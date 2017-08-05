موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية
"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافعالوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.
الوسطي ماكرون رئيسا لفرنساالوقت- انتخب الفرنسيون مرشح الوسط إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا حاصدا حوالي 66% من الأصوات بحسب النتائج الأولية للجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث بدأ أنصاره بالاحتفال في محيط متحف اللوفر بباريس.
الوقت- في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، ميري ريجيف، بطرد موظفي الأمم المتحدة من القدس الشرقية، وذلك في اطار الرد على قرار اليونسكو الأخير الذي أكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة...
الوقت- يستمر العدوان السعودي الأمريكي على اليمن منذ 25 آذار مارس من عام 2015 وحتى اليوم، عدوان حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرد الملايين من الشعب اليمني داخل الأراضي اليمنية...
الوقت- تستطيع الكلاب البوليسية المدربة تأدية الكثير من الواجبات الصعبة بشكل متقن ودقيق، مثل العثور على المشتبه به من خلال الرائحة، وحماية من يصاحبها أو العثور على الأشياء المخفية في منطقة لا تتجاوز أكثر من متر ونصف مربعة، ومعرفة كيفية الرد عندما تتعرض لإطلاق نار، والكشف عن أماكن المتفجرات والمخدرات. ولكن قبل أن يبدأ الشرطي بالعمل مع الكلب ككلب شرطة رسمي، يجب على الأخير اجتياز اختبار الشرطة المعياري، أو يمكن شراؤه جاهزاً من مراكز تدريب الكلاب، فكيف تدرب هذه الكلاب لتأدية واجباتها على أكمل وجه؟
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
حقق المتسابق الإسباني "داني بيدورسا" لـ "هوندا" نجاحاً كبيراً وتوج بلقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ويعد هذا الفوز الأول له في سباق إسبانيا منذ فوزه في خيريز في عام 2013 والإنتصار الأول في بطولة العالم منذ بطولة سان مارينو العام الماضي.
أكد عدد من علماء الصحة الأمريكيين أن تناول بعض من الشوكولاتة لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان لما فيها من كميات كبيرة من السعرات الحرارية، أما تناول الشوكولاتة الداكنة فإنها مفيدة للصحة، وذلك بحسب التجارب التي أجروها.
الوقت- تستطيع الكلاب البوليسية المدربة تأدية الكثير من الواجبات الصعبة بشكل متقن ودقيق، مثل العثور على المشتبه به من خلال الرائحة، وحماية من يصاحبها أو العثور على الأشياء المخفية في منطقة لا تتجاوز أكثر من متر ونصف مربعة، ومعرفة كيفية الرد عندما تتعرض لإطلاق نار، والكشف عن أماكن المتفجرات والمخدرات. ولكن قبل أن يبدأ الشرطي بالعمل مع الكلب ككلب شرطة رسمي، يجب على الأخير اجتياز اختبار الشرطة المعياري، أو يمكن شراؤه جاهزاً من مراكز تدريب الكلاب، فكيف تدرب هذه الكلاب لتأدية واجباتها على أكمل وجه؟