موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- أطلقت كوريا الشمالية يوم أمس الجمعة صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، ليعلن بعدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ بفخر أن أراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بلاده إثر التجربة الصاروخية الناجحة.
الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم السبت 2017/7/29 من دعوة امريكا الى قبول ضعفها وصحف اخرى تقول "باي باي" لتغيير النظام في سوريا وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم الجمعة 2017/7/28 من صراع بين الكونغرس وترامب الى حرب نووية وشيكة الوقوع وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
الوقت- لا تقتصر العناية بالجسم على الرعاية بالأمور الجمالية والظاهرية، بل إن الجانب الصحي أكثر أهمية وأجدر بالرعاية. لذا ينصح الأطباء والمختصون بإجراء الفحوصات بشكل دوري ومنظم للحرص على جسم سليم وقوي ومن أهم هذه الفحوصات تلك المرتبطة بأمراض ومشاكل كـ..
بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
أثارت جولة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المنطقة والتي استهلها من السعودية الكثير من علامات الاستفهام حول خارطة الاصطفافات الجديدة في المنطقة بعد تحرير الموصل، وانحسار الأزمة في سوريا واختلاف السعودية وقطر.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بفسخ عقد المدرب البرتغالي "أوغوستو إيناسيو" بعد مرور خلاف وتوتر شديد في النادي، ومنح المدير الفني راتب شهر ونصف بدلًا من ثلاثة أشهر وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
الوقت- توصل العلماء إلى اكتشاف جين موجود في جسم الإنسان يعمل على تنظيم عملية إنقسام الخلايا من خلال إيقاف هذه العملية ليعطي فترة راحة للخلايا بهدف تمكينها من دراسة ومراجعة أقسام وجزئيات الحمض النووي للخلية للتأكد من عدم تضمنه لأي طفرة أو خلل ما، وفي حال وجود خلل يعمل هذا الجين على ترتيبها وتنظيمها قبل أي انقسام جديد.