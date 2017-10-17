موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

المواقف الأمريكية تجاه استعادة كركوك.. رماديّة بنكهة الانحياز؟ الوقت تتسم السياسة الخارجية الامريكية في العراق بـ "الرمادية" في الوقت الراهن وخصوصاُ فيما يتعلق بالاوضاع السياسية بين كل من اربيل وبغداد...

سنجار وحقول نفط الشمال بقبضة القوات العراقية المشتركة.. والبيشمركة تُخلي مواقعها لداعش (صور) الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك، وسط أنباء عن قيام قوات البيشمركة التابعة للبارزاني بتخلية مواقعها لتنظيم داعش الارهابي قبل أن يصل الجيش العراقي إليها.

الاندبندنت: خمسة أشياء تتعلق بالاقتصاد من المؤتمر الوطني الصيني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي الوقت -قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال اقتصادي تحليلي اليوم الاثنين على لسان الكاتب "هاميش مكري" إنه يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من احتفال الرئيس شي جين بينغ لمعرفة ما إذا كان بإمكان الصين توسيع صناعات الخدمات...

بالصور: تغييرات طبيعية تنذر بالخطر الوقت- تشهد دورة الحياة العادية الكثير من التغييرات الطبيعية التي نلاحظها بحلول فصول السنة المختلفة، وما يرافق ذلك من تساقط لأوراق الأشجار والأمطار والثلوج وغيرها...

احداث كركوك تشعل الحرب بين الأحزاب الكرديّة والبارزاني! الوقت- استطاعت القوات العراقية اليوم من استعادة السيطرة على كركوك ورفع علم العراق على مبنى محافظة كركوك بعد إنزال علم كردستان العراق...

الشيخ الصباح يغادر الرياض وسط غضب كويتي.. والقمّة الخليجية في مهب الريح الوقت- بعد نحو شهرين من آخر تحرك كويتي معلن في إطار الوساطة لحل الأزمة الخليجية، وعلى بعد بضع أسابيع من موعد القمة الخليجية المزمعة في الكويت، قام أمير الكويت الشيخ

الدولة العراقية تستعيد سيادتها في المناطق المتنازع عليها في كركوك والعلم العراقي يرفرف في سمائها الوقت- شهدت معركة كركوك تطورات عديدة منذ انطلاقتها حيث تستمر القوات العراقية بالتقدم وسط انسحابات بالجملة للاكراد ليقوم الرئيس العراقي اليوم بالدعوة الى الحوار وسنعرض في ما يلي ابرز التطورات السياسية والعسكرية منذ انطلاق....

تعرّف أكثر: إيفرست ليست أعلى قمة في العالم الوقت- يعتقد كثيرون أن قمة إيفرست الشهيرة هي أعلى قمة في العالم، ولكن سوء التدقيق في هذه المسألة أشاع هذه المعلومة الخاطئة حول العالم، وفيما يلي سنعرض لكم معلومات حول هذه المسألة تجنبكم الوقوع في الخطأ ثائية.