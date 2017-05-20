موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  السبت 23 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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القمّة الإسلاميّة الأمريكية: كيف تفضحها تصريحات ترامب ضد الإسلام؟

القمّة الإسلاميّة الأمريكية: كيف تفضحها تصريحات ترامب ضد الإسلام؟ الوقت- بعدما كان الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين، أحد ركائز حملته الانتخابيّة، توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعوديّة في زيارته الخارجيّة الأولى للمشاركة في القمّة

هل يعكس السباق الإنتخابي في إيران ديموقراطية مفقودة لدى أغلب الدول؟ كما يحصل ومع كل انتخابات رئاسية تخوضها أي دولة تتمتع بدور بارز، توجهت الأنظار اليوم للإنتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران

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الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي الوقت- يعود الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن إلى الواجهة مجددا وبقوة هذه المرة. صراع أبعد من مسألة نفوذ محلي بل خلاف جوهري عميق

المغامرة في الجنوب السوري: هل يخطئ الأردن كما أخطأت تركيا وينصاع لواشنطن؟ بقي الأردن غائباً عن الصراع السوري مؤمناً أنه غير معني إلا بالدفاع عن حدوده. لكن هذه اللهجة تغيرت، وبرز الحديث عن احتمال دخول الأراضي السورية لحماية الأمن القومي الأردني.

أخبار

البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب

البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب

البيت الأبيض يباشر بدراسات لمواجهة احتمال عزل ترامب

آية الله خامنئي: الشعب الايراني هو الفائز الحقيقي فی الإنتخابات آية الله خامنئي: الشعب الايراني هو الفائز الحقيقي فی الإنتخابات

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بعد صاروخ الرياض..الدفاعات اليمنية تسُقط طائرة من طراز f15 بنجران الوقت- بعد ساعات على استهداف العاصمة السعوديّة الرياض

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في الساعات المقبلة الإعلان عن نتائج الإنتخابات في ايران الوقت- سيتم الإعلان عن الإحصاءات الدقيقة لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية..

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أمريكا تفرض عقوبات على 8 قضاة من أعضاء المحكمة العليا الفنزويلية

الوقت- لاتزال امريكا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم من خلال مجموعة آليات تحقق لها مصالحها. فما عجزت امريكا بالوصول اليه في السياسة تحاول الحصول عليه عن طريق العقوبات...
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"معبر التنف" يؤرق واشنطن، نظرة في الأسباب والتداعيات

"معبر التنف" يؤرق واشنطن، نظرة في الأسباب والتداعيات

الوقت- الجميع يعيش حالة ترقب إلى ما ستؤول إليه الأمور في سوريا خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيشين السوري والعراقي في معركتهم ضد الإرهاب واقترابهم من الإلتقاء على الحدود بعد دحرهم لتنظيم "داعش" الإرهابي على طول محور الرطبة - التنف - شرق دمشق...
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الرياض تتزين لعريسها "ترامب" وبلاد الحرمين تتنازل عن شريعتها أمام زوجته "ميلانيا"

الرياض تتزين لعريسها "ترامب" وبلاد الحرمين تتنازل عن شريعتها أمام زوجته "ميلانيا"

الوقت- مرتدية ابهى حلتها، ممتلئة بالاعلام الامريكية، تستعد العاصمة السعودية الرياض اليوم لاستقبال " ترامب" وبلاد الحرمين لن "تُلزم" ميلانيا ارتداء العباءة السوداء، مما اثار استياء التيار الإسلامي الذي اعتبر ان الامر "تنازل" عن الشريعة وإعلان للانفتاح...
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انتي ميديا: تهانينا سيدي الرئيس ترامب، وشكراً على جرائم الحرب التي قمت بها

انتي ميديا: تهانينا سيدي الرئيس ترامب، وشكراً على جرائم الحرب التي قمت بها

الوقت- قال موقع انتي ميديا الأمريكي على لسان الكاتب "تشارلز بيرسون" إن الرئيس دونالد ترامب أنهى أول مئة يوم في منصبه في 29 أبريل / نيسان، ولم يسبق له أن حقق أي إنجازات ملحوظة، لكنه حقق فقط جرائم...
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كيف تطرقت الصحافة العالمية إلى إقبال الشعب الإيراني على الانتخابات الرئاسية

كيف تطرقت الصحافة العالمية إلى إقبال الشعب الإيراني على الانتخابات الرئاسية

الوقت- شهدت كل المدن الإيرانية اليوم إقبالاً جماهيرياً واسعاً على المشاركة في الانتخابات الرئيسية في البلاد حيث قامت السلطات الإيرانية بتمديد فترة التصويت حتى يتمكن جميع أبناء الشعب الإيراني من المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسوف نتناول في هذه التقرير أبرز الصحف
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الايرانيون في أكثر من 100 بلد يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية+صور

الايرانيون في أكثر من 100 بلد يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية+صور

الوقت- شهدت صناديق الاقتراع المتواجدة في القنصليات والسفارات الايرانية في الخارج اقبالاً كثيفاً من قبل الجالية الايرانية حول العالم لاسيما الشبان والطلبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم بشكل متزامن في أكثر من 100 بلد.
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هل سيتغير شكل الإنسان في المستقبل البعيد ويصبح "كائن سيبراني"؟!

هل سيتغير شكل الإنسان في المستقبل البعيد ويصبح "كائن سيبراني"؟!

الوقت- لا حدود للعلم والمعرفة هكذا أثبتت الأيام والتجارب، ومع تغير الفصول وتوالي الأيام تتغير الكثير من معالم الحياة بشكل تدريجي أمام أعيننا، وهذا بالطبع ينعكس على ...
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واشنطن بوست: تعرّف على ممالك الاستبداد الذكي في الشرق الأوسط

واشنطن بوست: تعرّف على ممالك الاستبداد الذكي في الشرق الأوسط

الوقت- نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للأستاذ المشارك في العلوم السياسية في جامعة "تمبل" الأمريكية "شون يوم"، تطرق فيه الى الملكيتين المغربية والأردنية التي تبدوان غريبتين الى حدّ ما، وشبّه الكاتب الأمريكي هاتين المملكتين بممالك الإستبداد الذكي في الشرق الأوسط.
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مقابلات خاصة

شمص لـ "الوقت": نسب الإقتراع العالية دليل ديمقراطية وشفافية ورغبة في تداول السلطة في إيران؛ ونتائج هذه الجولة غير محسومة بعد

شمص لـ "الوقت": نسب الإقتراع العالية دليل ديمقراطية وشفافية ورغبة في تداول السلطة في إيران؛ ونتائج هذه الجولة غير محسومة بعد

مع إقتراب كل إنتخابات رئاسية في إيران
الخميس 21 شعبان 1438
النائب السابق جلال فيروز لـ "الوقت": أحداث العوامية تذكرنا بإنتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

النائب السابق جلال فيروز لـ "الوقت": أحداث العوامية تذكرنا بإنتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
موناكو يحسم لقب الدوري بعد غياب 17 عاماً

موناكو يحسم لقب الدوري بعد غياب 17 عاماً

الخميس 21 شعبان 1438
الوقت- تمكن نادي موناكو الفرنسي بالأمس من حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بعد فوزه على سانت ايتيان بهدفين دون رد في اطار الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي ووسع فارق النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الى ست نقاط ليضمن بذلك نيله اللقب.
ريال مدريد يسحق سيلتا فيغو ويقترب من لقب الدوري

ريال مدريد يسحق سيلتا فيغو ويقترب من لقب الدوري

يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا

يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا

السيتي يسحق ألبيون بثلاثية

السيتي يسحق ألبيون بثلاثية

أرسنال يتخطى سندرلاند الأخير ويبقى خامساً

أرسنال يتخطى سندرلاند الأخير ويبقى خامساً

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تعرف على سبب شعورنا بسرعة مرور الزمن مع تقدمنا بالعمر(الجزء الأول)

تعرف على سبب شعورنا بسرعة مرور الزمن مع تقدمنا بالعمر(الجزء الأول)

الجمعة 22 شعبان 1438
لماذا نحس بأن الزمن يمر بسرعة ويمضي العمر دون أن نشعر كيف مضى، كثيرا ما تتدوال هذه العبارة على ألسنة الناس خاصة في فترة منتصف العمر وما بعد ذلك، وربما تساؤلتم يوماً عن سبب هذا الشعور خاصة عندما ينتابكم الإحساس بالندم والحسرة على ما مضى.
حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

حيوانات مذهلة انقرضت؛ سنستعيدها قريباً (الجزء الأول)

السيارة الطائرة باتت حقيقة

السيارة الطائرة باتت حقيقة

الـ MP3 لن يتواجد بعد الآن

الـ MP3 لن يتواجد بعد الآن

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انستاغرام ينسخ ميزة جديدة في سناب شات

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10 طرق مثبتة علميا لتخفیف التوتر والضغط النفسي

10 طرق مثبتة علميا لتخفیف التوتر والضغط النفسي

السبت 23 شعبان 1438
الوقت- جميعنا يتعرض لضغوط نفسية وإجهاد عقلي أو عضلي ناشىء عن طبيعة عمل كل شخص يضاف إلى ذلك المشاكل التي نتعرض لها في حياتنا اليومية...
هل سيتغير شكل الإنسان في المستقبل البعيد ويصبح "كائن سيبراني"؟!

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الرياضة القوية تئثر على عمر الإنسان

الرياضة القوية تئثر على عمر الإنسان

البلدان الأكثر أماناً فيما لو وقعت حرب كبرى

البلدان الأكثر أماناً فيما لو وقعت حرب كبرى

بلدة برازيلية تعاني نساؤها من قلة الرجال!

بلدة برازيلية تعاني نساؤها من قلة الرجال!

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نصف تريليون خسائر الزراعة من الافات والأمراض

نصف تريليون خسائر الزراعة من الافات والأمراض

الخميس 21 شعبان 1438
الوقت- كشف تقرير أعدته مؤسسة رويال يوتانيك غاردنز في لندن بان الأمراض والأفات باتت تشكل خطراً كبيراً على المساحات الخضراء وبالخصوص المحصولات الزراعية في العالم بشكل أساسي.
الدولار في هبوط مستمر وغير مسبوق

الدولار في هبوط مستمر وغير مسبوق

السيسي يتوقع أن حقول الغاز ستوفر المليارات سنوياً

السيسي يتوقع أن حقول الغاز ستوفر المليارات سنوياً

طهران تستلم 4 طائرات "ATR 72-600" فرنسية

طهران تستلم 4 طائرات "ATR 72-600" فرنسية

تضخم غير مسبوق في بريطانيا

تضخم غير مسبوق في بريطانيا

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لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

الخميس 21 شعبان 1438
الوقت- تمكنت لوحة للفنان العالمي بابلو بيكاسو من حصد رقم كبير بعد بيعها في المزاد العلني في نيويورك.
سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد

سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد

المكرمين في حفل نقابة الفنانين في سوريا

المكرمين في حفل نقابة الفنانين في سوريا

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

ما لا تعرفه عن تراث اليمن وجماله

ما لا تعرفه عن تراث اليمن وجماله

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ألبوم صور وفيدئو

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اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش
أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش

اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش

اشتباكات بين أنصار أردوغان ومعارضيه أمام السفارة التركية في واشنطن
شهيد ومصابين في هجوم للقوات السعودية على القطيف
قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق