موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية
"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافعالوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.
الوقت- في وقت زادت فيه حدّة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بين الجيشين الأمريكي والكوري الشمالي، أقدم البنتاغون (الجيش الأمريكي)، يوم الأربعاء، على اختبار صاروخ بعيد المدى ومتعدد المهام لصدّ صواريخ بيونغ يانغ الباليستية في حال نشوب حرب بين البلدين.
الوقت- كشفت صحيفة "هآرتس" أن المستشفيات في كيان الاحتلال تعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب تكاليف علاج جرحى المسلحين السوريين، مؤكدة أن حكومة الاحتلال توفر العلاج والطبابة المجانية لكل من يقاتل الجيش السوري بغض النظر عن مستوى تطرفه.
الوقت- جاءت الوثيقة التي أعدتها حركة حماس، تحت مسمى "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، لتشكل منعطفا حاسماً في تاريخ الحركة وتاريخ القضية الفلسطينية، مما أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة في وسائل الإعلام العالمية على اختلاف لغاتها...
الوقت- تعتبر القارة العجوز بمثابة الحلم الذي يجذب إليه كل صاحب طموح في عالم الساحرة المستديرة، فالدوريات الأوروبية الكبرى تعتبر الأقوى والأكثر مشاهدة حول العالم، وككل نجوم العالم لطالم سعى لاعبي كرة القدم العرب او من أصل عربي للعب في إحدى هذه الدوريات أو لصالح إحدى المنتخبات الأوروبية التي يحملون جنسيتها، وفيما يلي أبرز نجوم عرب أو من أصل عرب صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية ووصلت شهرتهم للعالم أجمع:
الوقت- تناول موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال له اليوم على لسان الكاتب "ألاسدير ماكليود" السياسة الاقتصادية الأمريكية في العالم والتي تعتمد على شن الحروب على عدد من دول المنطقة بغية استنزاف مقدراتها...
في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" مع الباحث والمحلل السياسي حسام مطر؛ وصف الأخير الخلاف التركي الأوروبي على أنه خلاف يحمل خفايا وقراءات بين السطور نتج عن دعم التركي للإرهاب والتطرف. كما أكّد مطر أنّ التركي يستعرض قوته في...
أكّد المحلل السياسي والباحث بأمور الشرق الأوسط علي حتر في حديثه مع موقع "الوقت" أنّ الجرائم السعودية وعلى رأسها الهجوم على حي "العوامية" يهدف لترسيخ الصراع الطائفي وتعميق الإيرانوفوبيا في العالم لضمان...
الوقت- في حوار خاص لـ "الوقت" مع الباحث والمفكر المصرى، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة الدكتور رفعت السيد أحمد تكلمنا حول مقترح مصر لعودة سورية للجامعة العربية وعن خفايا الإبتزازات والضغوطات السعودية على مصر و المقابل التي أرادت السعودية من مصر دفعه لقاء المساعدات كما عرّجنا على حقيقة داعمي الجماعات الإرهابية في سيناء والمنطقة فكان لنا الحوار التالي.
في لقاء خاص مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط، تحدث لـ"الوقت"، عن الأهداف الكامنة وراء إرسال أمريكا قوات عسكرية لسوريا وعن مستقبل المشروع الكردي الإنفاصلي في المنطقة. كما تطرأ لتوضيح سياسة لعب أمريكا على الحبلين بعد...
الوقت- تستعد إحدى الشركات العائدة لإيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا موتورز لإنشاء نوع جديد ومبتكر من الأنفاق الخاصة بالسيارات الشخصية في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، وهي تشبه إلى حد كبير تلك الفكرة التي يعمل على انشائها في دبي لقطار هوائي.
الوقت- كثيرة هي المصطلحات والعبارات التي قد تتوارد على مسامعكم يومياً في التلفاز ونشراته الإقتصادية أو برامجه السياسية أو حتى في نقاشاتكم وحواراتكم اليومية، فمنها ما قد تعرفونه ومنها ما يكون علمي وصعب الفهم، وفيما يلي سنعرض لكم مصطلحين من عالم الإقتصاد يعتبران الأكثر تداولاً ربما في المجالين الإقتصادي والسياسي، وهما إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي الإجمالي، بين التعريف والفوارق بينهما.
الوقت- تاكدت الأنباء حول انتحار الكاتب كارل شويمان (جنوب افريقي) عن عمر يناهز الـ77 عاماً تاركاً وراءه رسالة الإنتحار، كارل كاتب عالمي له 19 كتاباً والعديد من المقالات التاريخية، وسبق له أن كرم من قبل نيلسون مانديلا.