موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

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  الإثنين 12 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟ الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها بعد الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ والنهائي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة! إذن تحكم البراغماتية العلاقة بين موسكو وبرلين. فعلى الرغم من التوتر البارد بين الطرفين، تجمعهم العديد من المصالح المشتركة.

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

أخبار

المعتقليين السياسيين في البحرين يصدرون بياناً يكشفون فيه عن أوضاعهم

المعتقليين السياسيين في البحرين يصدرون بياناً يكشفون فيه عن أوضاعهم

المعتقليين السياسيين في البحرين يصدرون بياناً يكشفون فيه عن أوضاعهم

بالصورة... كيف صوت الفرنسيون للسيد نصر الله بدلاً من ماكرون ولوبين بالصورة... كيف صوت الفرنسيون للسيد نصر الله بدلاً من ماكرون ولوبين

وزير الخارجية السوري يكشف عن موقف بلاده تجاه مذكرة مناطق تخفيف التوتر وزير الخارجية السوري يكشف عن موقف بلاده تجاه مذكرة مناطق تخفيف التوتر

بدء اخلاء المسلحين من منطقة برزة بمدينة دمشق، وأنباء عن اتفاق مماثل في القابون بدء اخلاء المسلحين من منطقة برزة بمدينة دمشق

نصرالله يضرب السواحل الاسرائيلية... و الجيش الاسرائيلي يستنفر! الوقت- نصرالله يضرب السواحل الاسرائيلية!

هآرتس: الخوف من حزب الله يدفع الجيش الاسرائيلي للقيام باجراءات جديدة هآرتس: الخوف من حزب الله يدفع الجيش الاسرائيلي لانشاء جدار أمني جديد على طول الحدود

بالتفاصيل..البنتاغون يزود الأكراد في سوريا بأسلحة خاصة بالجيوش بالتفاصيل..البنتاغون يزود الأكراد بأسلحة خاصة بالجيوش

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هكذا علّق ترامب على فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هكذا علق ترامب على فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

رسالة من الرئيس الأسد الى زعيم كوريا الشمالية رسالة من الرئيس الأسد الى زعيم كوريا الشمالية

إجلاء الدفعة الثانية من المسلحين من مخيم اليرموك الى إدلب الوقت- بدأت المرحلة الثانية من اتفاق إجلاء بعض الإرهابيين الجرحى من المنتمين لتنظيم جبهة النصرة ..

الوسطي ماكرون رئيسا لفرنسا الوقت- انتخب الفرنسيون مرشح الوسط إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا حاصدا حوالي 66% من الأصوات بحسب النتائج الأولية للجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث بدأ أنصاره بالاحتفال في محيط متحف اللوفر بباريس.

كيف ردت وزارة الدفاع الإيرانية على إداعاءات وزير الدفاع السعودي بحق ايران كيف ردت وزارة الدفاع الإيرانية على إداعاءات وزير الدفاع السعودي بحق ايران

الداخلية الفرنسية: 28 بالمئة فقط هي نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية + فيديو الداخلية الفرنسية: 28 بالمئة فقط هي نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية + فيديو

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أكراد سوريا يخططون لإقامة منفذ لهم على المتوسط الوقت- كشفت مصادر كردية سورية عن وجود خطط لإعادة رسم خريطة..

داعش يشنّ هجوما في دير الزور وهدوء نسبي في مناطق خفض التصعيد الوقت- شنّ تنظيم داعش الارهابي، اليوم الأحد، هجوما عنيفا على قوات..

بابا الفاتيكان شعر بالخجل بعد سماع لفظ "أم القنابل"؟ الوقت- قام البابا فرنسيس مساء السبت، بانتقاد تسمية أكبر قنبلة غير نووية..

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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معادلة "العمق السوري" في الأمن الحدودي الأردني
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بالصورة... وثيقة سرية تكشف عن اتفاق أمريكي سعودي للتجسّس على مكالمات الخليجيين

بالصورة... وثيقة سرية تكشف عن اتفاق أمريكي سعودي للتجسّس على مكالمات الخليجيين

الوقت- تم تسريب وثيقة من قبل وسائل إعلام محلية وخارجية كشفت الستار عن صفقة سرية جرت بين واشنطن والرياض، وتنص الوثيقة على رفع أسماء...
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ابتزاز "سياسي ومالي" اسرائيلي للأمم المتحدة، و دعوات رسمية لطرد بعثاتها

ابتزاز "سياسي ومالي" اسرائيلي للأمم المتحدة، و دعوات رسمية لطرد بعثاتها

الوقت- في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، ميري ريجيف، بطرد موظفي الأمم المتحدة من القدس الشرقية، وذلك في اطار الرد على قرار اليونسكو الأخير الذي أكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة...
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ما الأسباب التي تجعل نوم النساء أسوء من الرجال؟!

ما الأسباب التي تجعل نوم النساء أسوء من الرجال؟!

الوقت- أجرى الباحثون في جامعة لايبزيغ الألمانية اختبارات على 10000 شخص من النساء والرجال فيما يخص مشاكل النوم، وخلصت النتائج إلى أن ثلث الشعب الألماني يعاني من...
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الصحف الغربية بعد فوز ماكرون بين مؤيد ومندد

الصحف الغربية بعد فوز ماكرون بين مؤيد ومندد

الوقت- حظي مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بأصوات أغلبية الفرنسيين يوم أمس الأحد فأصبح الرجل رئيسا لفرنسا بحسب النتائج الأولية للجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية...
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مأساة اليمن.. انتشار الوباء وسط صمت دولي

مأساة اليمن.. انتشار الوباء وسط صمت دولي

الوقت- يستمر العدوان السعودي الأمريكي على اليمن منذ 25 آذار مارس من عام 2015 وحتى اليوم، عدوان حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرد الملايين من الشعب اليمني داخل الأراضي اليمنية...
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وول ستريت جورنال: خطة بمليارات لتعزيز الحضور الأمريكي في آسيا الباسيفيك

وول ستريت جورنال: خطة بمليارات لتعزيز الحضور الأمريكي في آسيا الباسيفيك

الوقت- كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا يحكي عن دعم البنتاغون مشروعا بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في منطقة آسيا الباسيفيك...
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اضراب الكرامة متواصل، وسط محاولات اسرائيلية جديدة لكسره

اضراب الكرامة متواصل، وسط محاولات اسرائيلية جديدة لكسره

الوقت- لليوم الـ22 على التوالي، واصل أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، وسط عمليات تنكيل وقمع يومية بحقهم في مسعى من تل أبيب لكسر هذا ارادة الأسرى...
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ستيفن هوكينغ: يطالب البشرية بمغادرة كوكب الأرض

ستيفن هوكينغ: يطالب البشرية بمغادرة كوكب الأرض

الوقت- طالب الفيزيائي الشهير "ستيفن هوكينغ" البشر بالبحث عن مكان جديد للحياة ، داعيا لمغادرة كوكب الأرض في غضون 100 سنة، وفي تحذير له قال هوكينغ "إن البشرية تحتاج إلى أن تعيش على كواكب أخرى...
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تعرّف على كيفية تدريب الكلاب البوليسية

تعرّف على كيفية تدريب الكلاب البوليسية

الوقت- تستطيع الكلاب البوليسية المدربة تأدية الكثير من الواجبات الصعبة بشكل متقن ودقيق، مثل العثور على المشتبه به من خلال الرائحة، وحماية من يصاحبها أو العثور على الأشياء المخفية في منطقة لا تتجاوز أكثر من متر ونصف مربعة، ومعرفة كيفية الرد عندما تتعرض لإطلاق نار، والكشف عن أماكن المتفجرات والمخدرات. ولكن قبل أن يبدأ الشرطي بالعمل مع الكلب ككلب شرطة رسمي، يجب على الأخير اجتياز اختبار الشرطة المعياري، أو يمكن شراؤه جاهزاً من مراكز تدريب الكلاب، فكيف تدرب هذه الكلاب لتأدية واجباتها على أكمل وجه؟
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مقابلات خاصة

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

حسام مطر يكشف لـ "الوقت" أسباب التصعيد الأوروبي التركي

في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1438
الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

الخبير الأردني علي حتر للوقت: السعودية ترسخ مبدأ "إيرانوفوبيا" وتقتل شعبها بدمٍ بارد

أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الدكتور رفعت السيد أحمد لـ "الوقت": السعودية أرادت توريط مصر في حرب مع سوريا

الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

العميد حطيط يكشف لـ "الوقت" كواليس إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا

في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

حميد رزق لـ "الوقت": أمريكا تضرب قسما من القاعدة وتدعم قسما آخر لحسابات شخصية ولا يوجد عندها جدية حقيقية في محاربة الإرهاب

في حوار خاص لـ "الوقت" مع الإعلامي والمحلل السياسي اليمني حميد رزق يكشف أسرار وأجندات التعاطي مع القاعدة وداعش في اليمن. كما تطرق لتوضيح الأهداف الكامنة وراء.....
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رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
"بيدورسا" يتوج بلقب مسابقة إسبانيا الكبرى

"بيدورسا" يتوج بلقب مسابقة إسبانيا الكبرى

الأحد 11 شعبان 1438
حقق المتسابق الإسباني "داني بيدورسا" لـ "هوندا" نجاحاً كبيراً وتوج بلقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ويعد هذا الفوز الأول له في سباق إسبانيا منذ فوزه في خيريز في عام 2013 والإنتصار الأول في بطولة العالم منذ بطولة سان مارينو العام الماضي.
قرعة كأس العالم لكرة السلة

قرعة كأس العالم لكرة السلة

قمة اليونايتد وارسنال تنتهي بفوز الأخير لتنكسر سلسلة مورينيو

قمة اليونايتد وارسنال تنتهي بفوز الأخير لتنكسر سلسلة مورينيو

اليوفي يتعادل مع توينو بشق الأنفس

اليوفي يتعادل مع توينو بشق الأنفس

ريال مدريد يسحق غرناطة بالتشكيلة البديلة

ريال مدريد يسحق غرناطة بالتشكيلة البديلة

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الشوكولاتة الداكنة تحارب الشيخوخة

الشوكولاتة الداكنة تحارب الشيخوخة

الإثنين 12 شعبان 1438
أكد عدد من علماء الصحة الأمريكيين أن تناول بعض من الشوكولاتة لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان لما فيها من كميات كبيرة من السعرات الحرارية، أما تناول الشوكولاتة الداكنة فإنها مفيدة للصحة، وذلك بحسب التجارب التي أجروها.
روسيا تسعى لتطوير أول غواصة نووية مدنية

روسيا تسعى لتطوير أول غواصة نووية مدنية

مخاطر صحية للأطفال قد تسببها الأجهزة الإلكترونية

مخاطر صحية للأطفال قد تسببها الأجهزة الإلكترونية

ميزة لتثبيت المحادثات في تطبيق الواتساب

ميزة لتثبيت المحادثات في تطبيق الواتساب

اختراع للتخلص من الضوضاء أثناء العمل

اختراع للتخلص من الضوضاء أثناء العمل

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تعرّف على كيفية تدريب الكلاب البوليسية

تعرّف على كيفية تدريب الكلاب البوليسية

الإثنين 12 شعبان 1438
الوقت- تستطيع الكلاب البوليسية المدربة تأدية الكثير من الواجبات الصعبة بشكل متقن ودقيق، مثل العثور على المشتبه به من خلال الرائحة، وحماية من يصاحبها أو العثور على الأشياء المخفية في منطقة لا تتجاوز أكثر من متر ونصف مربعة، ومعرفة كيفية الرد عندما تتعرض لإطلاق نار، والكشف عن أماكن المتفجرات والمخدرات. ولكن قبل أن يبدأ الشرطي بالعمل مع الكلب ككلب شرطة رسمي، يجب على الأخير اجتياز اختبار الشرطة المعياري، أو يمكن شراؤه جاهزاً من مراكز تدريب الكلاب، فكيف تدرب هذه الكلاب لتأدية واجباتها على أكمل وجه؟
روبوت صيني للتواصل العاطفي

روبوت صيني للتواصل العاطفي

والد مغربي طعن إبنه حتى الموت

والد مغربي طعن إبنه حتى الموت

ما الأسباب التي تجعل نوم النساء أسوء من الرجال؟!

ما الأسباب التي تجعل نوم النساء أسوء من الرجال؟!

ستيفن هوكينغ: يطالب البشرية بمغادرة كوكب الأرض

ستيفن هوكينغ: يطالب البشرية بمغادرة كوكب الأرض

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اليورو يرتفع بعد صعود ماكرون للرئاسة

اليورو يرتفع بعد صعود ماكرون للرئاسة

الإثنين 12 شعبان 1438
بعد فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإنتخابات على المرشحة مارين لوبن، يبتعد اليورو من دائرة الخطر و يرتفع من 1.0998 إلى 1,1022 دولار في أولى تبادلات الاسهم في آسيا.
بورميدا الإيطالية تمنح ألفي يورو لمن ينتقل للسكن فيها

بورميدا الإيطالية تمنح ألفي يورو لمن ينتقل للسكن فيها

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المغرب

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المغرب

ارتفاع التضخم في تونس إلى 5%

ارتفاع التضخم في تونس إلى 5%

نجاح إقلاع أول طائرة صينية الصنع

نجاح إقلاع أول طائرة صينية الصنع

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تعرف على ماكرون الرئيس الجديد لفرنسا

تعرف على ماكرون الرئيس الجديد لفرنسا

الإثنين 12 شعبان 1438
الوقت- يبلغ ماكرون 39 عاماً فقط، ويعتبر أصغر مرشح في السباق الرئاسي الذي انتهى اليوم، والوحيد الذي ليس لديه خبرة في إدارة الحملات الانتخابية.
بلمسة فنان: قرية تونسية متهالكة تتحول الى معلمٍ سياحيٍ

بلمسة فنان: قرية تونسية متهالكة تتحول الى معلمٍ سياحيٍ

تعرف على أسرار مداخيل الأسرة الحاكمة في بريطانيا

تعرف على أسرار مداخيل الأسرة الحاكمة في بريطانيا

رحيل الفنانة القديرة "نجاح حفيظ"

رحيل الفنانة القديرة "نجاح حفيظ"

الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ "فطوم"

الموت يغيب الفنانة السورية نجاح حفيظ "فطوم"

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ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش
المساكن المؤقتة لأهالي كفريا والفوعة الذين أصيبوا بالتفجير
مظاهرات في معظم المدن التركية ضد نتائج الاستفتاء
مظاهرات مناوئة للضربة الأمریکیة علی سوریا في بريطانيا و أمریکا
اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش

اسبانيا تعتقل أشخاصا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم داعش

قصص انقاذ العوائل من بطش داعش واجلائهم في بادوش في هذا الفيديو
من تشييع شهداء الفوعة وكفريا في منطقة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق
إشتباكات طاحنة بين إرهابيي جبهة النصرة والقوات السورية في درعا والقضاء على قائد ميداني رفيع المستوى
الهجوم الارهابي الغاشم على حافلات عائلات كفريا والفوعة و استشهاد اکثر من 60 طفلا