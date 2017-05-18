موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الخميس 21 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمني

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمني الوقت- كشف موقع اخباري بريطاني مؤخرا عن مشاركة علنية للجيش الصهيوني الى جانب قوات التحالف في الحرب على اليمن. موقع "ليبرتي فايترز" تحدث عن اعتراف السعودية بحاجتها الى الجيش الاسرائيلي للخروج من المستنقع اليمني...

الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي الوقت- يعود الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن إلى الواجهة مجددا وبقوة هذه المرة. صراع أبعد من مسألة نفوذ محلي بل خلاف جوهري عميق

المغامرة في الجنوب السوري: هل يخطئ الأردن كما أخطأت تركيا وينصاع لواشنطن؟ بقي الأردن غائباً عن الصراع السوري مؤمناً أنه غير معني إلا بالدفاع عن حدوده. لكن هذه اللهجة تغيرت، وبرز الحديث عن احتمال دخول الأراضي السورية لحماية الأمن القومي الأردني.

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟ الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها بعد الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ والنهائي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

أخبار

مئات وسائل الاعلام العالمية ستغطي الانتخابات الرئاسية الايرانية

مئات وسائل الاعلام العالمية ستغطي الانتخابات الرئاسية الايرانية

مئات وسائل الاعلام العالمية ستغطي الانتخابات الرئاسية الايرانية

سخط شعبي واسع في الاردن بعد زيارة وفد عشائري الى "اسرائيل" سخط شعبي واسع في الاردن بعد زيارة وفد عشائري الى "اسرائيل"

الأسد يناقش مع مبعوث العبادي زيادة التنسيق بين الجيشين العراقي والسوري الأسد يناقش مع مبعوث العبادي زيادة التنسيق بين الجيش العراقي والسوري

صمت انتخابي في ايران قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية صمت انتخابي في ايران قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية

ايران ترد على العقوبات الأمريكية بعقوبات مماثلة ايران ترد على العقوبات الأمريكية بعقوبات مماثلة

ترامب ربما يتلقى أموالا من بوتين! الوقت- تهكم جمهوري بارز في الكونغرس الأمريكي خلال اجتماع مع مشرعين..

الحشد يستعيد قرى جنوب القيروان والجيش يتقدم في الموصل الوقت- تمكّنت قوات الحشد الشعبي العراقي من عزل وتطويق قرى..

الناتو يصعد مع روسيا ويحشد قواته على حدودها الوقت- تقوم قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتحضير لتنفيذ 28 عملية..

صراع وشيك في فنزويلا على غرار سوريا الوقت- وجهت واشنطن مساء يوم الاربعاء، تحذيرا للأمم المتحدة من خطر ان تتحول..

سلطات السعودية توجّه القناصات والقذائف على أهالي العوامية الوقت- ذكرت وسائل إعلام مساء الاربعاء أن سلطات السعودية قامت بنشر..

تعيين المدير السابق لـ FBI محققا في قضية علاقات ترامب بروسيا الوقت- قامت وزارة العدل الأمريكية بتعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفديرالي..

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة في مدينة تعز اليمنية+صور عشرات الجرحى بمجزرة سعودية جديدة في مدينة تعز اليمنية

تحذيرات من هجمات الكترونية ستضرب أكثر من 200 ألف كمبيوتر تحذيرات من هجمات الكترونية ستضرب أكثر من 200 ألف كمبيوتر

ايران تتسلم رسمياً أول دفعة من طائرات" إيه تي آر" الفرنسية ايران تتسلم رسمياً أول دفعة من طائرات" إيه تي آر" الفرنسية

فضيحة جديدة تهزّ جهاز الشاباك الاسرائيلي فضيحة جديدة تهزّ جهاز الشاباك الاسرائيلي

البنتاغون طرد نحو 57 ألف جندي من الخدمة.. ماهو السبب؟ الوقت- فضح تحليل أجراه مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي عن..

سيئول لاتستبعد صراعا مع بيونغ يانغ وتدعو لحوار وسط الصواريخ الوقت- صرّح الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "مون جيه-إن" لصحيفة إيديلي الإلكترونية..

قتلى وجرحى بهجوم داعشي على مبنى التلفزيون الأفغاني الوقت- قتل 4 أشخاص هم 3 مسلحين وحارس إثر اشتباكات دارت في مبنى التلفزيون الأفغاني بمدينة جلال آباد مركز الإقليم، صباح يوم الأربعاء بحسب ما ذكره مكتب حاكم ولاية ننغرهار.

آية الله خامنئي: يوم الانتخابات الايرانية يوم احتفال، والحرية متاحة في البلاد آية الله خامنئي: يوم الانتخابات الايرانية يوم احتفال، والحرية متاحة في البلاد

بوتين يدعو العالم الإسلامي للاعتماد بشكل كامل على روسيا بوتين يدعو العالم الإسلامي للاعتماد بشكل كامل على روسيا

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ترامب ربما يتلقى أموالا من بوتين!

ايران ترد على العقوبات الأمريكية بعقوبات مماثلة

البلدان الأكثر أماناً فيما لو وقعت حرب كبرى

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

ايران تتسلم رسمياً أول دفعة من طائرات" إيه تي آر" الفرنسية

تعيين المدير السابق لـ FBI محققا في قضية علاقات ترامب بروسيا

يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا

محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للسعودية، وحرب اليمن هي التي تحسم مستقبله

الحشد يستعيد قرى جنوب القيروان والجيش يتقدم في الموصل

شبكة "سي إن إن": ترامب يكتوي بالنيران التي اطلقها

أنقرة ترفض أسلوب برلين بـ"التفضل على تركيا" وتدعوها لسحب قواتها من إنجيرليك

باتريك كوكبورن: ترامب ومحمد بن سلمان يجسدان أكبر خطر على كوكب الأرض

بالصور.. فتاة إيزيدية تتكلم في استراليا عن ويلات "عبودية داعش الجنسية"

صفقة أسلحة ضخمة للسعودية تعزز الإقتصاد الأمريكي

مقتل 2 وإصابة 10 في هجوم مسلح في القطيف بالسعودية

لوموند: قاسم سليماني أقوى شخصية في الشرق الأوسط

ترامب يبدأ سعودياً: ترميم السوق العربية سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً!

صحيفة هارتس تكشف عن عرض من دول الخليج الفارسي للكيان الإسرائيلي فما هي تفاصيله؟

ضابط امريكي رفيع: "القدرات القتالية للجيش الامريكي في تراجع"

الحشد الشعبي يحقق إنجازات كبيرة قي القيروان ويحرر المزيد من القرى وداعش يستنجد

موقع أمريكي: بهدوء حذر، علاقات بناءة تجمع إسرائيل وكردستان العراق

اعتصام البحرينيين أمام منزل آية الله قاسم يتجاوز الـ 325 يوماً

معركة تلعفر بین جهوزية الحشد الشعبي والعرقلة الأمريكية التركيّة

تحالف صهيوني - سعودي لإخراج الرياض من المستنقع اليمني

هزيمة داعش التامة قاب قوسين أو أدنى

أمريكا تعلن عن استعدادها للتعاون مع ايران في حل الأزمة السورية

بالفيديو فضيحة أخلاقية تهز السعودية والسوشيال ميديا وتدفع الشرطة السعودية للبحث عن مرتكبيها!

من هو الشاب اللبناني الذي أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت؟ + صور

الطيران الحربي السوري يغير على الحدود الاردنية وهذا ما استهدفه!

بعد تهديد كيم جونغ اون لاسرائيل...وزراء صهاينة لليبرمان كفّ عن الثرثرة!

ناسية هزيمة العام 2006، "اسرائيل" تهدد روسيا بحرب الايام الستة

بالصورة كوريا الشمالية: نحن جاهزون لاجراء تجربة نووية "في أي وقت وفي أي مكان"!

خبير أمني بريطاني: كوريا الشمالية قادرة على ضرب أي مكان في العالم وبأبسط الطرق!

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كوريا الشمالية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال كيم جونغ اون...هكذا اراد ترامب اغتياله!

غلوبال ريسيرش تسقط ورقة التوت الأخيرة عن الأطراف التي تقوم بتدمير سوريا

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زيارة ترامب للسعودية.. دفع الأجر مسبقا عبر صفقات سلاح بمليارات!

قصّة أحمد العراقي مع "وحوش" داعش

أردوغان يوجه رسالة تحذير لامريكا في شمال سوريا!

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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شمص لـ "الوقت": نسب الإقتراع العالية دليل ديمقراطية وشفافية ورغبة في تداول السلطة في إيران؛ ونتائج هذه الجولة غير محسومة بعد
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سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد
ما لاتعرفه عن الانتخابات الرئاسية الحالية في ايران
البلدان الأكثر أماناً فيما لو وقعت حرب كبرى
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واشنطن بوست: تعرّف على ممالك الاستبداد الذكي في الشرق الأوسط

واشنطن بوست: تعرّف على ممالك الاستبداد الذكي في الشرق الأوسط

الوقت- نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للأستاذ المشارك في العلوم السياسية في جامعة "تمبل" الأمريكية "شون يوم"، تطرق فيه الى الملكيتين المغربية والأردنية التي تبدوان غريبتين الى حدّ ما، وشبّه الكاتب الأمريكي هاتين المملكتين بممالك الإستبداد الذكي في الشرق الأوسط.
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أنقرة ترفض أسلوب برلين بـ"التفضل على تركيا" وتدعوها لسحب قواتها من إنجيرليك

أنقرة ترفض أسلوب برلين بـ"التفضل على تركيا" وتدعوها لسحب قواتها من إنجيرليك

الوقت- صرّح مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي يوم الخميس، لتلفزيون (إن.تي.في) الخاص: إن لألمانيا حرية سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك إذا أرادت ذلك.
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عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
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الانتخابات الإيرانية في عيون الخبراء والمحللين السياسيين العرب

الانتخابات الإيرانية في عيون الخبراء والمحللين السياسيين العرب

ستجري الانتخابات الرئاسية في إيران یوم غد الجمعة الموافق للتاسع عشر من شهر مايو المقبل، وذلك تزامنا مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.
alwaght.com
شبكة "سي إن إن": ترامب يكتوي بالنيران التي اطلقها

شبكة "سي إن إن": ترامب يكتوي بالنيران التي اطلقها

عقدت شبكة "سي إن إن" أمس الأربعاء اجتماعا حضره الكثير من المحللين السياسيين والمنتقدين لسياسة ترامب، حيث دار في هذا الاجتماع مناقشة آخر المستجدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي
alwaght.com
محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للسعودية، وحرب اليمن هي التي تحسم مستقبله

محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للسعودية، وحرب اليمن هي التي تحسم مستقبله

بعد التقارير الصحفية التي كشفت مؤخرا عن تدهور كبير في الحالة الصحية للملك السعودي، وتأكيدها لمعاناته من حالة شرود ذهني، جاءت صحيفة الإندبندنت البريطانية لتكشف يوم السبت الماضي عن تطورات
alwaght.com
وورلد سوشاليست: كيف يتم تنفيذ جرائم وكالات التجسس الأمريكية الالكترونية؟

وورلد سوشاليست: كيف يتم تنفيذ جرائم وكالات التجسس الأمريكية الالكترونية؟

تناول موقع وورلد سوشاليست الأمريكي في مقال للكاتب "أندرو دامون" الهجمات الإلكترونية المنظمة التي تشنها وكالات الاستخبارات الأمريكية حول العالم. حيث قال الكاتب في مقاله
alwaght.com
كيف تعاطت الصحافة الغربية مع ملف تسريب ترامب لمعلومات استخباراتية إلى روسيا

كيف تعاطت الصحافة الغربية مع ملف تسريب ترامب لمعلومات استخباراتية إلى روسيا

الوقت- سنتطرأ في جولتنا اليوم في صفحات الصحف العالمية الناطقة باللغة الإنكليزية 17/5/2017 الی ملف قيام ترامب بمشاركة معلومات تخص تنظيم "داعش" الإرهابي مع روسیا وفيما يلي أبرز العناوين والصحف العالمية:
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اضراب الحرية والكرامة في تصاعد.. بوادر انتفاضة تلوح في الافق

اضراب الحرية والكرامة في تصاعد.. بوادر انتفاضة تلوح في الافق

الوقت- يخوض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال معركة جديدة من معارك الأمعاء الخاوية، يجوعون ويتألمون بل ويصيبهم الإعياء في سبيل الحفاظ على كرامتهم، ورفض الذل الذي يريد سجانو الاحتلال أن يفرضوه واقعاً عليهم...
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مقابلات خاصة

النائب السابق جلال فيروز لـ "الوقت": أحداث العوامية تذكرنا بإنتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

النائب السابق جلال فيروز لـ "الوقت": أحداث العوامية تذكرنا بإنتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

الوقت- في حوار هاتفي خاص، أجراه موقع الوقت مع النائب السابق في مجلس النواب البحريني، جلال فيروز، حول الأوضاع في العوامية شجب الأخير الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين مشبها ما يجري في العوامية بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.
الأربعاء 20 شعبان 1438
عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية لـ "الوقت": من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر

في حوار هاتفي أجراه موقع الوقت التحليلي والإخباري مع عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عبدالأمير الأسدي، أكد الأخير أن من رفضوا دخول الحشد الى الموصل رفضوا دخوله الى تلعفر، فيما اعتبر
حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
موناكو يحسم لقب الدوري بعد غياب 17 عاماً

موناكو يحسم لقب الدوري بعد غياب 17 عاماً

الخميس 21 شعبان 1438
الوقت- تمكن نادي موناكو الفرنسي بالأمس من حسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بعد فوزه على سانت ايتيان بهدفين دون رد في اطار الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي ووسع فارق النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الى ست نقاط ليضمن بذلك نيله اللقب.
ريال مدريد يسحق سيلتا فيغو ويقترب من لقب الدوري

ريال مدريد يسحق سيلتا فيغو ويقترب من لقب الدوري

يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا

يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا

السيتي يسحق ألبيون بثلاثية

السيتي يسحق ألبيون بثلاثية

أرسنال يتخطى سندرلاند الأخير ويبقى خامساً

أرسنال يتخطى سندرلاند الأخير ويبقى خامساً

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الـ MP3 لن يتواجد بعد الآن

الـ MP3 لن يتواجد بعد الآن

الخميس 21 شعبان 1438
كشف المعهد فراونهوفر الألماني المطور لصيغة "إم بي ثري" الصوتية عن توقفه منح تراخيص للمنتجات والتطبيقات المرتبطة بالصيغة من شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل انعدام وجود هذه الصيغة الصوتية الأشهر عالمياً في المستقبل، وذلك بسبب وجود العديد من الصيغ الموسيقية المتطورة والتي تتمتع بخصائص أكثر تميزاً.
انستاغرام ينسخ ميزة جديدة في سناب شات

انستاغرام ينسخ ميزة جديدة في سناب شات

المشمش المجفف یحمي من مرض سرطان الكبد

المشمش المجفف یحمي من مرض سرطان الكبد

لماذا لا ترتفع درجة حرارة الدماغ أثناء التفكير

لماذا لا ترتفع درجة حرارة الدماغ أثناء التفكير

قناع جديد لتنقية الهواء من التلوث

قناع جديد لتنقية الهواء من التلوث

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الرياضة القوية تئثر على عمر الإنسان

الرياضة القوية تئثر على عمر الإنسان

الخميس 21 شعبان 1438
أكدت دراسة حديثة في جامعة "بريغهام يونغ" الأمريكية أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة المجهدة يبدون أصغر بتسع سنوات مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة إلا قليلا.
البلدان الأكثر أماناً فيما لو وقعت حرب كبرى

البلدان الأكثر أماناً فيما لو وقعت حرب كبرى

بلدة برازيلية تعاني نساؤها من قلة الرجال!

بلدة برازيلية تعاني نساؤها من قلة الرجال!

ماهو أفضل عمر لإقتناء الأطفال هاتفا محمولا؟!

ماهو أفضل عمر لإقتناء الأطفال هاتفا محمولا؟!

وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها

وصفة طبيعة لإنقاص الوزن؛ فوائدها وسلبياتها

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نصف تريليون خسائر الزراعة من الافات والأمراض

نصف تريليون خسائر الزراعة من الافات والأمراض

الخميس 21 شعبان 1438
الوقت- كشف تقرير أعدته مؤسسة رويال يوتانيك غاردنز في لندن بان الأمراض والأفات باتت تشكل خطراً كبيراً على المساحات الخضراء وبالخصوص المحصولات الزراعية في العالم بشكل أساسي.
الدولار في هبوط مستمر وغير مسبوق

الدولار في هبوط مستمر وغير مسبوق

السيسي يتوقع أن حقول الغاز ستوفر المليارات سنوياً

السيسي يتوقع أن حقول الغاز ستوفر المليارات سنوياً

طهران تستلم 4 طائرات "ATR 72-600" فرنسية

طهران تستلم 4 طائرات "ATR 72-600" فرنسية

تضخم غير مسبوق في بريطانيا

تضخم غير مسبوق في بريطانيا

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لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

لوحة بيكاسو الشهيرة تباع بـ 45 مليون دولار

الخميس 21 شعبان 1438
الوقت- تمكنت لوحة للفنان العالمي بابلو بيكاسو من حصد رقم كبير بعد بيعها في المزاد العلني في نيويورك.
سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد

سقطرى جنة اليمن التي لا يعرفها أحد

المكرمين في حفل نقابة الفنانين في سوريا

المكرمين في حفل نقابة الفنانين في سوريا

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

تعرف على إيران السياحة والنقاهة

ما لا تعرفه عن تراث اليمن وجماله

ما لا تعرفه عن تراث اليمن وجماله

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اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش
أكثر من 200،000 شخص في هونغ كونغ يعيشون في بيوت كالتابوت
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش

اللعبة الأخيرة في الموصل وإنقاذ المدن المنكوبة من داعش

اشتباكات بين أنصار أردوغان ومعارضيه أمام السفارة التركية في واشنطن
شهيد ومصابين في هجوم للقوات السعودية على القطيف
قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق