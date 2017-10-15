موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

أصوات أمريكية تندّد باستراتيجية ترامب الجديدة المعادية لايران الوقت- هيمنت ردود الأفعال المندّدة باستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بخصوص الملف النووي الإيراني والمعادية لطهران، والتي أعلنها في كلمة مساء الجمعة الماضي.

الصحافة العالمية ولليوم الثاني على التوالي تنتفض ضد ترامب وتصفه بالطاغية والغبي الذي يملك ثلة من الجنرالات المجانين الوقت- استمرت الصحافة العالمية ولليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد 15/10/2017 بالانتفاض ضد ترامب ووصفته بالطاغية والغبي الذي يملك ثلة من الجنرالات المجانين وذلك بعد خطابة الانتحاري يوم الجمعة الفائت والذي تطاول فيه المدعو ترامب على الشعب الإيراني والاتفاق النووي.

صحيفة ألمانية: إيران هي المنتصرة، وأمريكا تُلحق الأذى بنفسها الوقت- نشرت صحيفة "فرانکفورتر روند شاو" الألمانية تقريرا تحت عنوان "إيران هي المنتصرة" و انتقدت فيه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث فيه عن إيران والاتفاق النووي...

عودة اللاجئين إلى أوطانهم؛ هل هو حبا وطواعية أم اصطدام بالواقع الغربي؟! الوقت- مغادرة الوطن الأم بطبيعة الحال قاسية فكيف إذا ما كانت تحت ظروف استثنائية مثل الحرب وماشابه ذلك، وبما أن المنطقة تشهد صراعات ساخنة منذ مايزيد عن ...

معايير نجاح العلاقة مع الشريك الوقت- تمر جميع العلاقات الثنائية بين الرجل والمرآة بمشاكل وإختلافات فتشهد حالات من الصعود والهبوط المستمرين، وتختلف المشاكل بإختلاف العلاقة بين زواج وخطوبة وصداقة، ولأن الإنسان ليس كاملاً ولا يمكن لشخصين أن يكونا متماثلين في كل شيء، من الطبيعي حدوث مشاكل وإختلافات في الرأي.

ترامب... إلى الوراء دُر الوقت- وقّع ترامب، في حزيران الماضي، أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، برغم تعهده خلال حملته الإنتخابية بنقلها إلى القدس، و قال في مقابلة، في السابع من الشهر الحالي، أنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

الميادين في قبضة الجيش السوري و"داعش" يتآكل بسرعة كبيرة فاراً من أهم معاقله الوقت- استطاع الجيش السوري وحلفاؤه انهاك تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الميادين بدير الزور وإخراجه من معقله الرئيس في المنطقة الشرقية إلى غير رجعة...

ترامب ليس لدية معرفة كافية بالشعب الإيراني.. حقائق تُكشف لأول مرة الوقت- صرح وكيل المخابرات المركزية السابق "فيليب جوردي" رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي اطلقها واتهم فيها إيران بأنها لا تلتزم بالاتفاق النووي، قائلا: لدى ترامب رؤية وتصور خاطئ فيما يخص الحكومة والشعب الإيراني...