موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

أزمات أمريكا وتركيا تتفاقم: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟الوقت- تتولى فصول الخلاف بين أنقرة وواشنطن. آخر فصولها تمثّلت في إصدار السلطات القضائية التركيّة أمراً بتوقيف متين توبوظ الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة التجسّس والتواصل مع مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا.
أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهرانتكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.
الوقت- يشعر معظمنا بالأثار البدنية المباشرة التي تتركها حالتنا النفسية على الجسم، والتوتر المستمر يعتبر أحد أكثر العوامل التي تترك آثاراً سلبية على صحتنا، فجسم الإنسان يتأثر بالتوتر بشكل سلبي كبير وذلك جرّاء إرتباط التوتر والحالة الذهنية التي ترافقه بإنتاج هرمون الكورنيزول المعروف.
الوقت- إذاً، إنها القضية الفلسطينة التي لا ينخفض صداها في المنطقة العربية عموماً والمغربية خصوصاً فقد عادت اليوم هذا القضية وبشكل رسمي إلى قاعات البرلمان المغربي الذي رفض نوابه قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي...
بعد إجراء الإستفتاء غير الشرعي على استقلال إقليم كردستان، في ظلّ معارَضة دولية وإقليمية ومحلية، أعلنت بعض القيادات الكردية عن تشكيل ما سمّوه "مجلس القيادة الكردستانية"، في إجراء سرعان ما لقي صخبًا واعتراضاتٍ عارمةٍ داخل الإقليم.
الوقت- رغم التحذير من العواقب والتهديد بإجراءات عقابية من حكومة بغداد ودول إقليمية، مضى أكراد العراق في استفتاء تقرير مصيرهم، ما رفع حدة التوتر في بلد لم ينته بعد من حربه ضد داعش، وفي ظل تسارع الأحداث والخطوات على الأرض، ما قد ينذر بتصعيد كبير بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم
حول الحملات الإعلامية المستمرة ضد الحشد الشعبي، وحول مستقبل الحشد في مرحلة ما بعد داعش ودوره في الساحات الثقافية والإجتماعية كان لمراسلنا في العراق حوار مع مسؤول فرقة الإمام علي ومسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف وقائد عمليات شرق الأنبار الشيخ كريم الخاقاني:
الوقت- يشعر معظمنا بالأثار البدنية المباشرة التي تتركها حالتنا النفسية على الجسم، والتوتر المستمر يعتبر أحد أكثر العوامل التي تترك آثاراً سلبية على صحتنا، فجسم الإنسان يتأثر بالتوتر بشكل سلبي كبير وذلك جرّاء إرتباط التوتر والحالة الذهنية التي ترافقه بإنتاج هرمون الكورنيزول المعروف.
سجل حوالي 31 أديباً وشاعراً وعالماً إيرانياً في قائمة المنظمة الدولية لمشاهير العالم كالشاعر فردوسي وسعدي وحافظ والعالم الشهير ابن سينا، وذلك بحسب ما أعلنه الأمين العام للجنة الوطنية المعنية بشؤون منظمة اليونسكو في إيران سعد الله نصيري.