موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 1 جمادي الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي تحدث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي في لقاء خاص مع "الوقت" حول أهمية المؤتمرات الداعمة لفلسطين ودور البرلمانات العربية تجاه القضية الفلسطينية

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

أخبار

جاويش أوغلو يصف وزير الدفاع اليوناني بـ"الطفل الوقح"

جاويش أوغلو يصف وزير الدفاع اليوناني بـ"الطفل الوقح"

الوقت- طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليونان بعدم اختبار صبر أنقرة، واصفاً وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، بـ"الطفل الوقح".

مقتل "أبو الخير المصري" النائب السابق لزعيم تنظيم القاعدة بغارة شمال سوريا الوقت- اعترفت تنسيقيات المسلحين في مدينة ادلب السورية، بمقتل النائب السابق لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري المدعو "أبو الخير المصري" جراء غارة لطائرة من دون طيار قرب معسكر المسطومة في ادلب.

الجيش السوري يحرر بلدة تادف القريبة من مدينة الباب في ريف حلب+خريطة مفصلة الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الشرقي وتمكن من تحرير بلدة تادف جنوب شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي.

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرتي استطلاع سعوديتين الوقت- تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، من اسقاط طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي في محافظة الجوف وقطاع جيزان.

ظريف: تركيا ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل، وسياسية السعودية شاذة الوقت- وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تركيا بأنها جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل، معتبراً في الوقت ذاته أن السعودية غرقت في مستنقع اليمن واصفاً السياسة السعودية في المنطقة بـ"الشاذة".

القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا

موقع الوقت ینشر تفاصیل وثيقة دي مستورا في جنيف 4 موقع الوقت ینشر تفاصیل وثيقة دي مستورا في جنيف 4

بالصور.. المعرض الأول للطائرات المُسيرة بدون طيار في اليمن بالفیديو والصور.. المعرض الأول للطائرات المُسيرة بدون طيار في اليمن

روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص

مستوطنون يدنّسون المسجد الأقصى بغطاء قوات الاحتلال الوقت- دنّس مستوطنون متطرفون، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور الوقت- ردّ البابا فرنسيس على سياسات ترامب المعادية للمهاجرين قائلا: إن المجتمع يجب ألا يبني جدرانا ولكن جسورا للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس.

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمص الوقت- قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف الدكتور "بشار الجعفري" أن الوفد ناقش مع دي ميستورا نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الارهاب كأولوية، طالباً من الأخير إصدار بيان يدين التفجيرات التي نفذتها النصرة في حمص.

الغارديان تفضح حي للدواعش في مانشستر الوقت- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، تحدث عن أحد أحياء مدينة مانشستر البريطانية، ووجود مؤيدين لتنظيم داعش الارهابي فيه.

حادث دهس بولاية لويزيانا بأمريكا يخلّف 31 جريحا الوقت- سائق شاحنة يدهس حشداً من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز والشرطة تلقي القبض عليه وتستبعد أن يكون الحادث إرهابياً، وتشير إلى أنّ السائق كان مخموراً عندما كان يقود السيارة.

مسؤول عسكري: القوات اليمنية المشتركة تملك صواريخ يتعدى مداها الـ800 كم الوقت- كشف العميد فضل الساعدي، مدير إدارة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، أن القوات اليمنية المشتركة تملك مخزون صاروخي متعدد الأبعاد، ويتعدى مدى البعض منها 800 كم، بجانب كميات من الصواريخ الحرارية الموجهة.

الجعفري: تفجيرات حمص هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب الوقت- اعتبر الدكتور بشار الجعفري، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف أن "التفجيرات الإرهابية في حمص اليوم هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام".

وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في أول زيارة منذ 13 عاماً الوقت- في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، بدأ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت 25 فبراير/شباط، زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد.

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن موعد عودة حزب الله من سوريا الوقت- أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن حزب الله سيبقى في سوريا مادامت هناك حاجة لوجوده، مثنياً في الوقت ذاته على رؤية إيران للانتفاضة وقضية فلسطين.

القوات العراقية تحرر محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الموصل الوقت- أعلنت خلية الاعلام الحربي في العراق، السبت، تحرير محطة كهرباء اليرموك الواعقة في الساحل الأيمن من الموصل والتي تعد المحطة الأساسية التي تغذي المدينة بالكامل. وقال الخلية في بيان، إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير محطة كهرباء اليرموك ورفعت العلم العراقي فيها"، وأضافت الخلية، أن "المحطة التي تم تحريرها هي المحطة الرئيسية التي تغذي مدينة الموصل بالكامل". وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم "داعش" أُحرقت من قبل مجهولين غرب الموصل في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إحراق ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم داعش موزعة في أحياء غرب الموصل"، مشيرا إلى أن "تلك الحادثة هي الثانية من نوعها وقعت غرب الموصل خلال 24 ساعة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش سحب كل مفارز الحماية القريبة من النقاط الإعلامية بعد إغلاقها بشكل شامل منذ أكثر من أسبوع في عموم أحياء غرب الموصل"، لافتا إلى أن "التنظيم نقل كل عناصره إلى خطوط الصد المتقدمة بعد خسارته معركتي معسكر الغزلاني ومطار الموصل". وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 19 شباط 2017، عن انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الايسر من المدينة.

دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قوة حزب الله البحرية: الدور، الأهمية والمعادلات العسكرية الجديدة!

الغارديان تفضح حي للدواعش في مانشستر

إعلان حرب مفتوحة بين ترامب والإعلام الأمريكي

تصعيد أمريكي جديد في الشرق الأوسط عن طريق طائرة إف-35

روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

هل ينقلب ترامب على عقبيه؟

بالصور.. المعرض الأول للطائرات المُسيرة بدون طيار في اليمن

موقع الوقت ینشر تفاصیل وثيقة دي مستورا في جنيف 4

البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور

بيروت الأغلى إيجارا في الشرق الأوسط!

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمص

ريال مدريد يعاني.. وزيدان قلق!

ماهي أسباب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق؟

القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا

مقتل قائد القوات الاماراتية في اليمن

"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

فضيحة: بريطانيا تموّل خزينة داعش بـ20 مليون جنيه إسترليني!

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟!

حفرة داعش المرعبة مكتظة بجثث مئات العراقيين

قراءة في زيارة جون ماكين إلى شمال سوريا

لماذا لم يهاجم تنظيم "داعش" الإرهابي إيران؟

هيومن رايتس ووتش: تنظيم "داعش" يعذب ويغتصب نساء العراق

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن موعد عودة حزب الله من سوريا

ترامب يرسل 500 جندي أمريكي الى سوريا والرياض تواصل دعم إرهاب المعارضة

ماليزيا تكشف عن السلاح الفتاك الذي استخدم لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي

العملة المصرية يواصل ارتفاعه مقابل الدولار

الجيش السوري يصدر بياناً يدعو فيه أبناء ريف حلب الشرقي بالعودة الى منازلهم

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"!

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

"بابا فانجا" تنبأت بعد فوز ترامب: أوباما الرئيس الأخير

قوة حزب الله البحرية: الدور، الأهمية والمعادلات العسكرية الجديدة!

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!!

الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 سيغزو الأسواق مجدداً بحلة جديدة

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب!

عطوان: ترامب سيحارب ايران بأموال وقوات عربية وسيحلب الضرع السعودي حتى آخر دولار

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

أزمة في البيت الابيض والسبب إيفانكا!

المواقف الأخيرة للقاهرة تقلق "إسرائيل" وتزعزع كيانها

لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com

alwaght.com

alwaght.com
قوة حزب الله البحرية: الدور، الأهمية والمعادلات العسكرية الجديدة!
هل ينقلب ترامب على عقبيه؟
أهم وأبرز ترشيحات الأوسكار لهذه السنة
رئيس الوفد البرلماني اليمني لـ"الوقت": التطبيع مع العدو الصهيوني هو من موقع ضعف وتحكم وسيطرة للعدو
محاربة "داعش" في العراق: التحالف الدولي أم إيران؟
الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة
alwaght.com
غلوبال ريسيرش: أصحاب الخوذات البيضاء في سوريا صناعة "ديزني لاند"

غلوبال ريسيرش: أصحاب الخوذات البيضاء في سوريا صناعة "ديزني لاند"

قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال للكاتب "ريك ستيرلينك" إن ذوي الخوذات البيضاء قد يفوزون بجائزة أوسكار في فئة "وثائقي قصير" في حفل توزيع جوائز الأكاديمية يوم غد الأحد، وهذا لن يكون مفاجأة لأي أحد ذلك لأنهم مجموعة صمّمت للاحتيال وافتعال الحقائق.
alwaght.com
نوكيا 3310 العصري يعود مع ميزات جديدة

نوكيا 3310 العصري يعود مع ميزات جديدة

كشفت شركة HMD Global الصينية اليوم خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 والذي سينطلق غداً في مدينة برشلونة الإسبانية عن أحدث هواتفها المحمولة الحاملة للعلامة التجارية نوكيا، وأكدت على التوقعات الكثيرة التي تحدثت عن عودة هاتف نوكيا 3310.
alwaght.com
بيروت الأغلى إيجارا في الشرق الأوسط!

بيروت الأغلى إيجارا في الشرق الأوسط!

لقد أظهر مسح سنوي عن كلفة إيجار منزل لموظفي الشركات المتعددة الجنسيات، أن مدينتي بيروت والدوحة هما أغلى مدينتين في الشرق الأوسط، واللافت أن العاصمة اللبنانية حلّت الأولى عربيا!.
alwaght.com
رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

تحدث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي في لقاء خاص مع "الوقت" حول أهمية المؤتمرات الداعمة لفلسطين ودور البرلمانات العربية تجاه القضية الفلسطينية
alwaght.com
تصعيد أمريكي جديد في الشرق الأوسط عن طريق طائرة إف-35

تصعيد أمريكي جديد في الشرق الأوسط عن طريق طائرة إف-35

الوقت- في تصعيد منها ضد روسيا وايران كشفت البنتاغون عن نيّتها على نشر مقاتلات قاذفة من طراز "إف-35" خارج أمريكا في الربيع أو الصيف القادم.
alwaght.com
فشل معاهدة حظر الانتشار النووي، أي البلدان تملك رؤوسا وقنابل نووية

فشل معاهدة حظر الانتشار النووي، أي البلدان تملك رؤوسا وقنابل نووية

عندما دخل العالم العصر النووي، كانت أمريكا تظن أنها ستتمكن من احتكار هذه الأسلحة الفتاكة، ولكن سرعان ما انتشرت هذه الأسلحة في البلدان الأخرى.
alwaght.com
إعلان حرب مفتوحة بين ترامب والإعلام الأمريكي

إعلان حرب مفتوحة بين ترامب والإعلام الأمريكي

الوقت- في خطوة تصعيدية جديدة لاأحد يستطيع أن يتنبأ بإنعكاساتها على الداخل الأمريكي، منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول أبرز وسائل الإعلام الأمريكية إلى البيت الأبيض لتغطية مؤتمراته الصحفية، مما تسبب ...
alwaght.com
جنرال أمريكي في شمال سوريا لطمأنة الأكراد وخيبة أمل تركية

جنرال أمريكي في شمال سوريا لطمأنة الأكراد وخيبة أمل تركية

الوقت- المراقب لما يحصل في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص سوريا، سيلفت انتباهه ازدواجية المعايير الأمريكية التي باتت مكشوفة على العلن، لاسيما دعمها للأكراد "أعداء تركيا اللدودين" من جهة، وتشدقها ب...
alwaght.com
ماهي أسباب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق؟

ماهي أسباب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق؟

قام وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، والملقب بـ "الكلب المسعور" بزيارة قصيرة لبغداد في العشرين من شباط الجاري، ليكون هذا اللقاء أول لقاء رسمي رفيع المستوى يجمع مسؤول من حكومة ترامب مع المسؤولين العراقيين.
لقراءة المزيد من المقالات...

مقابلات خاصة

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

تحدث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي في لقاء خاص مع "الوقت" حول أهمية المؤتمرات الداعمة لفلسطين ودور البرلمانات العربية تجاه القضية الفلسطينية
الإثنين 1 جمادي الثاني 1438
اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ«الوقت»: الجامعة العربية تغتصب مواثيقها والأزمة السورية كانت مخططة منذ 1991للميلاد

اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ«الوقت»: الجامعة العربية تغتصب مواثيقها والأزمة السورية كانت مخططة منذ 1991للميلاد

في حوار خاص للوقت مع "مجاهد" سلطنا الضوء على القضية الفلسطينية بعيون جزائرية وعلى الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة وعرّجنا على صفحات مناهضي المقاومة وأعدائها فوضحنا أسباب الإنكسارات والهزائم وطرق علاجها فكان لنا اللقاء التالي
رئيس الوفد البرلماني اليمني لـ"الوقت": التطبيع مع العدو الصهيوني هو من موقع ضعف وتحكم وسيطرة للعدو

رئيس الوفد البرلماني اليمني لـ"الوقت": التطبيع مع العدو الصهيوني هو من موقع ضعف وتحكم وسيطرة للعدو

في حوار مع أحمد الهادي تحدثنا حول وقع هذا المؤتمر وتوقيته الحساس في المنطقة وعن أهمية الدور الإيراني في الحفاط على فلسطين وعن أسباب نمو وتكاثر الجماعات الأصولية المتطرفة إضافةً إلى رؤيته حول واقع ومستقبل..
الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....
السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

تزامناً مع اختتام أعمال مؤتمر "دعم الإنتفاضة الفلسطينية" في طهران، أجرى موقع "الوقت" يوم الأربعاء حواراً خاصاً على هامش المؤتمر مع السفير العراقي في طهران، راجح الموسوي، وخلال الحوار أكد السفير على
لقراءة المزيد من المقالات   
رياضة علوم و تکنولوجیا منوعات الإقتصاد ثقافة وفن
ريال مدريد يقلب الطاولة على فياريال

ريال مدريد يقلب الطاولة على فياريال

الإثنين 1 جمادي الثاني 1438
عاد ريال مدريد من بعيد وقلب تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين عل فياريال 3-2 مساء الأحد على ملعب "لا سيراميكا" في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
مانشستر يتوج ببطل كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يتوج ببطل كأس الرابطة الإنجليزية

نوكيا 3310 العصري يعود مع ميزات جديدة

نوكيا 3310 العصري يعود مع ميزات جديدة

ريال مدريد يعاني.. وزيدان قلق!

ريال مدريد يعاني.. وزيدان قلق!

برشلونة ينتصر على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف

برشلونة ينتصر على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف

لقراءة المزيد من المقالات   
8 هواتف ذكية في أضخم معرض للهواتف في العالم

8 هواتف ذكية في أضخم معرض للهواتف في العالم

السبت 29 جمادي الاول 1438
سيعقد المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في مدينة برشلونة الإسبانية في هذا الأسبوع فرصة لشركات التقنية للكشف عن أحدث منتجاتها من الأجهزة الذكية.
أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

أكثر من 4 بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب

التکنولوجیا والتعليم في المستقبل

التکنولوجیا والتعليم في المستقبل

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

شركة آبل ستفتتح مقرها الجديد قريباً

شركة آبل ستفتتح مقرها الجديد قريباً

لقراءة المزيد من المقالات   
طفل في الخامسة يعاقب حتى الموت

طفل في الخامسة يعاقب حتى الموت

الأحد 30 جمادي الاول 1438
لقد تداولت وسائل الإعلام الفرنسية باهتمام كبير ومروع لحادثة الوفاة المروعة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، عُثر عليه بالقرب من مجرى مائي مرتديا الجوارب والملابس الداخلية فقط مع وجود كسور في الرأس.
قرر الزواج منها بسبب صوتها..فانصدم!

قرر الزواج منها بسبب صوتها..فانصدم!

رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليها!

رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليها!

رجل يفارق الحياة أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة

رجل يفارق الحياة أكثر من 20 مرة خلال 24 ساعة

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

مطعم إيطالي يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

لقراءة المزيد من المقالات   
بيروت الأغلى إيجارا في الشرق الأوسط!

بيروت الأغلى إيجارا في الشرق الأوسط!

الأحد 30 جمادي الاول 1438
لقد أظهر مسح سنوي عن كلفة إيجار منزل لموظفي الشركات المتعددة الجنسيات، أن مدينتي بيروت والدوحة هما أغلى مدينتين في الشرق الأوسط، واللافت أن العاصمة اللبنانية حلّت الأولى عربيا!.
أزمة الدواء في مصر تتزايد

أزمة الدواء في مصر تتزايد

رئيس مجموعة نيسان يتنحى

رئيس مجموعة نيسان يتنحى

الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

اكتشاف مخزون نفطي في جنوب العراق

اكتشاف مخزون نفطي في جنوب العراق

لقراءة المزيد من المقالات   
أهم وأبرز ترشيحات الأوسكار لهذه السنة

أهم وأبرز ترشيحات الأوسكار لهذه السنة

السبت 29 جمادي الاول 1438
تتجه أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة الأميركية إلى منح جوائزها لنجوم السينما غدا والذي يصادف يوم الأحد، وسط متابعة واسعة من عشاق الفن والسينما السابع حول العالم.
تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

تعتبر بريطانيا الأغلى وكندا الأرخص في تعليم اللغة الإنجليزية

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

رحيل الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

لقراءة المزيد من المقالات   

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية
انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران
مظاهرات اهالی بعلین احتجاجا علی بناء المستوطنات الصهیونیة
الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش
اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

مظاهرات في استراليا ضد زيارة نتنياهو
انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
فيدیو : تحرير مطار الموصل
ضرب مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي