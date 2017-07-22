موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الأحد 28 شوال 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

استفتاء الانفصال الكردي وابرز المعوقات التي يواجهها

استفتاء الانفصال الكردي وابرز المعوقات التي يواجهها الوقت- أدى الانهيار الأمني في العراق عام 2014 وسيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد الى انشغال الحكومة المركزية بالحرب مما فسح المجال أمام سلطات اقليم كردستان للمضي بمشروع الانفصال...

الفخ الذي تنصبه الدول الخليجية لإقليم كردستان العراق الوقت- بالتزامن مع إستعدادات إقليم كردستان العراقي لإستفتاء تعيين المصير، تسعى الإمارات والسعودية لدعم إنفصالٍ يخدم مصالحهما ولبناء قاعدة عسكرية فيه مقابل الدعم اللامحدود. في حين تتأهب بغداد لكبح جماحهما.

عملية الأقصى تستفز الكيان الإسرائيلي: كيف وقعت تل أبيب في الفخ الفلسطيني؟ لم تكن ردة الفعل الإسرائيلية على العملية الفلسطينية التي جرت مفاجِئَة، خصوصاً أنها جاءت لتُعبِّر عن حجم الأثر الذي تركته العملية، وهو ما يعني نجاحها في تحقيق المطلوب وإيصال الرسائل.

قرارٌ لليونيسكو يضرب الفكرة القومية للكيان الإسرائيلي! خرج القرار الدولي في اعتبار الحرم الإبراهيمي موقعاً تراثياً فلسطينياً، ليكون كصفعة جديدة ضد الكيان الإسرائيلي، وإنجازا آخر للقضية الفلسطينية.

هل باتت قمة هامبورغ أكبر تجمعٍ دولي فاقدٍ للتأثير؟ تجمع قمة العشرين قادة العالم في هامبورغ. لكنها تجمعهم من الناحية الشكلية حيث الإهتمامات التي تطغى عليهم لا تشكل أي رابط مشترك الأمر الذي جعل الخبراء يخرجون بإستنتاجات أقل ما تتحدث عن غياب القدرة الدولية على التاثير

أخبار

تحرير عدد من المرتفعات الاستراتجية في جرود عرسال

تحرير عدد من المرتفعات الاستراتجية في جرود عرسال

تحرير عدد من المرتفعات الاستراتجية في جرود عرسال

بعد مضي اقل من 24 ساعة على اخر باليستي، القوات اليمنية تعلن بدء مرحلة ما بعد الرياض بعد مضي اقل من 24 ساعة على اخر باليستي، القوات اليمنية تعلن بدء مرحلة ما بعد الرياض

المتحدث باسم البيت الابيض السابق سرق (عفش) ثلاجات تحت جنح الليل؟ المتحدث باسم البيت الابيض السابق سرق (عفش) ثلاجات تحت جنح الليل؟

الخارجية الايرانية تعلق بشكل رسمي على أحداث الاقصى الخارجية الايرانية تعلق بشكل رسمي على أحداث الاقصى

565 قتيلا حصيلة الإشتباكات بين داعش والجيش الفلبيني (صور) الوقت- كشفت مصادر عن حصيلة قتلى الإشتباكات بين داعش والجيش التي تشهدها..

100 مستوطن يدنّسون الأقصى وجيش الاحتلال يستنفر قواته الوقت- دنّس أكثر من مائة مستوطن اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة..

آية الله خامنئي يزيل الغبار عن ضريح الإمام الرضا (ع) الوقت- تشرف اليوم الأحد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"..

منظمة حقوقية: الإمارات تمارس الإرهاب الديني بحق اليمنيين الوقت- فضح تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الاحد، وجود مجموعات في عدن..

توتر العلاقات بين ألمانيا وروسيا بشأن فضيحة "توربينات" القرم الوقت- كتبت صحيفة بيلد ام زونتاج، اليوم الأحد: إن ألمانيا حذرت روسيا من أن خرق العقوبات..

السفير الروسي لدى واشنطن ينهي فترة عمله وسط شكوك أمريكية الوقت- أنهى سفير روسيا في واشنطن "سيرغي كيسلياك" فترة عمله، يوم السبت، وكيسلياك..

سقوط صاروخين من غزة على مستوطنة يد مردخاي الوقت- أفادت الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم الأحد، أنه سمع صوت انفجاران وقعا في مستوطنة..

الجيش السوري يعلن وقف عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية الجيش السوري يعلن وقف عملياته في الغوطة الشرقية

ايران: التصريحات الأمريكية الجديدة تدخل سافر ومرفوض ايران: التصريحات الأمريكية الجديدة تدخل سافر ومرفوض

فورين بوليسي: ترامب همّش دور الخارجية الامريكية بخصوص الاتفاق النووي فورين بوليسي: ترامب همّش دور الخارجية الامريكية بخصوص الاتفاق النووي

حقل الشاعر النفطي وسط سوريا يعود للخدمة بعد توقف لسنوات حقل الشاعر النفطي وسط سوريا يعود للخدمة بعد توقف لسنوات

اعتقال طاقم قارب صيد سعودي بعد انتهاكه المياه الاقليمية الايرانية اعتقال طاقم قارب صيد سعودي بعد انتهاكه المياه الاقليمية الايرانية

بعد مضي أقل من 24 ساعة، الجيش السوري والمقاومة يحررون جرود فليطة بعد مضي أقل من 24 ساعة، الجيش السوري والمقاومة يحررون جرود فليطة

موقع امريكي: الغارات الامريكية قتلت عشرات الألاف من المدنيين في العراق وسوريا موقع امريكي: الغارات الامريكية قتلت عشرات الألاف من المدنيين في العراق وسوريا

الدفاع الروسية تکشف تفاصیل منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية الدفاع الروسية تکشف تفاصیل منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية

حزب الله يدك مواقع الإرهابيين في تلال عرسال الوقت- واصلت قوات المقاومة اللبنانية "حزب الله" القصف المدفعي في تلال عرسال الواقعة..

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احتدام المواجهات جنوبي الأقصى.. الاحتلال يصعّد بالقنابل الحارقة ودعوات دولية لوقف العدوان

الحرس الثوري الايراني يحتجز زورق ثاني للسعودية خلال أقل من اسبوعين

صباح حافل بالفضائح في الصحف الاجنبية من الاتجار الجنسي بالاطفال في بريطانيا الى طفلة حسناء المانية في الموصل

انخفاض الدولار يحقق للذهب أكبر مكسب أسبوعي

فشل أول حوار إقتصادي أمريكي صيني لحل الخلافات

جنرال بالبنتاغون يقرّ: روسيا قادرة على طردنا من سوريا

أول سيارة في التاريخ، كيف تطور الأمر؟

السفير الروسي لدى واشنطن ينهي فترة عمله وسط شكوك أمريكية

بالصور..ايران تدشّن خط إنتاج صاروخ دفاع جوي متطور

آية الله خامنئي يزيل الغبار عن ضريح الإمام الرضا (ع)

توتر العلاقات بين ألمانيا وروسيا بشأن فضيحة "توربينات" القرم

سقوط صاروخين من غزة على مستوطنة يد مردخاي

لقاء العبادي مع قيادات الحشد: الرسائل الإقليمية والدولية

المخطط الأمريكي للجنوب السوري: احتضان الإرهاب حمايةَ لتل أبيب!

100 مستوطن يدنّسون الأقصى وجيش الاحتلال يستنفر قواته

واشنطن: حزب الله يعزز ترسانته من الأسلحة التي تهدد اسرائيل

التايمز: الجيش الاسرائيلي ينفذ مهمة سرية داخل الأراضي السورية

بعد السعودية.. الإمارات ضالعة في أحداث 11 سبتمبر وأسر الضحايا يطالبون بمقاضاتها

التطبيع في عهد بن سلمان: هل بدأت المرحلة الإسرائيلية؟

دمشق تثني على مواقف الرئيس اللبناني ميشال عون!

دول الحصار تتراجع عن شروطها ال13.. وقطر تصعّد دبلوماسيّاً

عهد السيد الحوثي: حُمَّ الأجل وموعدنا فلسطين!

ماهي قصة الجندي الأمريكي الذي قتل أكثر من 2746 عراقيا

فشل المشروع الأمريكي في مدينة الرقة، بالتزامن مع تقدم الجيش السوري في محافظة دير الزور

الإندبندنت: سخط شعبي عارم في بريطانيا من السعودية

تل أبيب تقع في فخ الحرب النفسية: الترويج لقوة حزب الله العسكرية!

ماذا لو وضعت الانتهاكات البيئية التركية امام انظار محكمة العدل الدولية؟

تجارة المخدرات في أفغانستان وسيلة الاستخبارات الأمريكية لتمويل عملياتها

صحف امريكية وبريطانية تفضح اصابة بن نايف بشظية قاتلة وتعاطيه المورفين واخرى تصف ترامب بالرئيس الذي يباع ويشترى

التحالف الأمريكي يقتل 20 مدنياً بالرقة.. والجيش السوري يلقي أدوية في دير الزور

صحف امريكية وبريطانية تفضح اصابة بن نايف بشظية قاتلة وتعاطيه المورفين واخرى تصف ترامب بالرئيس الذي يباع ويشترى

تميم: تحرير الموصل انتصار لكل العرب!

التايمز: الجيش الاسرائيلي ينفذ مهمة سرية داخل الأراضي السورية

قراءة في بيان "المستقبل" ضد إيران.. هل بدأ مفعول بن سلمان في لبنان؟

قطر تسرّب وثيقة تفضح محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي؟

الحوثي للسيد نصر الله: رهانك على الشعب اليمني سيكون في محله ومستعدون لإرسال المقاتلين

ماذا دار بين ميلانيا ترامب و بوتين في قمة العشرين؟! (فيديو)

تعرض الرئيس التركي الى وعكة صحية للمرة الثانية على التوالي في اسبوع واحد!

الكشف عن تعرض محمد بن سلمان لإطلاق رصاص من قبل الاسرة الحاكمة

التحالف الأمريكي يقتل 20 مدنياً بالرقة.. والجيش السوري يلقي أدوية في دير الزور

مراهق متعطش للحرب.. ماذا في جعبته لمستقبل المنطقة؟

قطر: الأزمة مع الدول الأربع بنيت على فبركات إعلامية

السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق 4 من أبناء المنطقة الشرقية

البرلمان السوري يعفي هدية عباس من رئاسة المجلس

واشنطن تدعم داعش في أفغانستان وترمي أسلحة له عبر طائراتها

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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استقلال كردستان وتحدي الحصول على الاعتراف الأممي
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تعرف على الخديعة الأمريكية التي سرقت بموجبها شعوب العالم

تعرف على الخديعة الأمريكية التي سرقت بموجبها شعوب العالم

الوقت- 73 سنة وأمريكا تسرق العالم بلعبة اقتصادية أقل ما يمكن أن نقول عنها " لعبة الدولار الوهمي"، ولنتعرف على تفاصيل هذه الخديعة لابد أن نعود إلى...
alwaght.com
الأزمة في اليمن... فاجعة إنسانية

الأزمة في اليمن... فاجعة إنسانية

الوقت- صرح رئيس منظمة "الرعاية الدولية" أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي فاجعة إنسانية لا يمكن تجاهلها، هذا البلد الفقير والذي يعاني مرارة الحرب وتفشي الأوبئة والأمراض...
alwaght.com
اللواء سليماني... في كلام العدو والصديق

اللواء سليماني... في كلام العدو والصديق

الوقت- تتردد أخبار كثيرة عن بطولات اللواء قاسم سليماني التي عبرت الحدود ووصلت إلى كافة أصقاع المعمورة، فمن هو هذا اللواء الذي وصفه الغرب بأوصاف تنم عن مدى أهميته وتأثيره الكبير في المنطقة وفيهم...
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جنرال بالبنتاغون يقرّ: روسيا قادرة على طردنا من سوريا

جنرال بالبنتاغون يقرّ: روسيا قادرة على طردنا من سوريا

الوقت- صرّح "ريموند توماس" رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي لمجلة نيوزويك الأمريكية: إن شرعية الوجود العسكري الروسي في سوريا بطلب من الرئيس الأسد، تمنح موسكو نفوذا يخولها حتى القدرة على طرد القوات الأمريكية من سوريا.
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صباح حافل بالفضائح في الصحف الاجنبية من الاتجار الجنسي بالاطفال في بريطانيا الى طفلة حسناء المانية في الموصل

صباح حافل بالفضائح في الصحف الاجنبية من الاتجار الجنسي بالاطفال في بريطانيا الى طفلة حسناء المانية في الموصل

الوقت - سنعرض في التقرير الآتي أبرز المواضيع التي تناولتها أبرز الصحف الناطقة باللغة الانكليزية اليوم الأحد 2017/7/23 من الاتجار الجنسي بالاطفال في بريطانيا الى حسناء المانية في الموصل وفيما يلي أبرز الصحف والمواضيع:
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احتدام المواجهات جنوبي الأقصى.. الاحتلال يصعّد بالقنابل الحارقة ودعوات دولية لوقف العدوان

احتدام المواجهات جنوبي الأقصى.. الاحتلال يصعّد بالقنابل الحارقة ودعوات دولية لوقف العدوان

الوقت- استعرت منذ مساء السبت وحتى اليوم الأحد، الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الكيان الاسرائيلي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وسط دعوات عربية ودولية لوقف الانتهاكات الصهيونية للمسجد المقدس.
alwaght.com
الحرس الثوري الايراني يحتجز زورق ثاني للسعودية خلال أقل من اسبوعين

الحرس الثوري الايراني يحتجز زورق ثاني للسعودية خلال أقل من اسبوعين

الوقت- في حدث يعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، أوقفت القوات البحرية للحرس الثوري اليوم السبت زورقاً سعودياً للصيد، في المياه الاقليمية الايرانية بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.
alwaght.com
أول سيارة في التاريخ، كيف تطور الأمر؟

أول سيارة في التاريخ، كيف تطور الأمر؟

الوقت- تعتبر السيارات ووسائل النقل باختلاف أنواعها وما رافقها من تطوير مستمر إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في دفع عجلة تطور ونهضة العالم صناعياً وتكنولوجياً وبالتالي تجارياً واقتصادياً، وذلك منذ التاريخ وحتى يومنا هذا.
alwaght.com
بالصور..ايران تدشّن خط إنتاج صاروخ دفاع جوي متطور

بالصور..ايران تدشّن خط إنتاج صاروخ دفاع جوي متطور

بالصور..ايران تدشّن خط إنتاج صاروخ دفاع جوي متطور
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مقابلات خاصة

الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

الشيخ حمود لـ"الوقت": فلسطين لن تعود إلا بعد أن تعود الأمة إلى إسلامها وإلى دينها

بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان والذي أعلنه الإمام الخميني يوما عالميا للقدس، كان لموقع الوقت الإخباري حوار مع إمام مسجد القدس والأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان، فضيلة الشيخ ماهر حمود أكد فيه على رمزية هذا اليوم
الخميس 27 رمضان 1438
طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

طارق إبراهيم لـ"لوقت": الملك سلمان سيتخلى طوعًا عن الملك لولده محمد

الوقت- بين ليلة وضحاها عُزل محمد بن نايف من منصب ولاية العهد، بعد قضم قوته، ليُعلن في وقت مبكر من صباح اليوم عن تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد، في آخر خطوات الأخير لاعتلاء عرش المملكة السعودية.
عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ الوقت: لن نسمح بأن يأتي بديل عن إيران في إقامة العلاقات مع العراق

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ الوقت: لن نسمح بأن يأتي بديل عن إيران في إقامة العلاقات مع العراق

أثارت جولة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في المنطقة والتي استهلها من السعودية الكثير من علامات الاستفهام حول خارطة الاصطفافات الجديدة في المنطقة بعد تحرير الموصل، وانحسار الأزمة في سوريا واختلاف السعودية وقطر.
رئيس المجلس الايزيدي الاعلى لـ الوقت: تم تشكيل فوجين من الايزديين انخرطا في صفوف الحشد الشعبي

رئيس المجلس الايزيدي الاعلى لـ الوقت: تم تشكيل فوجين من الايزديين انخرطا في صفوف الحشد الشعبي

بعد تحرير الحشد الشعبي العراقي مدينة سنجار العراقية من سيطرة تنظيم داعش، وبدء عودة سكانها الايزديين إليها، وجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة تحدي جديد ألا وهو الضغوط الكردية لضم المناطق الايزدية الى كردستان.
الهاشمي لـ"الوقت": تأجيل الإنتخابات مؤامرة أمريكية، والغرب يسعى إلى حكومة طوارئ ليملي مشروعه على الشعب العراقي

الهاشمي لـ"الوقت": تأجيل الإنتخابات مؤامرة أمريكية، والغرب يسعى إلى حكومة طوارئ ليملي مشروعه على الشعب العراقي

تزايد في الآونة الأخيرة الحديث عن تأجيل للإنتخابات العراقية، إنتخابات يعوّل الشعب العراقي عليها كثيرا، ويعتبرها سبيله للتعبير عن آرائه وتطلعاته للمستقبل، من خلال اختيار ممثلين له في البرلمان والحكومة
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
نجم جديد يحمل الرقم "10" في ريال مدريد

نجم جديد يحمل الرقم "10" في ريال مدريد

الأحد 28 شوال 1438
أعلن نادي ريال مدريد على صفحته الرسمية عن قائمة اللاعبين، حيث منح الرقم 10 للاعب جديد، بعد رحيل حامل الرقم السابق الكولومبي "خاميس رودريغيز" إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.
الإدعاء الإسباني يطالب بسجن فيار

الإدعاء الإسباني يطالب بسجن فيار

كيف تختارون رياضة مناسبة لطفلكم؟

كيف تختارون رياضة مناسبة لطفلكم؟

نوير يعين قائداً للبايرن

نوير يعين قائداً للبايرن

وأخيراً مسلسل موراتا وريال مدريد ينتهي في تشلسي

وأخيراً مسلسل موراتا وريال مدريد ينتهي في تشلسي

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عدد وجبات الطعام وتوقيتها يزيد من الوزن

عدد وجبات الطعام وتوقيتها يزيد من الوزن

الأحد 28 شوال 1438
أكد باحثون في جامعة لوما ليندا في أميركا وباحثون من جمهورية التشيك إلى أن زيادة وجبات الطعام خاصة في الليل يزيد من فرص اكتساب الوزن الزائد، بعد أن حللوا بيانات أكثر من 50 ألف شخص.
جولة حول الفضاء من خلال غوغل

جولة حول الفضاء من خلال غوغل

أول سيارة في التاريخ، كيف تطور الأمر؟

أول سيارة في التاريخ، كيف تطور الأمر؟

الذكاء الإصطناعي أصبح يشكل خطراً على البشر

الذكاء الإصطناعي أصبح يشكل خطراً على البشر

أرخص هاتف أبل قريباً في الأسواق

أرخص هاتف أبل قريباً في الأسواق

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جبل جليدي في وسط صحراء الهند!

جبل جليدي في وسط صحراء الهند!

الأحد 28 شوال 1438
يوجد جبل جليدي في صحراء في أقصى شمال الهند والذي بني على يد المهندس الميكانيكي "سونام وانغتشوك" وذلك في عام 2014.
امرأة صينية تحاول تهريب أكثر من 100 آيفون بثيابها

امرأة صينية تحاول تهريب أكثر من 100 آيفون بثيابها

السواك، فوائده علمياً وطريقة استعماله

السواك، فوائده علمياً وطريقة استعماله

ثماني جزر طبيعية سحرت العالم بجمالها

ثماني جزر طبيعية سحرت العالم بجمالها

النسيان، أسبابه وعلاجه

النسيان، أسبابه وعلاجه

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فشل أول حوار إقتصادي أمريكي صيني لحل الخلافات

فشل أول حوار إقتصادي أمريكي صيني لحل الخلافات

الأحد 28 شوال 1438
في اول حوار اقتصادي أمريكي صيني يفشل الجانبين في الاتفاق على خطوات جديدة لحل المشاكل التجارية بينهما وتحسينها.
انخفاض الدولار يحقق للذهب أكبر مكسب أسبوعي

انخفاض الدولار يحقق للذهب أكبر مكسب أسبوعي

تعرف على الخديعة الأمريكية التي سرقت بموجبها شعوب العالم

تعرف على الخديعة الأمريكية التي سرقت بموجبها شعوب العالم

أمريكا تسعى لفرض عقوبات على فنزويلا

أمريكا تسعى لفرض عقوبات على فنزويلا

محاصيل القمح السوري تزداد 12% هذا العام

محاصيل القمح السوري تزداد 12% هذا العام

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اكتشاف آثار تاريخية في السودان

اكتشاف آثار تاريخية في السودان

الأربعاء 24 شوال 1438
تم اكتشاف مقابر أثرية تعود لفترة مملكة كرمة 2500 – 1500 ق.م، أي أكثر من 4 آلاف عام، بحسب ما أعلنته وزارة السياحة والآثار السودانية.
في الكذب وكيفية كشف الكاذب

في الكذب وكيفية كشف الكاذب

خطوات نحو خط يد جميل

خطوات نحو خط يد جميل

الفيلم الإيراني "وقت الغداء" يحصد 3 جوائز في مهرجان "فرابا" البرازيلي

الفيلم الإيراني "وقت الغداء" يحصد 3 جوائز في مهرجان "فرابا" البرازيلي

مهرجان مصارعة الثيران، يخلف عشرات الجرحى وشكاوى عن اعتداءات جنسية + صور

مهرجان مصارعة الثيران، يخلف عشرات الجرحى وشكاوى عن اعتداءات جنسية + صور

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الفلسطينيون يواجهون إجراءات الكيان الاسرائيلي ويشتبكون مع قواته
انتهاكات جنود الاحتلال الاسرائيلي الوحشية ضد الاطفال والنساء الفلسطينيات
عمليات خاصة للنجباء في مثلث "العراق – سوريا – الاردن" الحدودي
مظاهرات ضد ترامب تزامنا مع اليوم الوطني للباسيل في فرنسا
الفلسطينيون يواجهون إجراءات الكيان الاسرائيلي ويشتبكون مع قواته

الفلسطينيون يواجهون إجراءات الكيان الاسرائيلي ويشتبكون مع قواته

جندي صهيوني يعتدي على أحد المصلين الفلسطينيين
شاهد كمين نوعي لطقم عسكري يحمل عدد من المنافقين بالمخدرة في صرواح مأرب
مئات المقدسيين أقاموا صلاة الظهر في الساحات الخارجية للأقصى
معارضة ناشطين فلسطينيين انتقادا لزيارة نتنياهو الى فرنسا