موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمنيالوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...
الوقت- نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للأستاذ المشارك في العلوم السياسية في جامعة "تمبل" الأمريكية "شون يوم"، تطرق فيه الى الملكيتين المغربية والأردنية التي تبدوان غريبتين الى حدّ ما، وشبّه الكاتب الأمريكي هاتين المملكتين بممالك الإستبداد الذكي في الشرق الأوسط.
في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
الوقت- يخوض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال معركة جديدة من معارك الأمعاء الخاوية، يجوعون ويتألمون بل ويصيبهم الإعياء في سبيل الحفاظ على كرامتهم، ورفض الذل الذي يريد سجانو الاحتلال أن يفرضوه واقعاً عليهم...
الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
الوقت- تمكن نادي موناكو الفرنسي بالأمس من حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بعد فوزه على سانت ايتيان بهدفين دون رد في اطار الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي ووسع فارق النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الى ست نقاط ليضمن بذلك نيله اللقب.
كشف المعهد فراونهوفر الألماني المطور لصيغة "إم بي ثري" الصوتية عن توقفه منح تراخيص للمنتجات والتطبيقات المرتبطة بالصيغة من شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل انعدام وجود هذه الصيغة الصوتية الأشهر عالمياً في المستقبل، وذلك بسبب وجود العديد من الصيغ الموسيقية المتطورة والتي تتمتع بخصائص أكثر تميزاً.