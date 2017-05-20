موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمنيالوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...
الوقت- الجميع يعيش حالة ترقب إلى ما ستؤول إليه الأمور في سوريا خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيشين السوري والعراقي في معركتهم ضد الإرهاب واقترابهم من الإلتقاء على الحدود بعد دحرهم لتنظيم "داعش" الإرهابي على طول محور الرطبة - التنف - شرق دمشق...
الوقت- مرتدية ابهى حلتها، ممتلئة بالاعلام الامريكية، تستعد العاصمة السعودية الرياض اليوم لاستقبال " ترامب" وبلاد الحرمين لن "تُلزم" ميلانيا ارتداء العباءة السوداء، مما اثار استياء التيار الإسلامي الذي اعتبر ان الامر "تنازل" عن الشريعة وإعلان للانفتاح...
الوقت- شهدت كل المدن الإيرانية اليوم إقبالاً جماهيرياً واسعاً على المشاركة في الانتخابات الرئيسية في البلاد حيث قامت السلطات الإيرانية بتمديد فترة التصويت حتى يتمكن جميع أبناء الشعب الإيراني من المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسوف نتناول في هذه التقرير أبرز الصحف
الوقت- شهدت صناديق الاقتراع المتواجدة في القنصليات والسفارات الايرانية في الخارج اقبالاً كثيفاً من قبل الجالية الايرانية حول العالم لاسيما الشبان والطلبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم بشكل متزامن في أكثر من 100 بلد.
الوقت- نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للأستاذ المشارك في العلوم السياسية في جامعة "تمبل" الأمريكية "شون يوم"، تطرق فيه الى الملكيتين المغربية والأردنية التي تبدوان غريبتين الى حدّ ما، وشبّه الكاتب الأمريكي هاتين المملكتين بممالك الإستبداد الذكي في الشرق الأوسط.
الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- تمكن نادي موناكو الفرنسي بالأمس من حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بعد فوزه على سانت ايتيان بهدفين دون رد في اطار الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي ووسع فارق النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الى ست نقاط ليضمن بذلك نيله اللقب.
لماذا نحس بأن الزمن يمر بسرعة ويمضي العمر دون أن نشعر كيف مضى، كثيرا ما تتدوال هذه العبارة على ألسنة الناس خاصة في فترة منتصف العمر وما بعد ذلك، وربما تساؤلتم يوماً عن سبب هذا الشعور خاصة عندما ينتابكم الإحساس بالندم والحسرة على ما مضى.