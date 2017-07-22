موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

هل باتت قمة هامبورغ أكبر تجمعٍ دولي فاقدٍ للتأثير؟تجمع قمة العشرين قادة العالم في هامبورغ. لكنها تجمعهم من الناحية الشكلية حيث الإهتمامات التي تطغى عليهم لا تشكل أي رابط مشترك الأمر الذي جعل الخبراء يخرجون بإستنتاجات أقل ما تتحدث عن غياب القدرة الدولية على التاثير
الوقت- صرّح "ريموند توماس" رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي لمجلة نيوزويك الأمريكية: إن شرعية الوجود العسكري الروسي في سوريا بطلب من الرئيس الأسد، تمنح موسكو نفوذا يخولها حتى القدرة على طرد القوات الأمريكية من سوريا.
الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم الأحد 2017/7/23 من الاتجار الجنسي بالاطفال في بريطانيا الى حسناء المانية في الموصل وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
الوقت- استعرت منذ مساء السبت وحتى اليوم الأحد، الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الكيان الاسرائيلي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وسط دعوات عربية ودولية لوقف الانتهاكات الصهيونية للمسجد المقدس.
الوقت- تعتبر السيارات ووسائل النقل باختلاف أنواعها وما رافقها من تطوير مستمر إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في دفع عجلة تطور ونهضة العالم صناعياً وتكنولوجياً وبالتالي تجارياً واقتصادياً، وذلك منذ التاريخ وحتى يومنا هذا.
بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
أثارت جولة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المنطقة والتي استهلها من السعودية الكثير من علامات الاستفهام حول خارطة الاصطفافات الجديدة في المنطقة بعد تحرير الموصل، وانحسار الأزمة في سوريا واختلاف السعودية وقطر.