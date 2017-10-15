موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 24 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟

كيف يخطط الكيان الإسرائيلي وأمريكا لإضعاف حماس؟ يعتقد المراقبون بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي يسعيان لتوظيف المصالحة الفلسطينية بهدف تفعيل مفاوضات التسوية، الأمر الذي ترفضه حركة حماس باعتباره يتناقض مع مبدأ المقاومة ويمثل اعترافاً بكيان الاحتلال.

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أخبار

10 ملايين دولار لمن يفشي عن فساد ترامب الأخلاقي!

10 ملايين دولار لمن يفشي عن فساد ترامب الأخلاقي!

الوقت- أعرب ناشر مجلات أمريكي بارز عن استعداده لمنح مكافأة قيمتها 10 ملايين..

توقعات شبه يقينيّة بفشل استراتيجية ترامب بشأن ايران الوقت- كتبت مجلة "بلومبرغ" اليوم الأحد: إن خطر فشل استراتيجية..

عشرات القتلى في أسوأ كارثة حرائق بأمريكا الوقت- ارتفع عدد الضحايا جرّاء الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا هذا الصيف..

انتهاء مهلة تسليم آبار نفط كركوك للعراق وكردستان لايحرّك ساكنا الوقت- تنتهي اليوم الأحد المهلة التي منحتها الحكومة العراقية لإقليم كردستان..

اطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في أمريكا اطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية في أمريكا

واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه واشنطن بوست: اتهامات ترامب لطهران تتناقض مع تقارير وزرائه

السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني السعودية تنوي بيع شركة أرامكو لمستثمر صيني

سوريا: توغل الجيش التركي في محافظة إدلب يعد عدواناً سافراً سوريا: توغل الجيش التركي في محافظة إدلب يعد عدواناً سافراً

طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض طهران: الحرس الثوري قلب ايران النابض

كيري: قرار ترامب خطير ويخلق أزمة دولية.. وإيران التزمت بالاتفاق الوقت- أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إن قرار الرئيس دونالد ترامب حول إيران "خطير ويخلق أزمة دولية،"، معتبراً أن "ا لرئيس يضعف يدنا ويبعدنا عن حلفائنا ويقوي المتشددين الإيرانيين"، على حدّ وصفه.

انفجار ضخم يهزّ قلب العاصمة الصومالية مقديشو الوقت- أدّى انفجار ضخم هزّ العاصمة الصوماليّة مقديشو إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

ايران تطالب بتسجيل بيانها حول تصريحات ترامب كوثيقة لمجلس الأمن الوقت- أصدر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو بياناً طالب فيه بتسجيل بيان بلاده الصادر إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي كوثيقة في مجل

دعوات دولية لمحاسبة المسؤولين عن مآسي الروهينغا الوقت- دعا مسؤول انكليزي إلى محاسبة المسؤولين عن المآسي التي وقعت..

شهداء من الحشد الشعبي باشتباكات مع البيشمركة في كركوك الوقت- سقط 6 من عناصر الحشد الشعبي العراقي شهداء وأصيب 4 آخرون..

العبادي يضيّق الخناق على أربيل ويتهم مسؤولين أكرادا بالفساد الوقت- بدأ رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بتضييق الخناق على إقليم كردستان..

المغرب يعتقل أمريكيا بطلبٍ من الإنتربول.. ماهو السبب؟ الوقت- مساء يوم أمس الجمعة قام الأمن المغربي باعتقال مواطن أمريكي..

أربيل تطرح شروط تعجيزية لحل الأزمة بين كردستان وبغداد الوقت- بعد إعلان إقليم كردستان الانفصال عن العراق، اشترطت أربيل على بغداد خمسة شروط لحل المشاكل المالية والنفطية بين العراق وإقليم كردستان، ماسيؤدي الى تراجع الإقليم عن الإنفصال.

معركة أعلام بين روسيا وأمريكا وموسكو تتوعّد الوقت- توعّدت موسكو أنها ستحرص على إعادة الأعلام الروسية التي تمت..

الرقة خالية من إرهابيي تنظيم داعش الوقت- ذكرت مصادر إعلامية مساء الجمعة أن مدينة الرقة السورية باتت خالية..

مقتل 4 جنود للعدوان على الحدود السعودية الوقت- أقرّت وسائل إعلام سعودية أن أربعة جنود سعوديين قتلوا في معارك على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، إثر هجمات شنّتها عليهم اللجان الشعبية اليمنية.

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ترامب ليس لدية معرفة كافية بالشعب الإيراني.. حقائق تُكشف لأول مرة

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كيف ردّت الصحافة الإيرانية على ترامب؟

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ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أصوات أمريكية تندّد باستراتيجية ترامب الجديدة المعادية لايران

أصوات أمريكية تندّد باستراتيجية ترامب الجديدة المعادية لايران

الوقت- هيمنت ردود الأفعال المندّدة باستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بخصوص الملف النووي الإيراني والمعادية لطهران، والتي أعلنها في كلمة مساء الجمعة الماضي.
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الصحافة العالمية ولليوم الثاني على التوالي تنتفض ضد ترامب وتصفه بالطاغية والغبي الذي يملك ثلة من الجنرالات المجانين

الصحافة العالمية ولليوم الثاني على التوالي تنتفض ضد ترامب وتصفه بالطاغية والغبي الذي يملك ثلة من الجنرالات المجانين

الوقت- استمرت الصحافة العالمية ولليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد 15/10/2017 بالانتفاض ضد ترامب ووصفته بالطاغية والغبي الذي يملك ثلة من الجنرالات المجانين وذلك بعد خطابة الانتحاري يوم الجمعة الفائت والذي تطاول فيه المدعو ترامب على الشعب الإيراني والاتفاق النووي.
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صحيفة ألمانية: إيران هي المنتصرة، وأمريكا تُلحق الأذى بنفسها

صحيفة ألمانية: إيران هي المنتصرة، وأمريكا تُلحق الأذى بنفسها

الوقت- نشرت صحيفة "فرانکفورتر روند شاو" الألمانية تقريرا تحت عنوان "إيران هي المنتصرة" و انتقدت فيه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث فيه عن إيران والاتفاق النووي...
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عودة اللاجئين إلى أوطانهم؛ هل هو حبا وطواعية أم اصطدام بالواقع الغربي؟!

عودة اللاجئين إلى أوطانهم؛ هل هو حبا وطواعية أم اصطدام بالواقع الغربي؟!

الوقت- مغادرة الوطن الأم بطبيعة الحال قاسية فكيف إذا ما كانت تحت ظروف استثنائية مثل الحرب وماشابه ذلك، وبما أن المنطقة تشهد صراعات ساخنة منذ مايزيد عن ...
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معايير نجاح العلاقة مع الشريك

معايير نجاح العلاقة مع الشريك

الوقت- تمر جميع العلاقات الثنائية بين الرجل والمرآة بمشاكل وإختلافات فتشهد حالات من الصعود والهبوط المستمرين، وتختلف المشاكل بإختلاف العلاقة بين زواج وخطوبة وصداقة، ولأن الإنسان ليس كاملاً ولا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين في كل شيء، من الطبيعي حدوث مشاكل وإختلافات في الرأي.
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ترامب... إلى الوراء دُر

ترامب... إلى الوراء دُر

الوقت- وقّع ترامب، في حزيران الماضي، أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، برغم تعهده خلال حملته الإنتخابية بنقلها إلى القدس، و قال في مقابلة، في السابع من الشهر الحالي، أنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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الميادين في قبضة الجيش السوري و"داعش" يتآكل بسرعة كبيرة فاراً من أهم معاقله

الميادين في قبضة الجيش السوري و"داعش" يتآكل بسرعة كبيرة فاراً من أهم معاقله

الوقت- استطاع الجيش السوري وحلفاؤه انهاك تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الميادين بدير الزور وإخراجه من معقله الرئيس في المنطقة الشرقية إلى غير رجعة...
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ترامب ليس لدية معرفة كافية بالشعب الإيراني.. حقائق تُكشف لأول مرة

ترامب ليس لدية معرفة كافية بالشعب الإيراني.. حقائق تُكشف لأول مرة

الوقت- صرح وكيل المخابرات المركزية السابق "فيليب جوردي" رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي اطلقها واتهم فيها إيران بأنها لا تلتزم بالاتفاق النووي، قائلا: لدى ترامب رؤية وتصور خاطئ فيما يخص الحكومة والشعب الإيراني...
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كيف ردّت الصحافة الإيرانية على ترامب؟

كيف ردّت الصحافة الإيرانية على ترامب؟

الوقت- خصّصت اليوم السبت أغلب الصحف الإيرانية صفحتها الأولى، لتسليط الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اطلقها في وقت سابق حول الاتفاق النووي واستراتيجيته التي سوف يستخدمها مع إيران...
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مقابلات خاصة

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

د. ليلى الرحباني لـ"الوقت": أردوغان يحاول أن يُظهر مكامن قوّته، ودعم الأكراد كان خطًا تركيًّا أحمر تخطّته أمريكا

الوقت- توالت سريعاً فصول الأزمة الدبلوماسيّة بين أنقرة وواشنطن منذ توقيف السلطات التركية لأحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، إذ سارع الجانبان إلى تبادل تعليق منح تأشيرات السفر بينهما، وعادت تركيا وقررت اعتقال موظف آخر في القنصلية كما استدعت مستشار السفارة الأمريكية.
الأربعاء 20 محرم 1439
العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

العميد حطيط لـ"الوقت": إدلب ستعود إلى كنف الدولة السورية

الوقت- بعد التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر مجموعات إرهابية متشددة على مناطق شاسعة منها، وما تداولته وسائل الإعلام عن عملية حسم في المنطقة. أجرى موقع الوقت الإخباري إتصالًا هاتفيا بالخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، للوقوف عند آخر التطورات، ومعرفة ما سيؤول إليه وضع منطقة إدلب في المستقبل.
جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- في أجواء التطورات على الساحة الفلسطينية، وحول موضوع المصالحة الأخيرة، كان لموقع الوقت الإخباري اتصال هاتفي بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
برشلونة يتعثر بتعادل مثير أمام أتلتيكو مدريد

برشلونة يتعثر بتعادل مثير أمام أتلتيكو مدريد

الأحد 24 محرم 1439
الوقت- انتهت قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بنتيجة التعادل الايجابي 1-1، في الاسبوع الثامن من منافسات الدوري الاسباني.
اليوفي يسقط أمام لاتسيو ونابولي يتصدر

اليوفي يسقط أمام لاتسيو ونابولي يتصدر

رونالدو ينقذ الريال من فخ خيتافي

رونالدو ينقذ الريال من فخ خيتافي

قمة ليفربول - يونايتد تنتهي بالتعادل السلبي

قمة ليفربول - يونايتد تنتهي بالتعادل السلبي

ماذا كتبت الفيفا عن "نسور قاسيون" بعد خروجهم من تصفيات كأس العالم 2018؟!

ماذا كتبت الفيفا عن "نسور قاسيون" بعد خروجهم من تصفيات كأس العالم 2018؟!

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ميزة فيسبوك الجديدة لطلب الطعام

ميزة فيسبوك الجديدة لطلب الطعام

السبت 23 محرم 1439
أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاقها لخدمة جديدة تساعد مستخدميها في أمريكا من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعه الخاص.
التوت الأزرق يعزز وظائف الدماغ لدى الأطفال

التوت الأزرق يعزز وظائف الدماغ لدى الأطفال

روسيا تكشف عن مادة بإستطاعتها القضاء على السرطان

روسيا تكشف عن مادة بإستطاعتها القضاء على السرطان

المضادات الحيوية قد تنهي الطب الحديث

المضادات الحيوية قد تنهي الطب الحديث

الصين تستخدم بصمة الوجه لدفع المال

الصين تستخدم بصمة الوجه لدفع المال

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معايير نجاح العلاقة مع الشريك

معايير نجاح العلاقة مع الشريك

السبت 23 محرم 1439
الوقت- تمر جميع العلاقات الثنائية بين الرجل والمرآة بمشاكل وإختلافات فتشهد حالات من الصعود والهبوط المستمرين، وتختلف المشاكل بإختلاف العلاقة بين زواج وخطوبة وصداقة، ولأن الإنسان ليس كاملاً ولا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين في كل شيء، من الطبيعي حدوث مشاكل وإختلافات في الرأي.
أم تقتل طفلها لأنه يشبه والده!

أم تقتل طفلها لأنه يشبه والده!

بريطانيا تمنع استخدام الإنترنت في مدارسها

بريطانيا تمنع استخدام الإنترنت في مدارسها

البطيخ، فساده، كيفية حفظه، وأسراره الأخرى

البطيخ، فساده، كيفية حفظه، وأسراره الأخرى

خطر البدانة يجتاح دولا بأكملها وحاليا هناك 120 مليون طفل ومراهق بدين في العالم

خطر البدانة يجتاح دولا بأكملها وحاليا هناك 120 مليون طفل ومراهق بدين في العالم

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"تيسلا" تسرح 400 موظف من شركتها

"تيسلا" تسرح 400 موظف من شركتها

السبت 23 محرم 1439
أعلنت شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية بأنها سرحت حوالي 400 من موظفيها، من بينهم موظفون كبار كرؤساء الفرق والمراقبين، وذلك بعد أن قامت بتقييم سنوي.
روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

روسيا تشحن أطنان من الحبوب إلى بلدان عربية

بعد ثلاث سنوات افتتح أول مصرف في الموصل

بعد ثلاث سنوات افتتح أول مصرف في الموصل

تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 37%

تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 37%

أغنى رجل في الصين تصل ثروته إلى 43 مليار دولار

أغنى رجل في الصين تصل ثروته إلى 43 مليار دولار

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فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

فيلم إيراني يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت

السبت 23 محرم 1439
شاركت إيران والسعودية وتركيا في مسابقتي الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة ضمن الدورة السابعة عشرة من مهرجان بيروت الدولي السينمائي.
الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

الإمارات تعلن قوائم جائزة اتصالات لكتاب الطفل

في فهم مشاعر الآخرين بين النظر والإستماع

في فهم مشاعر الآخرين بين النظر والإستماع

ليست كل الإبتسامات سعادة، تعرف أكثر

ليست كل الإبتسامات سعادة، تعرف أكثر

الجزائر ضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائية

الجزائر ضيف شرف في مهرجان قرطاج السينمائية

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

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اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا

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