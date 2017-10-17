موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.
أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
الوقت- استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء، السيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك، وسط أنباء عن قيام قوات البيشمركة التابعة للبارزاني بتخلية مواقعها لتنظيم داعش الارهابي قبل أن يصل الجيش العراقي إليها.
الوقت -قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال اقتصادي تحليلي اليوم الاثنين على لسان الكاتب "هاميش مكري" إنه يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من احتفال الرئيس شي جين بينغ لمعرفة ما إذا كان بإمكان الصين توسيع صناعات الخدمات...
الوقت- شهدت معركة كركوك تطورات عديدة منذ انطلاقتها حيث تستمر القوات العراقية بالتقدم وسط انسحابات بالجملة للاكراد ليقوم الرئيس العراقي اليوم بالدعوة الى الحوار وسنعرض في ما يلي ابرز التطورات السياسية والعسكرية منذ انطلاق....
الوقت- يعتقد كثيرون أن قمة إيفرست الشهيرة هي أعلى قمة في العالم، ولكن سوء التدقيق في هذه المسألة أشاع هذه المعلومة الخاطئة حول العالم، وفيما يلي سنعرض لكم معلومات حول هذه المسألة تجنبكم الوقوع في الخطأ ثائية.
الوقت- كتبت احدى مراكز الأبحاث الأمريكية : كيف دان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التزام إيران بالاتفاق النووي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وأجهزة المخابرات الأمريكية بالتزام إيران بهذا الاتفاق النووي؟
الوقت- على واقع المستجدات القائمة في المشهد العراقي، لاسيّما مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة العراقية للبيشمركة بغية تسوية ازمة كركوك ووضعها تحت سيطرة الحكومة المركزيّة كان لموقع الوقت التحلیلي و الاخباري حوار خاص مع القيادي التركماني في منظمة بدر والوزير السابق السيد مهدي البياتي، إليكم نصّ المقابلة:
الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
تمكن اللاعب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً عالمياً الفوز على المصنف أول الإسباني المحترف رافايل نادال 6-4 و6-3، الأحد، ليتوج بلقب دورة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، في إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.
الوقت- يعتقد كثيرون أن قمة إيفرست الشهيرة هي أعلى قمة في العالم، ولكن سوء التدقيق في هذه المسألة أشاع هذه المعلومة الخاطئة حول العالم، وفيما يلي سنعرض لكم معلومات حول هذه المسألة تجنبكم الوقوع في الخطأ ثائية.