البيشمركة التابعة للبارزاني بتخلية مواقعها لتنظيم داعش الارهابي قبل أن يصل الجيش العراقي إليها.
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الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

الوقت -قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال اقتصادي تحليلي اليوم الاثنين على لسان الكاتب "هاميش مكري" إنه يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من احتفال الرئيس شي جين بينغ لمعرفة ما إذا كان بإمكان الصين توسيع صناعات الخدمات...
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بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

الوقت- تشهد دورة الحياة العادية الكثير من التغييرات الطبيعية التي نلاحظها بحلول فصول السنة المختلفة، وما يرافق ذلك من تساقط لأوراق الأشجار والأمطار والثلوج وغيرها...
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احداث كركوك تشعل الحرب بين الأحزاب الكرديّة والبارزاني!

احداث كركوك تشعل الحرب بين الأحزاب الكرديّة والبارزاني!

الوقت- استطاعت القوات العراقية اليوم من استعادة السيطرة على كركوك ورفع علم العراق على مبنى محافظة كركوك بعد إنزال علم كردستان العراق...
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الشيخ الصباح يغادر الرياض وسط غضب كويتي.. والقمّة الخليجية في مهب الريح

الشيخ الصباح يغادر الرياض وسط غضب كويتي.. والقمّة الخليجية في مهب الريح

الوقت- بعد نحو شهرين من آخر تحرك كويتي معلن في إطار الوساطة لحل الأزمة الخليجية، وعلى بعد بضع أسابيع من موعد القمة الخليجية المزمعة في الكويت، قام أمير الكويت الشيخ
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الدولة العراقية تستعيد سيادتها في المناطق المتنازع عليها في كركوك والعلم العراقي يرفرف في سمائها

الدولة العراقية تستعيد سيادتها في المناطق المتنازع عليها في كركوك والعلم العراقي يرفرف في سمائها

الوقت- شهدت معركة كركوك تطورات عديدة منذ انطلاقتها حيث تستمر القوات العراقية بالتقدم وسط انسحابات بالجملة للاكراد ليقوم الرئيس العراقي اليوم بالدعوة الى الحوار وسنعرض في ما يلي ابرز التطورات السياسية والعسكرية منذ انطلاق....
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تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

الوقت- يعتقد كثيرون أن قمة إيفرست الشهيرة هي أعلى قمة في العالم، ولكن سوء التدقيق في هذه المسألة أشاع هذه المعلومة الخاطئة حول العالم، وفيما يلي سنعرض لكم معلومات حول هذه المسألة تجنبكم الوقوع في الخطأ ثائية.
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ابرز ما قالت مراكز الابحاث الامريكية حول استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران

ابرز ما قالت مراكز الابحاث الامريكية حول استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران

الوقت- كتبت احدى مراكز الأبحاث الأمريكية : كيف دان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التزام إيران بالاتفاق النووي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وأجهزة المخابرات الأمريكية بالتزام إيران بهذا الاتفاق النووي؟
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مقابلات خاصة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

البياتي ل"الوقت": هناك جهود يقودها اللواء قاسم سليماني لحلحلة الازمة عبر طاولة الحوار.. دعم أمريكي واضح لمسعود البارزاني..ومنطق القوّة هو الخيار الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة

الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الإثنين 25 محرم 1439
د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- في أجواء التطورات على الساحة الفلسطينية، وحول موضوع المصالحة الأخيرة، كان لموقع الوقت الإخباري اتصال هاتفي بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
فيدرر يسقط نادال ويتوج بلقب شنغهاي

فيدرر يسقط نادال ويتوج بلقب شنغهاي

الإثنين 25 محرم 1439
تمكن اللاعب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً عالمياً الفوز على المصنف أول الإسباني المحترف رافايل نادال 6-4 و6-3، الأحد، ليتوج بلقب دورة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، في إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.
ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

ثلاثية إيكاردي تقود الإنتر لتجاوز ديربي ميلان بسلام

فيدرر سيواجه نادال في نهائي شنغهاي

فيدرر سيواجه نادال في نهائي شنغهاي

برشلونة يتعثر بتعادل مثير أمام أتلتيكو مدريد

برشلونة يتعثر بتعادل مثير أمام أتلتيكو مدريد

اليوفي يسقط أمام لاتسيو ونابولي يتصدر

اليوفي يسقط أمام لاتسيو ونابولي يتصدر

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تلوث الهواء في أوروبا يقضي على الآلاف من سكانها سنوياً

تلوث الهواء في أوروبا يقضي على الآلاف من سكانها سنوياً

الإثنين 25 محرم 1439
يسبب تلوث الجو في أوروبا بوفاة أكثر من نصف مليون سنوياً برغم تسجيل بعض التحسن عن السنوات الماضية.
ميزة فيسبوك الجديدة لطلب الطعام

ميزة فيسبوك الجديدة لطلب الطعام

التوت الأزرق يعزز وظائف الدماغ لدى الأطفال

التوت الأزرق يعزز وظائف الدماغ لدى الأطفال

روسيا تكشف عن مادة بإستطاعتها القضاء على السرطان

روسيا تكشف عن مادة بإستطاعتها القضاء على السرطان

المضادات الحيوية قد تنهي الطب الحديث

المضادات الحيوية قد تنهي الطب الحديث

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تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

الإثنين 25 محرم 1439
الوقت- يعتقد كثيرون أن قمة إيفرست الشهيرة هي أعلى قمة في العالم، ولكن سوء التدقيق في هذه المسألة أشاع هذه المعلومة الخاطئة حول العالم، وفيما يلي سنعرض لكم معلومات حول هذه المسألة تجنبكم الوقوع في الخطأ ثائية.
بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

علامات جمال غريبة في بعض دول العالم

شركة هولندية تدرب الغربان لالتقاط أعقاب السجائر +صور

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مخلوقات غريبة تهاجم بحر نيوزيلندا

مخلوقات غريبة تهاجم بحر نيوزيلندا

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عجز الموازنة في الأردن سينتهي في عام 2018

عجز الموازنة في الأردن سينتهي في عام 2018

الإثنين 25 محرم 1439
أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن عجز الموازنة في الأردن قد بلغ حوالي 571 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، ومن المؤكد أنه سينتهي بحلول منتصف العام المقبل.
ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

"تيسلا" تسرح 400 موظف من شركتها

"تيسلا" تسرح 400 موظف من شركتها

روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

بعد ثلاث سنوات افتتح أول مصرف في الموصل

بعد ثلاث سنوات افتتح أول مصرف في الموصل

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فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

السبت 23 محرم 1439
شاركت إيران والسعودية وتركيا في مسابقتي الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة ضمن الدورة السابعة عشرة من مهرجان بيروت الدولي السينمائي.
الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

في فهم مشاعر الآخرين بين النظر والإستماع

في فهم مشاعر الآخرين بين النظر والإستماع

ليست كل الإبتسامات سعادة، تعرف أكثر

ليست كل الإبتسامات سعادة، تعرف أكثر

الجزائر ضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائية

الجزائر ضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائية

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

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اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

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