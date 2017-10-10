موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

زيارة الجبوري لأربيل.. بين المبادرة الفردية والخطأ السياسي! الوقت- في وقت أكد البرلمان العراقي عدم مشروعية هذا الاستفتاء لا يمكن وصف زيارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل إلا بالخطأ الاستراتيجي.

الاتفاق النووي؛ مواقف متباينة للدول الست الكبرى وابرز التداعيات عليها الوقت- منذ أن قررت مجموعة 5+1 الدخول في مفاوضات نووية مع إيران، كان لكل طرف في هذه المفاوضات مواقف مهمة على سير عملية التفاوض...

للتوتر مخاطر جدية تعرفوا عليها الوقت- يشعر معظمنا بالأثار البدنية المباشرة التي تتركها حالتنا النفسية على الجسم، والتوتر المستمر يعتبر أحد أكثر العوامل التي تترك آثاراً سلبية على صحتنا، فجسم الإنسان يتأثر بالتوتر بشكل سلبي كبير وذلك جرّاء إرتباط التوتر والحالة الذهنية التي ترافقه بإنتاج هرمون الكورنيزول المعروف.

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده الوقت- إذاً، إنها القضية الفلسطينة التي لا ينخفض صداها في المنطقة العربية عموماً والمغربية خصوصاً فقد عادت اليوم هذا القضية وبشكل رسمي إلى قاعات البرلمان المغربي الذي رفض نوابه قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي...

أمريكا، البلد الأكثر مديونية في العالم! الوقت- تعد مشكلة الديون في الولايات المتحدة الامريكية مشكلة كبرى للبلاد باعتبارها اكبر اقتصاد في العالم...

موقع أمريكي ينشر دراسات استبيانية تكشف عن الفقر وعدم المساواة في أمريكا الوقت- نشر موقع وورلد سوشاليست الأمريكي اليوم تقريراً يتضمن عددا من الدراسات الاستبيانية التي تكشف عدم المساواة والفقر في أمريكا...

السيد نصرالله: المعركة مع داعش لا تنتهي إلا بازالتها من الوجود الوقت- قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الأحد خلال حفل تأبيني لعدد من الشهداء أن المعركة مع داعش لا تنتهي إلا بازالتها من الوجود.

"نيويورك تايمز" لترامب؛ اعمل كرجل دولة ..والتزم بالاتفاق النووي الوقت- كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا تحت عنوان" الرئيس ترامب يجب عليك أن لا تلغي معاهدة الاتفاق النووية مع إيران"...