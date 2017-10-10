موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الثلاثاء 19 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟ الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

أخبار

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

فورين بوليسي: تفشي وباء الكوليرا في اليمن على وشك كسر الرقم القياسي

ظريف يؤكد ان بلاده سترد على أي قرار يمس الحرس الثوري ظريف يؤكد ان بلاده سترد على أي قرار يمس الحرس الثوري

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تعرّف على الخط البحري الذي تمّ إطلاقه بين روسيا وسوريا الوقت- تم إطلاق خط بحري منتظم بين مرفأ اللاذقية السوري وميناء نوفورسييسك الروسي، بالتعاون مع شركة (سيما سي جي إم) الروسية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية.

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اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب اليونسيف: أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

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ميركل تتنازل عن موقفها السابق حول اللاجئين بعد اتفاق سياسي ميركل تتنازل عن موقفها السابق بخصوص اللاجئين

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ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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زيارة الجبوري لأربيل.. بين المبادرة الفردية والخطأ السياسي!

الوقت- في وقت أكد البرلمان العراقي عدم مشروعية هذا الاستفتاء لا يمكن وصف زيارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل إلا بالخطأ الاستراتيجي.
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الاتفاق النووي؛ مواقف متباينة للدول الست الكبرى وابرز التداعيات عليها

الاتفاق النووي؛ مواقف متباينة للدول الست الكبرى وابرز التداعيات عليها

الوقت- منذ أن قررت مجموعة 5+1 الدخول في مفاوضات نووية مع إيران، كان لكل طرف في هذه المفاوضات مواقف مهمة على سير عملية التفاوض...
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للتوتر مخاطر جدية تعرفوا عليها

للتوتر مخاطر جدية تعرفوا عليها

الوقت- يشعر معظمنا بالأثار البدنية المباشرة التي تتركها حالتنا النفسية على الجسم، والتوتر المستمر يعتبر أحد أكثر العوامل التي تترك آثاراً سلبية على صحتنا، فجسم الإنسان يتأثر بالتوتر بشكل سلبي كبير وذلك جرّاء إرتباط التوتر والحالة الذهنية التي ترافقه بإنتاج هرمون الكورنيزول المعروف.
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بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

بالفيديو... وزير دفاع إسرائيلي في مؤتمر بالمغرب والنواب المغاربة يرفضون حضوره ويدعون لطرده

الوقت- إذاً، إنها القضية الفلسطينة التي لا ينخفض صداها في المنطقة العربية عموماً والمغربية خصوصاً فقد عادت اليوم هذا القضية وبشكل رسمي إلى قاعات البرلمان المغربي الذي رفض نوابه قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي...
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أمريكا، البلد الأكثر مديونية في العالم!

أمريكا، البلد الأكثر مديونية في العالم!

الوقت- تعد مشكلة الديون في الولايات المتحدة الامريكية مشكلة كبرى للبلاد باعتبارها اكبر اقتصاد في العالم...
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موقع أمريكي ينشر دراسات استبيانية تكشف عن الفقر وعدم المساواة في أمريكا

موقع أمريكي ينشر دراسات استبيانية تكشف عن الفقر وعدم المساواة في أمريكا

الوقت- نشر موقع وورلد سوشاليست الأمريكي اليوم تقريراً يتضمن عددا من الدراسات الاستبيانية التي تكشف عدم المساواة والفقر في أمريكا...
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السيد نصرالله: المعركة مع داعش لا تنتهي إلا بازالتها من الوجود

السيد نصرالله: المعركة مع داعش لا تنتهي إلا بازالتها من الوجود

الوقت- قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الأحد خلال حفل تأبيني لعدد من الشهداء أن المعركة مع داعش لا تنتهي إلا بازالتها من الوجود.
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"نيويورك تايمز" لترامب؛ اعمل كرجل دولة ..والتزم بالاتفاق النووي

"نيويورك تايمز" لترامب؛ اعمل كرجل دولة ..والتزم بالاتفاق النووي

الوقت- كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا تحت عنوان" الرئيس ترامب يجب عليك أن لا تلغي معاهدة الاتفاق النووية مع إيران"...
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السعودية؛ تاريخ حافل بالفتاوى... هل من مغيث؟!

السعودية؛ تاريخ حافل بالفتاوى... هل من مغيث؟!

الوقت- يستخدم عدد كبير من المشايخ والدعاة السعوديين مواقع التواصل الاجتماعي كأسلوب جديد لنشر وبث الفتاوى والمواقف والصور والتغريدات، ويبقى السؤال ماهي طبيعة هذه الفتاوى وبمصلحة ...
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مقابلات خاصة

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

جمعة العطواني لـ"الوقت": البارزاني يريد أن يحفظ ماء وجهه؛ والإنفصال لم يعد وارداً حتى في أحلامه

بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
الخميس 14 محرم 1439
علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

علي فيصل لـ"الوقت": لاغنى عن المقاومة وسلاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الوقت- في أجواء التطورات على الساحة الفلسطينية، وحول موضوع المصالحة الأخيرة، كان لموقع الوقت الإخباري اتصال هاتفي بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

البياتي لـ"الوقت": للإستفتاء عواقب وخيمة تطال الأكراد.. والتركمان ملتزمون بخطوات الدولة العراقية

الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
الخاقاني: دور الحشد مكمّل لعمل باقي المؤسسات، والمرجعية تجد في إستمراره ضرورة محتمة

الخاقاني: دور الحشد مكمّل لعمل باقي المؤسسات، والمرجعية تجد في إستمراره ضرورة محتمة

حول الحملات الإعلامية المستمرة ضد الحشد الشعبي، وحول مستقبل الحشد في مرحلة ما بعد داعش ودوره في الساحات الثقافية والإجتماعية كان لمراسلنا في العراق حوار مع مسؤول فرقة الإمام علي ومسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف وقائد عمليات شرق الأنبار الشيخ كريم الخاقاني:
مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً

أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
آيسلند تفعلها وتعبر إلى المونديال

آيسلند تفعلها وتعبر إلى المونديال

الثلاثاء 19 محرم 1439
تغلبت آيسلند على كوسوفو 2-0، لتتصدر بذلك المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، لتتأهل بذلك إلى مونديال روسيا 2018.
صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق

صربيا تتأهل إلى المونديال وإيرلندا إلى الملحق

غوفان يحرز لقب دورة طوكيو اليابانية

غوفان يحرز لقب دورة طوكيو اليابانية

صلاح يقود الفراعنة إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاماً

صلاح يقود الفراعنة إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاماً

نادال يتوج بجائزة بكين الدولية

نادال يتوج بجائزة بكين الدولية

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خلل في سامسونغ اس 8 يؤدي إلى اختفاء الرسائل النصية

خلل في سامسونغ اس 8 يؤدي إلى اختفاء الرسائل النصية

الثلاثاء 19 محرم 1439
واجه بعض مستخدمي هواتف سامسونغ اس 8 مشكلة وخلل تتعلق بالرسائل النصية، وذكروا أنهم يتلقون فقط نصف الرسائل النصية التي تُرسل إليهم، حتى لو حملت الرسالة علامة "أرسلت" في هاتف المرسل.
الخضروات الورقية وأهميتها على صحة القلب

الخضروات الورقية وأهميتها على صحة القلب

الموز يقينا من السكتات الدماغية والقلبية

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للتوتر مخاطر جدية تعرفوا عليها

للتوتر مخاطر جدية تعرفوا عليها

الثلاثاء 19 محرم 1439
الوقت- يشعر معظمنا بالأثار البدنية المباشرة التي تتركها حالتنا النفسية على الجسم، والتوتر المستمر يعتبر أحد أكثر العوامل التي تترك آثاراً سلبية على صحتنا، فجسم الإنسان يتأثر بالتوتر بشكل سلبي كبير وذلك جرّاء إرتباط التوتر والحالة الذهنية التي ترافقه بإنتاج هرمون الكورنيزول المعروف.
شابة هولندية تبتكر طريقة غريبة لمحاربة التحرش + صور

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فرنسي ينتحر من الطابق الخامس لفندق برفقة ولديه

فرنسي ينتحر من الطابق الخامس لفندق برفقة ولديه

الفاكهة المجففة مفتاح لإنقاص الوزن والرشاقة

الفاكهة المجففة مفتاح لإنقاص الوزن والرشاقة

منازل لاتراها حتى في الاحلام وحياة ترف خيالية، تعرف أين وكيف يعيش أثرياء العالم لعام 2017

منازل لاتراها حتى في الاحلام وحياة ترف خيالية، تعرف أين وكيف يعيش أثرياء العالم لعام 2017

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الحريري يؤكد أن زيادة الضرائب تحمي الليرة من الإنهيار

الحريري يؤكد أن زيادة الضرائب تحمي الليرة من الإنهيار

الثلاثاء 19 محرم 1439
أعلن رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" عن أن البرلمان اللبناني قد أقر زيادات الضرائب لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام، وأكد بأنها كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.
إقتصاد كوريا الشمالية في نمو مستمر

إقتصاد كوريا الشمالية في نمو مستمر

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الصين تعاقب أكثر من مليون مسؤول فساد

توقيع صفقات بقيمة ملياري دولار بين روسيا والسعودية

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أمازون تدخل سوق الأدوية

أمازون تدخل سوق الأدوية

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أدباء وشعراء إيرانيون على قائمة اليونسكو الدولية للمشاهير

أدباء وشعراء إيرانيون على قائمة اليونسكو الدولية للمشاهير

الثلاثاء 19 محرم 1439
سجل حوالي 31 أديباً وشاعراً وعالماً إيرانياً في قائمة المنظمة الدولية لمشاهير العالم كالشاعر فردوسي وسعدي وحافظ والعالم الشهير ابن سينا، وذلك بحسب ما أعلنه الأمين العام للجنة الوطنية المعنية بشؤون منظمة اليونسكو في إيران سعد الله نصيري.
السوري غسان مسعود يقتحم أسوار هوليوود من جديد وهذه المرة مع كيفن سبيسي

السوري غسان مسعود يقتحم أسوار هوليوود من جديد وهذه المرة مع كيفن سبيسي

إفتتاح أكبر مجمع للغة الضاد في موريتانيا

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ألبوم صور وفيدئو

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