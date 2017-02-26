موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمصالوقت- قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف الدكتور "بشار الجعفري" أن الوفد ناقش مع دي ميستورا نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الارهاب كأولوية، طالباً من الأخير إصدار بيان يدين التفجيرات التي نفذتها النصرة في حمص.
حادث دهس بولاية لويزيانا بأمريكا يخلّف 31 جريحاالوقت- سائق شاحنة يدهس حشداً من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز والشرطة تلقي القبض عليه وتستبعد أن يكون الحادث إرهابياً، وتشير إلى أنّ السائق كان مخموراً عندما كان يقود السيارة.
القوات العراقية تحرر محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الموصلالوقت- أعلنت خلية الاعلام الحربي في العراق، السبت، تحرير محطة كهرباء اليرموك الواعقة في الساحل الأيمن من الموصل والتي تعد المحطة الأساسية التي تغذي المدينة بالكامل.
وقال الخلية في بيان، إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير محطة كهرباء اليرموك ورفعت العلم العراقي فيها"، وأضافت الخلية، أن "المحطة التي تم تحريرها هي المحطة الرئيسية التي تغذي مدينة الموصل بالكامل".
وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم "داعش" أُحرقت من قبل مجهولين غرب الموصل في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إحراق ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم داعش موزعة في أحياء غرب الموصل"، مشيرا إلى أن "تلك الحادثة هي الثانية من نوعها وقعت غرب الموصل خلال 24 ساعة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش سحب كل مفارز الحماية القريبة من النقاط الإعلامية بعد إغلاقها بشكل شامل منذ أكثر من أسبوع في عموم أحياء غرب الموصل"، لافتا إلى أن "التنظيم نقل كل عناصره إلى خطوط الصد المتقدمة بعد خسارته معركتي معسكر الغزلاني ومطار الموصل".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 19 شباط 2017، عن انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الايسر من المدينة.
قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال للكاتب "ريك ستيرلينك" إن ذوي الخوذات البيضاء قد يفوزون بجائزة أوسكار في فئة "وثائقي قصير" في حفل توزيع جوائز الأكاديمية يوم غد الأحد، وهذا لن يكون مفاجأة لأي أحد ذلك لأنهم مجموعة صمّمت للاحتيال وافتعال الحقائق.
كشفت شركة HMD Global الصينية اليوم خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 والذي سينطلق غداً في مدينة برشلونة الإسبانية عن أحدث هواتفها المحمولة الحاملة للعلامة التجارية نوكيا، وأكدت على التوقعات الكثيرة التي تحدثت عن عودة هاتف نوكيا 3310.
الوقت- في خطوة تصعيدية جديدة لاأحد يستطيع أن يتنبأ بإنعكاساتها على الداخل الأمريكي، منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول أبرز وسائل الإعلام الأمريكية إلى البيت الأبيض لتغطية مؤتمراته الصحفية، مما تسبب ...
قام وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، والملقب بـ "الكلب المسعور" بزيارة قصيرة لبغداد في العشرين من شباط الجاري، ليكون هذا اللقاء أول لقاء رسمي رفيع المستوى يجمع مسؤول من حكومة ترامب مع المسؤولين العراقيين.
في حوار خاص للوقت مع "مجاهد" سلطنا الضوء على القضية الفلسطينية بعيون جزائرية وعلى الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة وعرّجنا على صفحات مناهضي المقاومة وأعدائها فوضحنا أسباب الإنكسارات والهزائم وطرق علاجها فكان لنا اللقاء التالي
في حوار مع أحمد الهادي تحدثنا حول وقع هذا المؤتمر وتوقيته الحساس في المنطقة وعن أهمية الدور الإيراني في الحفاط على فلسطين وعن أسباب نمو وتكاثر الجماعات الأصولية المتطرفة إضافةً إلى رؤيته حول واقع ومستقبل..
في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....