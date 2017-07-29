موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  السبت 5 ذی‌القعده‏ 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

حادثة السفارة الإسرائيلية: الشارع الأردني يستنفر ضد نظامه والتطبيع مع تل أبيب!

حادثة السفارة الإسرائيلية: الشارع الأردني يستنفر ضد نظامه والتطبيع مع تل أبيب! شكلت حادثة السفارة الإسرائيلية، مادة إعلامية لما أنتجته من سخطٍ شعبي أردني حول التعاطي الرسمي مع مقتل أردنيين على يد حارس أمن سفارة الكيان الإسرائيلي.

التحديات الجيوبوليتيكية التي تواجه إقليم كردستان العراق في حال الانفصال يعتقد المراقبون بأن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان العراق ستحول دون انفصاله، وفي مقدمة هذه التحديات رفض دول الجوار والحكومة المركزية في بغداد وعموم الشعب لاسيّما الشيعة.

الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق.. بين الحلم والرفض يعتقد المراقبون بأن رفض الحكومة العراقية والوضع الإقلیمي وضغوطات المجتمع الدولي لا تسمح لإقليم کردستان العراق بالانفصال عن البلد، بالإضافة إلى رفض أحزاب كردية مهمة لموضوع الانفصال.

استفتاء الانفصال الكردي وابرز المعوقات التي يواجهها الوقت- أدى الانهيار الأمني في العراق عام 2014 وسيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد الى انشغال الحكومة المركزية بالحرب مما فسح المجال أمام سلطات اقليم كردستان للمضي بمشروع الانفصال...

الفخ الذي تنصبه الدول الخليجية لإقليم كردستان العراق الوقت- بالتزامن مع إستعدادات إقليم كردستان العراقي لإستفتاء تعيين المصير، تسعى الإمارات والسعودية لدعم إنفصالٍ يخدم مصالحهما ولبناء قاعدة عسكرية فيه مقابل الدعم اللامحدود. في حين تتأهب بغداد لكبح جماحهما.

أخبار

العبادي يعلن رسمياً عن مشاركة الحشدين العشائري والشعبي بمعركة تلعفر

العبادي يعلن رسمياً عن مشاركة الحشدين العشائري والشعبي بمعركة تلعفر

العبادي يعلن رسمياً عن مشاركة الحشدين العشائري والشعبي بمعركة تلعفر

موقع امريكي: استقلال كاليفورنيا قاب قوسين او ادنى وحركات الانفصال تعم امريكا موقع امريكي: استقلال كاليفورنيا قاب قوسين او ادنى وحركات الانفصال تعم امريكا

بالصور... كيف سخر فيصل القاسم من الملك سلمان بالصور... كيف سخر فيصل القاسم من الملك سلمان

مجزرة جديدة للتحالف الامريكي بحق المدنيين في سوريا.. وهذا هو عدد الضحايا الوقت- كشفت مصادر سورية اليوم السبت، عن مقتل 15 مدنيا من عائلة واحدة، في قصف..

الجيش العراقي يتأهّب لتحرير تلعفر غربي الموصل الوقت- بعد تحرير كامل الموصل من إرهاب تنظيم داعش، أكدت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة استكمال..

الجيش السوري يتقدم في ريف الرقة.. والغوطة الشرقية تطالب النصرة بالخروج الوقت- ظهر في آخر خريطة نُشرت من قبل مصادر إعلامية سورية، سيطرة الجيش السوري على بلدات..

اجتماع مُريب لدول حصار قطر بالعاصمة البحرينية الوقت- وسط مطالبات أمريكية ودولية بالتسريع في تسوية الأزمة الخليجية، تُجري الدول الأربع المحاصرة..

الجيش اللبناني يصرّ على تطهير كامل الحدود الشرقية من الإرهاب الوقت- أعلن رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن "حاتم ملاك"، أن حرب الجيش ضد الإرهاب...

زعيم كوريا الشمالية يوجّه رسالة تهديد جديدة لأمريكا؟ الوقت- توعّد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" يوم أمس الجمعة، باستهداف أمريكا..

هذا هو موقف الإتحاد الأوروبي من الأحداث الأخيرة في القدس الوقت- أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "فيديركا موغريني، يوم السبت..

عقوبات أمريكية جديدة على طهران وظريف يرد عقوبات أمريكية جديدة على طهران وظريف يرد

ضحايا في حادث دهس بالعاصمة الفلندية ضحايا في حادث دهس بالعاصمة الفلندية

طهران ترد على تصريحات واشنطن حول صاروخ "سيمرغ" طهران ترد على تصريحات واشنطن حول صاروخ "سيمرغ"

شهيد وعشرات الجرحى باحياء "جمعة الانتصار" في القدس المحتلة شهيد وعشرات الجرحى باحياء "جمعة الانتصار" في القدس المحتلة

أول رد روسي على العقوبات الأمريكية الجديدة أول رد روسي على العقوبات الأمريكية الجديدة

تظاهرات حاشدة في الأردن تطالب باغلاق السفارة الاسرائيلية تظاهرات حاشدة في الأردن تطالب باغلاق السفارة الاسرائيلية

المحكمة العليا في باكستان تقرر اقالة رئيس الوزراء نواز شريف المحكمة العليا في باكستان تقرر اقالة رئيس الوزراء نواز شريف

قصة رئيس دولة سابق اصبح بلا جنسية حالياً قصة رئيس سابق اصبح بلا جنسية حالياً

مسؤول في البيت الأبيض يهدد الموظفين بالقتل مسؤول في البيت الأبيض يهدد الموظفين بالقتل

هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بالكشف عن مصير محمد بن نايف هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بالكشف عن مصير محمد بن نايف

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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هل تغرق السعودية برمال الخلافات بين بن سلمان وبن فهد، وما سر هجوم الأخير على بن زايد؟!
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ألا يجب أن يخجل بعض حكام العرب من أفعالهم؟؟
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خبراء عسكريون أمريكيون يؤكدون تصريحات كيم بأن أمريكا بأكملها في مرمى الصواريخ الكورية

خبراء عسكريون أمريكيون يؤكدون تصريحات كيم بأن أمريكا بأكملها في مرمى الصواريخ الكورية

الوقت- أطلقت كوريا الشمالية يوم أمس الجمعة صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، ليعلن بعدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ بفخر أن أراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بلاده إثر التجربة الصاروخية الناجحة.
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"مُلهم الانتفاضات" تمر ذكراه الثلاثون ولاتزال الانتفاضة متقدة

"مُلهم الانتفاضات" تمر ذكراه الثلاثون ولاتزال الانتفاضة متقدة

الوقت- تبنأ مقتلهُ قبل مقتلهِ، ناجي العلي هذه القامة الفلسطينية الكبيرة التي أقلقت كيان الاحتلال وجعلته يرتبك أمام هذا الفنان الذي استطاع أن يحول رسومه الكاريكاتورية إلى منارة وطريق ثوري...
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بالصور... كيف سخر فيصل القاسم من الملك سلمان

بالصور... كيف سخر فيصل القاسم من الملك سلمان

بالصور... كيف سخر فيصل القاسم من الملك سلمان
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عوائل المحكومين بالإعدام في السعودية يضعون نظام آل سعود في قفص الاتهام

عوائل المحكومين بالإعدام في السعودية يضعون نظام آل سعود في قفص الاتهام

الوقت- بعد مزاعم صحيفة عكاظ بأن محاكمات 14 مواطناً سعودياً محكومين بالإعدام، جرت علنية وبحضور جهات دبلوماسية وحقوقية، نفت عائلات المحكومين يوم السبت هذه الإدعاءات.
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صحف اجنبية تدعو امريكا الى قبول ضعفها واخرى تقول "باي باي" لتغيير النظام في سوريا

صحف اجنبية تدعو امريكا الى قبول ضعفها واخرى تقول "باي باي" لتغيير النظام في سوريا

الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم السبت 2017/7/29 من دعوة امريكا الى قبول ضعفها وصحف اخرى تقول "باي باي" لتغيير النظام في سوريا وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
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جولة في الصحافة العالمية؛ من صراع بين الكونغرس وترامب الى حرب نووية وشيكة الوقوع

جولة في الصحافة العالمية؛ من صراع بين الكونغرس وترامب الى حرب نووية وشيكة الوقوع

الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم الجمعة 2017/7/28 من صراع بين الكونغرس وترامب الى حرب نووية وشيكة الوقوع وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
alwaght.com
الكراهية تواجه المسلمين في أمريكا والمسلمون قلقون من تزايد التمييز ضدهم

الكراهية تواجه المسلمين في أمريكا والمسلمون قلقون من تزايد التمييز ضدهم

يمر المسلمون في دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بأصعب مرحلة تاريخية من ناحية التمييز العنصري والقمع الممنهج لأسباب تتعلق بسياسة هذه الدول في هذه المرحلة بالذات.
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مشاكل النوم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر

مشاكل النوم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر

الوقت- كشفت الأبحاث الجديدة عن وجود ارتباط وثيق بين اضطرابات النوم والأرق من جهة ومرض الزهايمر " مرض خرف الشيخوخة" من جهة أخرى، وعلى الرغم من مرور أكثر من مائة عام على...
alwaght.com
أرقام عليك معرفتها لحياة صحية وجسم سليم

أرقام عليك معرفتها لحياة صحية وجسم سليم

الوقت- لا تقتصر العناية بالجسم على الرعاية بالأمور الجمالية والظاهرية، بل إن الجانب الصحي أكثر أهمية وأجدر بالرعاية. لذا ينصح الأطباء والمختصون بإجراء الفحوصات بشكل دوري ومنظم للحرص على جسم سليم وقوي ومن أهم هذه الفحوصات تلك المرتبطة بأمراض ومشاكل كـ..
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مقابلات خاصة

الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
الخميس 27 رمضان 1438
طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

الوقت- بين ليلة وضحاها عُزل محمد بن نايف من منصب ولاية العهد، بعد قضم قوته، ليُعلن في وقت مبكر من صباح اليوم عن تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد، في آخر خطوات الأخير لاعتلاء عرش المملكة السعودية.
عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ الوقت: لن نسمح بأن يأتي بديل عن إيران في إقامة العلاقات مع العراق

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ الوقت: لن نسمح بأن يأتي بديل عن إيران في إقامة العلاقات مع العراق

أثارت جولة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المنطقة والتي استهلها من السعودية الكثير من علامات الاستفهام حول خارطة الاصطفافات الجديدة في المنطقة بعد تحرير الموصل، وانحسار الأزمة في سوريا واختلاف السعودية وقطر.
رئيس المجلس الايزيدي الاعلى لـ الوقت: تم تشكيل فوجين من الايزديين انخرطا في صفوف الحشد الشعبي

رئيس المجلس الايزيدي الاعلى لـ الوقت: تم تشكيل فوجين من الايزديين انخرطا في صفوف الحشد الشعبي

بعد تحرير الحشد الشعبي العراقي مدينة سنجار العراقية من سيطرة تنظيم داعش، وبدء عودة سكانها الايزديين إليها، وجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة تحدي جديد ألا وهو الضغوط الكردية لضم المناطق الايزدية الى كردستان.
الهاشمي لـ"الوقت": تأجيل الإنتخابات مؤامرة أمريكية، والغرب يسعى إلى حكومة طوارئ ليملي مشروعه على الشعب العراقي

الهاشمي لـ"الوقت": تأجيل الإنتخابات مؤامرة أمريكية، والغرب يسعى إلى حكومة طوارئ ليملي مشروعه على الشعب العراقي

تزايد في الآونة الأخيرة الحديث عن تأجيل للإنتخابات العراقية، إنتخابات يعوّل الشعب العراقي عليها كثيرا، ويعتبرها سبيله للتعبير عن آرائه وتطلعاته للمستقبل، من خلال اختيار ممثلين له في البرلمان والحكومة
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
إيناسيو يفسخ عقده مع الزمالك المصري

إيناسيو يفسخ عقده مع الزمالك المصري

الجمعة 4 ذی‌القعده‏ 1438
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بفسخ عقد المدرب البرتغالي "أوغوستو إيناسيو" بعد مرور خلاف وتوتر شديد في النادي، ومنح المدير الفني راتب شهر ونصف بدلًا من ثلاثة أشهر وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
الفشل يلاحق البايرن في جولته التحضيرية

الفشل يلاحق البايرن في جولته التحضيرية

العهد اللبناني يصعق الزمالك في أرضه وأمام جمهوره

العهد اللبناني يصعق الزمالك في أرضه وأمام جمهوره

نجم إيطالي جديد ينضم لصفوف اليوفي

نجم إيطالي جديد ينضم لصفوف اليوفي

سيميوني يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد

سيميوني يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد

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السكر يغذي الخلايا السرطانية

السكر يغذي الخلايا السرطانية

الجمعة 4 ذی‌القعده‏ 1438
اكدت بعض الدراسات أن السكر أحد أنواع الكربوهيدرات الذي يغذي الخلايا السرطانية في الجسم، بالطريقة ذاتها التي يغذي بها جميع الخلايا الأخرى في الجسم.
الجوز يعزز صحة الجهاز الهضمي

الجوز يعزز صحة الجهاز الهضمي

حاسوب خارق يمكن تحويله الى هاتف!

حاسوب خارق يمكن تحويله الى هاتف!

رقائق الذاكرة تزيد من أرباح سامسونغ

رقائق الذاكرة تزيد من أرباح سامسونغ

"فلاش" ينتهي تاريخه

"فلاش" ينتهي تاريخه

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هل مرض السرطان معدي؟ وما هي عوارضه؟

هل مرض السرطان معدي؟ وما هي عوارضه؟

الجمعة 4 ذی‌القعده‏ 1438
الوقت- توصل العلماء إلى اكتشاف جين موجود في جسم الإنسان يعمل على تنظيم عملية إنقسام الخلايا من خلال إيقاف هذه العملية ليعطي فترة راحة للخلايا بهدف تمكينها من دراسة ومراجعة أقسام وجزئيات الحمض النووي للخلية للتأكد من عدم تضمنه لأي طفرة أو خلل ما، وفي حال وجود خلل يعمل هذا الجين على ترتيبها وتنظيمها قبل أي انقسام جديد.
دعوى قضائية ضد شركة طيران بسبب أرنب

دعوى قضائية ضد شركة طيران بسبب أرنب

أرقام عليك معرفتها لحياة صحية وجسم سليم

أرقام عليك معرفتها لحياة صحية وجسم سليم

عادات يجب مراعاتها لنوم سليم

عادات يجب مراعاتها لنوم سليم

مشاكل النوم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر

مشاكل النوم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر

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ايران تسعى لمفاوضات مع شركات أجنبية في مجال صناعة السيارات

ايران تسعى لمفاوضات مع شركات أجنبية في مجال صناعة السيارات

الجمعة 4 ذی‌القعده‏ 1438
أعلن نائب رئيس منظمة تنمية وتحديث الصناعات الإيرانية "ايدرو" عن أن إيران تسعى لإجراء مفاوضات جديدة مع الشركات الألمانية والإيطالية والكورية الجنوبية.
بيزوس ينتزع لقب أغنى شخص في العالم من الملياردير بيل غيتس

بيزوس ينتزع لقب أغنى شخص في العالم من الملياردير بيل غيتس

ايران في المركز الـ 14 عالمياً في انتاج الفولاذ

ايران في المركز الـ 14 عالمياً في انتاج الفولاذ

هل تساءلت لماذا تعتمد شركات الطيران توظيف النساء كمضيفات أكثر من الرجال؟!

هل تساءلت لماذا تعتمد شركات الطيران توظيف النساء كمضيفات أكثر من الرجال؟!

إنشاء منطقة إقتصادية ضخمة في مصر

إنشاء منطقة إقتصادية ضخمة في مصر

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"مُلهم الانتفاضات" تمر ذكراه الثلاثون ولاتزال الانتفاضة متقدة

"مُلهم الانتفاضات" تمر ذكراه الثلاثون ولاتزال الانتفاضة متقدة

السبت 5 ذی‌القعده‏ 1438
الوقت- تبنأ مقتلهُ قبل مقتلهِ، ناجي العلي هذه القامة الفلسطينية الكبيرة التي أقلقت كيان الاحتلال وجعلته يرتبك أمام هذا الفنان الذي استطاع أن يحول رسومه الكاريكاتورية إلى منارة وطريق ثوري...
خبر سار لمحبي مسلسل "صراع العروش"

خبر سار لمحبي مسلسل "صراع العروش"

العنف الأسري وأثره على الأطفال

العنف الأسري وأثره على الأطفال

اكتشاف آثار تاريخية في السودان

اكتشاف آثار تاريخية في السودان

في الكذب وكيفية كشف الكاذب

في الكذب وكيفية كشف الكاذب

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

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لحظة إطلاق صاروخ سيمرغ الإيراني إلى الفضاء
الكيان الاسرائيلي يحتل منازل الفلسطينيين في الخليل
خطر الموت يتربص بسبعة مليون يمني
بدء عملية إعادة إعمار حلب
لحظة إطلاق صاروخ سيمرغ الإيراني إلى الفضاء

لحظة إطلاق صاروخ سيمرغ الإيراني إلى الفضاء

هتافات "يسقط آل سعود" تصدح في القدس
راية المقاومة فوق مرتفع ضليل البراك المشرف على وادي حميد شرق عرسال
فلاش .. المرة الأخيرة لوجود المسلحين في الجرود
بالفيديو.. مشاهد من صمود المقدسيين أمام قوات الاحتلال ليلة أمس